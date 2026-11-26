Scatta il week-end di finali per il Nations Championship: l'Italia disputerà quella meno nobile con le Fiji, ma vincerla non è mai stato così importante. Sei cambi di formazione, ma tante incognite

Dimenticare Udine, cancellare una volta per tutta la striscia di ko. consecutivi (siamo a 7) e ricordare a tutti che l’Italia non è quella vista nelle ultime settimane. Anche se le assenze sono state un fardello bello pesante, ma ci può e si deve fare meglio, come ha spiegato Gonzalo Quesada alla vigilia dell’ultimo appuntamento di Nations Championship, quello che domani (ore 17.40) attende gli azzurri nel tempio di Twickenham, dove è in programma la finale per l’11esimo posto nella neonata competizione che mette di fronte 6 nazionali dell’Emisfero Nord e altrettante dell’Emisfero Sud. E saranno ancora le Fiji l’avversario degli azzurri, a caccia di rivincite dopo la sconfitta di sabato scorso in terra friulana.

Quesada, analisi lucida: “Ci manca l’ultimo passo”

Quesada ha fatto capire di essere il primo a non capacitarsi di quello che hanno raccontato le ultime prestazioni, e soprattutto i risultati ottenuti. “Non siamo soddisfatti, questo è evidente, ma io posso dire comunque di essere sereno e lucido”, ha spiegato nel presentare le scelte di formazione per la gara di domani. “Dall’analisi delle ultime due gare ci siamo accorti di essere riusciti a fare bene la parte più difficile, cioè costruire le condizioni per vincere. Poi però quando c’era da finalizzare il lavoro qualcosa c’è mancato, e questo è il passo in più che dovremo fare nel re-match contro le Fiji, perché un lavoro fatto bene va portato a termine”.

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La striscia di 7 ko. è reale, ma per il CT non fotografa adeguatamente quanto raccontato dal campo. “Sono rimasto deluso dall’atteggiamento arrendevole mostrato con il Sudafrica, dalla bruttissima prova offerta in Australia e da qualche passaggio della trasferta in Galles dello scorso marzo. Ma in tutte le altre partite ho visto l’Italia che volevo, una squadra che non ha tradito l’identità che s’è costruita nel tempo.

Adesso forse manca un po’ di fiducia, ma la consapevolezza dei mezzi c’è e anche la continuità nel proporre gioco e occasioni. Chiaro che è un momento particolare: la vittoria con l’Inghilterra forse c’ha un po’ illuso, ma avevo detto ai ragazzi che il difficile sarebbe arrivato dopo. E anche avere due franchigie nei bassifondi della URC non aiuta certo a creare fiducia”.

Il pericolo Fiji: “Loro sono molto fisici, sarà dura”

La particolarità di questa settimana è legata al fatto che l’Italia affronterà di nuovo lo stesso avversario a distanza di appena 6 giorni dall’ultima volta, cosa che nel rugby succede assai di rado (e quasi sempre solo nell’Emisfero Sud). “Ci viene più facile preparare il match perché abbiamo soltanto dovuto aggiornare le informazioni che avevamo prima della partita di sabato”, osserva Quesada.



“Certo avrei preferito incontrare due volte nello spazio di una settimana un’altra squadra, perché le Fiji hanno un livello di fisicità impressionante, e questo sarà un fattore per tutti gli 80’. Abbiamo lavorato molto sulle rimesse laterali, studiato bene i punti d’incontro e cercato anche di settare adeguatamente i placcaggi, perché servono tanti raddoppi per riuscire a bloccarli, impedendo loro di giocare tanti offload”.

Per l’occasione il CT ha scelto di nominare capitano Niccolò Cannone, “perché mi sembrava una buona opportunità per dargli la leadership, togliendo al contempo un po’ di peso a Nicotera che ha fatto avanti e indietro con Parigi in queste settimane. Ma in realtà saranno entrambi capitani, perché poi in campo si parla sempre meglio in due che da soli”. Nicotera peraltro partirà dalla panchina, con Di Bartolomeo pronto ad affiancare in prima linea Fischetti e Riccioni.

Torna Garbisi all’apertura, sorpresa Opoku Gyamfi

Le novità di formazione rispetto a sabato scorso saranno complessivamente 6. Prima da titolare in questa finestra autunnale per Federico Mori, schierato centro accanto a Marin con Ioane e Capuozzo confermati all’ala e Allan ancora estremo. All’apertura torna Paolo Garbisi, con Varney che resta nel XV come mediano di mischia, mentre in terza linea spicca l’ingresso di Enoch Opoku Gyamfi, che solitamente gioca da centro in seconda linea, ma stavolta torna a districarsi in un ruolo già ricoperto con l’Under 20.

Accanto a lui Zuliani e Vintcent, mentre in seconda linea col rientro di Ruzza si va completando una batteria di esperienza assieme a capitan Cannone. Prima linea con Riccioni che rileva Ferrari e Di Bartolomeo tallonatore accanto a Fischetti. In panchina la scelta è per un 6+2 con Nicotera, Nemer e Neculai per le prime linee, Zambonin, Lorenzo Cannone e Ortombina per le seconde e le terze, Fusco e Odogwu per trequarti e utility back.

Il XV azzurro che sfiderà le Fiji a Twickenham

15 Tommaso ALLAN

14 Ange CAPUOZZO

13 Federico MORI

12 Leonardo MARIN

11 Monty IOANE

10 Paolo GARBISI

9 Stephen VARNEY

8 Enoch OPOKU GYAMFI

7 Manuel ZULIANI

6 Ross VINTCENT

5 Federico RUZZA

4 Niccolò CANNONE

3 Marco RICCIONI

2 Tommaso DI BARTOLOMEO

1 Danilo FISCHETTI

A disposizione

16 Giacomo NICOTERA

17 Ivan NEMER

18 Ion NECULAI

19 Andrea ZAMBONIN

20 Lorenzo CANNONE

21 Alessandro ORTOMBINA

22 Alessandro FUSCO

23 Paolo ODOGWU