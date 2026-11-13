L’ex ct francese torna ad attaccare la Nazionale di Mancini durante il match di San Siro vinto 3-1 dagli azzurri e che apre crepe profonde nello spogliatoio transalpino

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La sconfitta 3-1 per mano dell’Italia ha lasciato strascichi nello spogliatoio francese. Da una parte le discutibili valutazioni di Raymond Domenech, che ha criticato gli Azzurri durante la convincente prestazione di San Siro e, al termine, non ha lesinato bordate agli uomini di Zidane; dall’altra un ambiente francese tutt’altro che sereno, tra nervosismo, infortuni e disavventure organizzative, Zidane avrà il suo bel da fare in vista della sfida di domenica contro lo Turchia.

L’Italia di Mancini fa infuriare Domenech

L’Italia di Roberto Mancini schianta 3-1 la Francia e infligge la prima sconfitta da ct a Zinedine Zidane. Un ko pensante, che regala agli azzurri il comando del Gruppo A di Nations League e relega i transalpini al terzo posto dietro il Belgio, disegnando prospettive inattese fino a qualche mese fa per i nostri colori. A commentare il match praticamente in diretta sui social c’era anche Raymond Domenech, che non ha mancato occasione per confermare il non certo felice rapporto con la nostra nazionale.

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“Italia-Francia 1-1 è un risultato insperato per gli italiani. Una debolezza evidente in ogni reparto, ma ciò che sorprende di più è il loro livello tecnico: la quantità di errori su passaggi semplici è sconcertante”, ha scritto a inizio secondo tempo l’ex commissario tecnico dei Blues, sminuendo la gara dell’Italia fin a quel momento capace di tenere testa alla Francia.

Domenech non risparmia i Blues

Da lì in avanti, le critiche rivolte alle due rappresentative sono proseguite. E, così, dopo le due reti di Frattesi e Pio Esposito, Domenech ha scritto: “Italia-Francia 3-1 com’è possibile? Come si può perdere il filo a tal punto? Si confermano le falle difensive” per, poi, al termine sentenziare: “Se Olise si spegne, la Francia deraglia. Il calcio è semplice”. Una serata avara di gioie, dunque, per il ct sconfitto in finale da Marcello Lippi al mondiale 2006 ed evidentemente ancora poco avvezzo a riconoscere qualche merito alla nostra nazionale.

L’amore per il Canto degli Italiani

L’unico post positivo Domenech lo dedica al Canto degli Italiani, ammettendo il suo gradimento “Ci sono lo You’ll Never Walk Alone del Liverpool, il Les corons del Lens e l’inno italiano che mi danno i brividi, li adoro” ha scritto riabilitando almeno in parte la sua posizione agli occhi dei tifosi italiani, che tra gif e immagini di Cannavaro con la Coppa del Mondo alzata nel cielo di Berlino, non hanno mancato di intasare il tweet dell’ex commissario tecnico francese.

Famigliari dei calciatori francesi sul piede di guerra

Il ko di San Siro lascia, però, anche profonde ferite nello spogliatoio dei Blues, che al termine del match si è letteralmente infiammato. A rivelarlo è il portale francese Rmc Sport, che sottolinea tutti risvolti negativi della sconfitta, tra nervosismo, infortuni e imprevisti logistici con i voli, che hanno portato alcuni famigliari e giocatori a lamentarsi con il team manager Laurent Georges e l’addetto alla logistica della Nazionale, Bastien Geray, che però è assente in questo periodo perché in malattia.

Quanti problemi per Zidane

Passando ai giocatori, Upamecano ha lasciato il ritiro per motivi personali, mentre tra i più nervosi, svelano dalla Francia, c’è certamente Rayan Cherki che non ha fatto nulla per nascondere la propria amarezza per le incomprensioni in campo, in particolare con Bradley Barcola. Il tutto senza contare che i Galletti sono già decimati dagli infortuni e sono arrivati a San Siro senza il proprio leader e punta di diamante, Kylian Mbappé, costretto a seguire il match dalla panchina per un problema fisico. Domenica, contro la Turchia, il numero nove ci sarà. Per Zidane, però, la strada è già in salita e servirà tutta la sua esperienza per ricompattare un gruppo giovane e ritrovare gioco, prestazioni e vittorie.