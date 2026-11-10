Italia, tra Malagò e Galliani la tensione è già altissima: l’accusa dell’ex Milan e il caso Genoa. La posizione di Mancini

La sfida elettorale per la presidenza della FIGC si accende subito: il ricorso dell’ex presidente di Milan e Monza mette di nuovo in dubbio la candidatura del neocommissario

Una battaglia a suon di carte bollate, norme, cavilli e regolamenti. La sfida per la presidenza della FIGC tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani si accende subito e sale la tensione. Il “commissario” che in estate era stato eletto con un plebiscito, ora si trova di fronte un avversario che potrebbe metterlo in grande difficoltà e che non vuole lasciare nulla di intentato. La sfida è cominciata e potrebbe coinvolgere anche il ct Roberto Mancini.

La sfida tra Malagò e Galliani si infiamma

Manca ancora un mese o poco più alle elezioni della presidenza della FIGC e la battaglia già si infiamma. Le prossime settimane si preannunciano molto calde visto che la contesa tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani potrebbe non essere così amichevole come si è pensato in un primo momento. L’ex presidente del Milan ha fatto la sua prima mossa nella giornata di lunedì 9 novembre quando ha presentato un ricorso contro la nomina della Commissione per la verifica delle candidature, una commissione nominata proprio da Malagò. La richiesta di Galliani è quella della sospensione dell’efficacia del provvedimento, una situazione che ora verrà discussa dal Tribunale federale nazionale e in particolare dal presidente Carlo Sica.

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Il caso Genoa

A spiegare con puntualità la situazione che si è venuta a creare e che per il momento ha un aspetto più formale che di sostanza, ci pensa Repubblica nell’articolo firmato da Matteo Pinci: “Da ieri, Adriano Galliani e Giovanni Malagò non sono più solo avversari: sono nemici e ogni mezzo è diventato lecito per vincere la corsa”. Nel mirino c’è anche la “doppia firma” del Genoa che in un primo momento sosteneva Galliani per poi spostare la sua preferenza su Malagò: un attacco che secondo l’ex presidente del Milan non è ammissibile, per lui il Genoa poteva solo ritirare l’appoggio non spostarlo su un altro candidato e senza quel voto, la candidature di Malagò sarebbe nulla. La decisione su questa situazione è attesa per il prossimo 14 dicembre.

La posizione di Mancini

Dal ritiro della nazionale, Roberto Mancini si è sbilanciato. Le parole del commissario tecnico hanno destato clamore visto che di solito le figure di campo restano fuori dagli “affari istituzionali”. L’allenatore marchigiano nella prima conferenza prima del doppio impegno di Nations League ha parlato della scelta delle associazioni di allenatori e calciatori che si sono schierati dalla parte di Galliani: “A me non crea imbarazzo ma sicuramente non hanno fatto una bella figura”. Parole che suonano come un sostegno ancora una volta a Malagò che lo ha fortemente voluto in panchina ma che allo stesso tempo lasciano aperta la strada a scenari particolari. Cosa succederà se Galliani dovesse vincere la partita elettorale e si troverà a lavorare fianco a fianco con Mancini?