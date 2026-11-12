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Italia-Francia 3-1, le pagelle: Pio Esposito trascina (8), Cambiaghi (7,5) e Vergara (7) senza paura. L'errore di Donnarumma (5) non pesa

Luci a San Siro e sono tutte azzurre. La Nazionale di Mancini rimonta l'iniziale vantaggio dei Blues e riscrive le proprie sorti in Nations League: decisivo il centravanti

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia di Mancini ribalta la Francia di Zidane e vince sul 3-1 a San Siro, al termine di una partita ricca di occasioni ed episodi. I Bleus partono meglio e passano al 10′ con Olise, bravo a sfruttare un clamoroso errore in impostazione di Donnarumma. Gli Azzurri reagiscono e trovano il pareggio al 25′ grazie a Pio Esposito, che anticipa Upamecano sul cross di Cambiaghi. La Francia continua a rendersi pericolosa e colpisce anche un palo con Barcola, mentre Cherki sfiora il bersaglio dalla distanza.

Nella ripresa i transalpini ripartono forte e impegnano ancora Donnarumma, salvato anche dal palo sulla conclusione di Cherki. L’Italia però non si disunisce e trova il vantaggio al 62′: splendida giocata di Barella, cross di Dimarco e inserimento vincente di Frattesi. Poco prima Sebastiano Esposito aveva sprecato un calcio di rigore, calciando fuori. Al 74′ arriva un’altra grande opportunità per gli Azzurri: Vergara anticipa nettamente Upamecano e conquista un secondo penalty. Dal dischetto va Pio Esposito, che firma la doppietta e porta il risultato sul 3-1. Una prova di carattere degli italiani, capaci di reagire agli errori iniziali e di colpire nei momenti decisivi.

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Le pagelle dell'Italia: Cambiaghi vivace, Dimarco e Vergara entrano bene

  • Donnarumma 5 L'errore in impostazione che regala a Olise il pallone del vantaggio francese è troppo grave per essere ignorato. Si riscatta in parte con alcuni interventi importanti, soprattutto su Barcola e Rabiot, ma nella ripresa rischia ancora con un'uscita imprecisa che porta al palo di Cherki.
  • Kayode 6 La Francia lo mette spesso in difficoltà con la velocità dei propri esterni. Cerca di contenere Barcola e le sovrapposizioni avversarie, fatica ma nel complesso se la cava.
  • Scalvini 6,5 Prova a tenere in piedi la retroguardia nei momenti di maggiore pressione francese. Non commette errori particolarmente evidenti e cresce con il passare dei minuti.
  • Bastoni 6  Viene superato da Olise nell'azione del primo gol, anche se la responsabilità principale è di Donnarumma. Qualche buona chiusura, ma anche diverse difficoltà contro gli attaccanti francesi. Ammonito, salterà la prossima partita.
  • Calafiori 6 Parte con qualche difficoltà, ma riesce progressivamente a trovare maggiore sicurezza. Attento nelle chiusure e disponibile a partecipare alla costruzione.
  • Barella 7 Cresce alla distanza e sale in cattedra nella ripresa. Recupera il pallone e supera Olise con una splendida veronica prima di servire Dimarco nell'azione del 2-1. Giocata di grande qualità. (Dal 92' Ricci ng).
  • Tonali 6,5 Garantisce sostanza e dinamismo in mezzo al campo. Cerca di contrastare il palleggio francese e accompagna la crescita della squadra nella ripresa.
  • Frattesi 7 Si vede poco nella prima frazione, ma trova il momento giusto per lasciare il segno. Il suo inserimento sul cross di Dimarco è perfetto e il sinistro che vale il 2-1 è una conclusione da attaccante. (Dal 74' Doumbia ng).
  • Sebastiano Esposito 6 Si rende pericoloso con una bella conclusione dalla sinistra che impegna Maignan. Ci prova, ma pesa tantissimo il rigore fallito nella ripresa, calciato malissimo e fuori dallo specchio. (Dal 62' Vergara 7 Ha il merito di entrare con personalità e di conquistare il secondo calcio di rigore, anticipando nettamente Upamecano. Impatto importante sulla partita).
  • Cambiaghi 7,5 Imprendibile sulla corsia sinistra. Salta Gusto e serve a Pio Esposito il pallone dell'1-1. Nella ripresa conquista anche il rigore poi fallito dal compagno. Una prestazione di grande intensità e qualità. (Dal 62' Dimarco 7 Entra e cambia subito il peso offensivo della fascia sinistra. Il cross teso per Frattesi è perfetto e vale il gol del sorpasso).

Top e flop della Francia: cattivo Gusto, Olise non basta

  • Olise 6,5 Sfrutta il regalo di Donnarumma e porta avanti la Francia con una conclusione precisa. È uno dei più vivaci e crea problemi alla difesa italiana, anche se Barella lo supera nell'azione del 2-1.
  • Barcola 6,5 Tra i più pericolosi dei suoi. Impegna Donnarumma in più occasioni e colpisce un palo con una bella conclusione a giro. Gli manca soltanto il gol.
  • Cherki 6 Qualità tecnica e iniziative personali. Sfiora la rete nel primo tempo e colpisce il palo nella ripresa, mettendo ancora una volta in difficoltà Donnarumma. Affonda però insieme al resto della squadra.
  • Rabiot 6 Si rende pericoloso con un colpo di testa nel primo tempo e con una conclusione potente nella ripresa. Offre fisicità, ma non riesce a dare continuità alla manovra.
  • Upamecano 5 Si fa anticipare da Pio Esposito in occasione del pareggio e commette il fallo da rigore su Vergara. Due episodi pesanti che incidono sul risultato.
  • Maignan 5,5 Non ha particolari responsabilità sul primo gol, ma viene sorpreso dalla conclusione ravvicinata di Pio Esposito. Sul rigore del 3-1 non può fare molto.
  • Gusto 5 In difficoltà contro Cambiaghi. La dimostrazione più grande è nell'occasione del rigore concesso agli azzurri ma non è l'unica.

Il migliore in campo: show di Pio Esposito

  • Pio Esposito 8 Segna il gol del pareggio con un grande movimento e un tocco d'esterno che sorprende Maignan. Nella ripresa si conferma protagonista trasformando con freddezza il secondo calcio di rigore. Doppietta pesantissima e prestazione da protagonista assoluto. (Dal 93' Scamacca ng).

Il giudizio sull'arbitro: Kovacs personalità e scelte giuste

Kovacs 6,5 Direzione complessivamente positiva in una partita intensa e ricca di episodi. Corretta la decisione sul primo rigore per il fallo di Gusto su Cambiaghi e altrettanto evidente il penalty assegnato per l'intervento di Upamecano su Vergara. Giuste anche le ammonizioni a Jacquet, Pio Esposito e Bastoni. Tiene sotto controllo una gara diventata progressivamente più nervosa, senza particolari sbavature nella gestione disciplinare.

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