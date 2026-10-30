La strada per Los Angeles comincia con le prime decisioni della Federazione che ha pubblicato l’Elite Club 2027 con esclusioni anche eccellenti. La lista aveva già fatto arrabbiare Roberta Bruni

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Quando si parla di liste, di livelli e di conseguenza anche di finanziamenti, qualche scricchiolio è sempre dietro l’angolo. La Fidal ha comunicato la lista degli atleti dell’Elite Club, un programma della federazione che sostiene anche economicamente i migliori atleti azzurri. Ovviamente le risorse a disposizione non sono infinite e bisogna fare delle scelte che a volte possono creare anche qualche malumore come successo anche lo scorso anno. L’impegno della Fidal però continua a essere importante visto che a livello superTop ora ci sono 13 atleti con capitan Gianmarco Tamberi a guidare la truppa.

Jacobs ancora un passo indietro a Tamberi

La lista dell’Elite Club è destinata forse a far discutere. Si divide in tre livelli Super-Top, Top e base che corrispondono anche a sostegni economici diversi. Marcell Jacobs fa un passo in avanti. Lo scorso anno lo sprinter era stato relegato a livello base mentre quest’anno sale a livello top. I risultati sono tornati a essere super nonostante l’infortunio a Birmingham ma non è bastato per essere inserito nel primo gruppo. Un primo gruppo che vede la presenza delle new entry Derkach, Fiorini e Iapichino. Ma soprattutto quella di Zaynab Dosso. La velocista azzurra, dopo aver vinto il Mondiale indoor, ha vissuto una stagione all’aperto molto complicata ma la federazione ha deciso comunque di premiare il suo oro.

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Continuano a far parte del gruppo anche Furlani, il cui 2026 è stato condizionato da un brutto infortunio (con tanto di ricaduta). C’è la conferma di Gianmarco Tamberi, ma anche quelle di Nadia Battocletti, Iliass Aouani, Antonella Palmisano, Massimo Stano, Andy Diaz, Leonardo Fabbri, Andrea Dallavalle e Mattia Furlani.

Souadassi, Benati: il premio alla 4×400

La medaglia d’oro della staffetta 4×400 agli Europei di Birmingham è stato uno dei momenti più belli per l’atletica italiana. E quel successo viene riconosciuto anche dalla Fidal che al livello Top decide di dare spazio anche a Lorenzo Benati, alla grande sorpresa dell’anno Mohamed Soudassi e a Eduardo Scotti. Le conferme sono Sara Fantini e Matteo Sioli ma nel gruppo entrano a far parte anche Eloisa Coiro e Francesco Pernici, i due nuovi primatisti italiani degli 800. Jacobs sale dal livello base a quello Top così come Yeman Crippa, Fausto Desalu, Francesco Fortunato, Luca Sito e Zaine Weir.

Tortu bocciato, il caso Bruni e la decisione su Doualla

Il gruppo più numeroso è quello composto dal livello base. Un passo indietro per Lorenzo Simonelli che scende dai top dopo un’annata molto sfortunata così come per Federico Riva. Tra le new entry in un gruppone che vede 34 presenze ci sono Celeste Polzonetti, grande speranza nei 100 ostacoli ma anche Francesco Inzoli che è salito alla ribalta nel salto in lungo così come Filippo Dezza nei 200 metri. Tra le atlete più giovani a fare il loro ingresso c’è Alice Pagliarini, velocista molto promettente. Ancora nessun inserimento per Kelly Doualla che formalmente fa parte anche delle categorie giovanili e quindi rimane fuori dalla lista.

I casi più spinosi sono quelli che riguardano Filippo Tortu e Alessandro Sibilio. Il velocista è reduce da annate molto difficili, l’ultima in particolare. I risultati fanno fatica ad arrivare ma rimane comunque uno dei grandi eroi di Tokyo 2021 e quindi la decisione fa comunque riflettere. Escluso a sorpresa anche Alessandro Sibilio che rimane il miglior ostacolista italiano sul giro di pista. Del caso Bruni si è già discussa, con la saltatrice con l’asta che si è sfogata in lungo post.