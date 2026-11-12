Italia-Francia 3-1, le pagelle: Pio Esposito trascina (8), Cambiaghi (7,5) e Vergara (7) senza paura. L'errore di Donnarumma (5) non pesa

Luci a San Siro e sono tutte azzurre. La Nazionale di Mancini rimonta l'iniziale vantaggio dei Blues e riscrive le proprie sorti in Nations League: decisivo il centravanti

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia di Mancini ribalta la Francia di Zidane e vince sul 3-1 a San Siro, al termine di una partita ricca di occasioni ed episodi. I Bleus partono meglio e passano al 10′ con Olise, bravo a sfruttare un clamoroso errore in impostazione di Donnarumma. Gli Azzurri reagiscono e trovano il pareggio al 25′ grazie a Pio Esposito, che anticipa Upamecano sul cross di Cambiaghi. La Francia continua a rendersi pericolosa e colpisce anche un palo con Barcola, mentre Cherki sfiora il bersaglio dalla distanza.

Nella ripresa i transalpini ripartono forte e impegnano ancora Donnarumma, salvato anche dal palo sulla conclusione di Cherki. L’Italia però non si disunisce e trova il vantaggio al 62′: splendida giocata di Barella, cross di Dimarco e inserimento vincente di Frattesi. Poco prima Sebastiano Esposito aveva sprecato un calcio di rigore, calciando fuori. Al 74′ arriva un’altra grande opportunità per gli Azzurri: Vergara anticipa nettamente Upamecano e conquista un secondo penalty. Dal dischetto va Pio Esposito, che firma la doppietta e porta il risultato sul 3-1. Una prova di carattere degli italiani, capaci di reagire agli errori iniziali e di colpire nei momenti decisivi.