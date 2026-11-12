Italia-Francia, Donnarumma ancora nel tunnel: la papera di San Siro dopo quelle con il City, il web non perdona  

Il capitano protagonista di un clamoroso errore in occasione del gol del vantaggio francese, a cui ha rimediato poi Pio Esposito

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dal Manchester City all’Italia, prosegue il momento no di Donnarumma: il capitano azzurro ha provocato il gol del vantaggio della Francia con un disimpegno sbagliato che ha favorito la rete di Michael Olise. Una vera e propria papera che si aggiunge agli errori commessi recentemente con la maglia dei Citizens.

Italia-Francia, altro errore di Donnarumma

Caro Gigio, che succede? Dopo la sequela di errori nelle ultime uscite col Manchester City, Donnarumma si è reso protagonista in negativo anche con l’Italia, nel primo tempo del match di Nations League contro la Francia. Clamorosa la papera del capitano azzurro, che ha favorito la rete del vantaggio dei Bleus siglato da Michael Olise.

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Donnarumma consegna palla a Olise

L’errore di Donnarumma arriva al 10’, dopo una prima parte di gara in cui la Francia aveva fatto meglio dell’Italia: in fase di costruzione dal basso, il portiere azzurro fallisce completamente l’appoggio per Bastoni e consegna palla a Olise, bravissimo nel dribblare il centrale dell’Inter e poi nel freddare il capitano della Nazionale col destro. Gigio resta in ginocchio, visibile la sua delusione per un errore che si somma a quelli compiuti nelle ultime uscite del Manchester City.

Gli errori col City

Nell’ultimo mese Donnarumma ha infatti visto drasticamente calare il suo indice di gradimento presso i tifosi dei Citizens, rimasti sorpresi dalla serie di errori messi in fila dal portiere ex Milan e Psg. La prima pesante sbavatura del portiere è arrivata nella partita persa con l’Aston Villa, quando Donnarumma non è riuscito a opporsi a una conclusione centrale di Nicolas Jackson in occasione della rete della vittoria per la squadra di Birmingham. Anche nelle ultime gare di Champions League il portiere azzurro non ha brillato: nel 3-2 in casa del Lipsia è risultato tutt’altro che reattivo sul gol del momentaneo pareggio di Ridle Baku. Recentemente, infine, Donnarumma ha incassato tre gol nella sconfitta rimediata sabato dal City sul campo del Nottingham.

Donnarumma, i tifosi non perdonano

La papera con la Francia ha ovviamente scatenato le critiche nei confronti di Donnarumma da parte dei tifosi dell’Italia sui social. “L’ennesima papera di Donnarumma, il portiere più sopravvalutato della storia del calcio italiano”, scrive Paradise Ebbasta su X. “Donnarumma cosa ha combinato? Ma si può fare un errore così ingenuo? Mamma mia, la testa ci vuole…”, si lamenta Chill Guy. “A quanto era dato l’errore di Donnarumma al 10° minuto?”, domanda sarcasticamente MCFrank, ricordando il momento no del portiere azzurro. “Donnarumma dev’essere stato hackerato da Mikhail Andropov del Misoginistan”, scherza Gianmarco, citando lo pseudonimo dell’autore delle minacce via e-mail alle scuole italiane degli ultimi giorni.