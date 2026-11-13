Italia, la lezione alla Francia cancella le accuse di Zenica: da Bastoni a Pio Esposito, ora l’azzurro fa bene ai giocatori dell’Inter

Con la vittoria sui Bleus è arrivato il riscatto in nazionale per i nerazzurri, finiti nel mirino di critica e tifosi dopo il disastro dei playoff mondiali in Bosnia Erzegovina

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Quanto è lontana Zenica per gli azzurri dell’Inter. Dopo la sconfitta nei playoff mondiali contro la Bosnia Erzegovina Bastoni, Dimarco, Barella e Pio Esposito vennero presi di mira da critica e tifosi, indicati tra i principali artefici della debacle: la vittoria dell’Italia sulla Francia ha rappresentato il loro riscatto.

Gli azzurri dell’Inter da Zenica alla Francia

Per gli azzurri dell’Inter la vittoria ottenuta sulla Francia ha anche il sapore del riscatto: solo qualche mese fa Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Pio Esposito furono accusati di essere tra i principali responsabile della sconfitta di Zenica contro la Bosnia Erzegovina che costò all’Italia la partecipazione ai Mondiali. Ieri a San Siro, invece, i quattro nerazzurri sono risultati tra i migliori in campo nel 3-1 rifilato dall’Italia di Roberto Mancini ai Bleus.

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L’impatto di Bastoni e Barella

Bastoni fu quelli che uscì peggio dal disastro di Zenica, dove la sua espulsione spianò la strada al pareggio e poi al successo ai rigori della Bosnia Erzegovina. Ieri, invece, il difensore ha vissuto una serata da incorniciare: leader della difesa di Mancini, Bastoni ha guidato il reparto con autorevolezza tenendo a bada le stelle della Francia e mostrando un’ottima intesa con Scalvini, senza rinunciare alla solita lucida regia palla al piede.

E ottima è stata anche la gara di Nicolò Barella, che comunque a Zenica fu tra i migliori: l’incessante lavoro del centrocampista ha consentito all’Italia di aggredire i Bleus e rubare ripetutamente palla nella loro trequarti, ponendo le basi della rimonta azzurra.

Pio Esposito e il riscatto sul rigore

Fin troppo facile da raccontare è la serata magica di Pio Esposito che non solo ha deciso l’incontro con una doppietta, ma ha anche riscattato l’errore dal dischetto commesso a Zenica nella sequenza dei rigori finali. A fine gara è stato lo stesso attaccante dell’Inter ad ammettere di aver voluto calciare il penalty contro Mike Maignan proprio per mettersi alle spalle la mancata trasformazione in Bosnia: “Quando sono andato sul dischetto ho pensato a Zenica. Ma i rigori si calciano e si sbagliano: bisogna avere il coraggio di calciarli”, ha dichiarato Pio dimostrando di aver imparato una lezione di fondamentale importanza per la sua crescita come attaccante.

Dimarco, un assist per cancellare Zenica

Infine, anche Dimarco è riuscito a cancellare il brutto ricordo della gara contro la Bosnia Erzegovina, tra l’altro la sua ultima partita in azzurro prima di ieri sera. A Zenica il mancino dell’Inter non solo offrì una prestazione deludente, ma fu indicato tra i colpevoli della sconfitta per non essere riuscito a fermare Bajraktarevic nell’azione che portò al pareggio bosniaco firmato da Tabakovic.

Partito dalla panchina, ieri Dimarco ha impiegato appena un minuto per fare la differenza per l’Italia: subentrato a Nicolò Cambiaghi e sistematosi in posizione di esterno alto, il mancino ha servito a Davide Frattesi l’assist per il 2-1 praticamente alla prima azione offensiva. Una giocata, la sua, che potrebbe servirgili anche per ritrovare fiducia e tornare a fare la differenza nell’Inter, dopo un avvio di stagione sotto tono.