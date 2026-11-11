Italia, Mancini mischia le carte in attacco: la scelta su Cisse e Pio Esposito. In arrivo un’esclusione eccellente

Il ct prepara nuove soluzioni offensive in vista della Francia: il talento del Milan e il centravanti dell’Inter sono tra le opzioni più interessanti. Per Scamacca si profila un’esclusione eccellente dall’undici titolare.

Nuove idee per l’attacco azzurro. Roberto Mancini è pronto a mischiare le carte dopo giorni di test. In vista della sfida dell’Italia contro la Francia, in programma giovedì 12 novembre a San Siro, il commissario tecnico sta valutando nuove soluzioni per il reparto offensivo. I riflettori sono soprattutto su Alphadjo Cisse e Francesco Pio Esposito, due nomi che rappresentano il presente e il futuro della Nazionale. La possibile scelta di affidarsi a loro cambierebbe gli equilibri dell’attacco, con una conseguenza importante: Gianluca Scamacca, nonostante la convocazione, rischia di partire fuori dall’undici iniziale.

Pio Esposito, il punto fermo di Mancini

La prima certezza sembra essere Francesco Pio Esposito. Il centravanti dell’Inter è destinato a guidare il reparto offensivo azzurro, forte delle indicazioni positive arrivate dalle ultime prestazioni e della fiducia che Mancini gli sta dimostrando. Il ct apprezza la capacità di del centravanti di giocare spalle alla porta, proteggere il pallone e partecipare alla manovra, senza rinunciare alla presenza fisica in area di rigore. Caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose contro una Francia dotata di grande qualità individuale e fisicità.

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Cisse, la tentazione del ct: può arrivare subito il debutto

La vera sorpresa potrebbe essere Alphadjo Cisse, ieri protagonista in conferenza stampa. Il talento del Milan è una delle novità più interessanti tra i convocati e Mancini vuole capire quanto possa incidere anche a livello internazionale. Il classe 2006 ha attirato l’attenzione grazie a un avvio di stagione particolarmente positivo, nel quale ha dimostrato di possedere qualità tecniche, imprevedibilità e un notevole senso del gol.

La sua duttilità rappresenta un’arma importante: Cisse può agire da seconda punta, da attaccante centrale e anche in posizione più defilata. Proprio questa versatilità ha acceso la fantasia del commissario tecnico, che sta valutando diverse combinazioni per sfruttarne le caratteristiche. Tra le ipotesi c’è anche quella di vederlo accanto a Pio Esposito, in un attacco giovane e potenzialmente molto interessante.

Secondo le indicazioni emerse dagli allenamenti, Mancini ha provato anche Cisse nel ruolo di centravanti, proprio come alternativa al numero 9 interista. La possibilità di vedere i due contemporaneamente in campo resta quindi una delle soluzioni da monitorare.

Scamacca verso l’esclusione: occasione per i giovani

La possibile esclusione più pesante riguarda Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta è stato inserito regolarmente nella lista dei convocati, ma la concorrenza per una maglia da titolare si è fatta particolarmente agguerrita. Pio Esposito sembra avere il vantaggio nella corsa al ruolo di centravanti, mentre Cisse rappresenta un’alternativa che stuzzica parecchio Mancini mentre sulla corsia destra il favorito resta Vergara dopo che Zaniolo ha lasciato il ritiro.

Non si tratterebbe comunque di una bocciatura definitiva. La presenza dell’attaccante nerazzurro tra i convocati conferma che Mancini continua a considerarlo una risorsa per il reparto offensivo. Molto dipenderà anche dall’andamento della partita e dalla necessità di cambiare caratteristiche in corsa.

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