Italia-Francia, formazioni ufficiali: le scelte di Mancini su Barella, Seba Esposito e Cambiaghi

A San Siro si decide il primato del Gruppo A1 di Nations League. Mancini lancia i fratelli Esposito, Zidane rinuncia ancora a Mbappé.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia si gioca una fetta importante del proprio cammino in Nations League nella sfida contro la Francia, valida per la quinta giornata del Gruppo A1. A San Siro, gli Azzurri cercano una vittoria che permetterebbe di scavalcare proprio i transalpini e conquistare il primo posto in classifica. La squadra di Roberto Mancini riparte dal pareggio ottenuto un mese fa contro la formazione di Zinedine Zidane, finora imbattuta nella competizione. Riflettori puntati sulle scelte dei due commissari tecnici: ecco le formazioni ufficiali di Italia-Francia.

Italia-Francia: le formazioni ufficiali

Il confronto del Meazza mette in palio il primato nel Gruppo A1 e la qualificazione ai quarti di finale della competizione. La Francia arriva all’appuntamento da capolista con 10 punti conquistati nelle prime quattro giornate, mentre l’Italia insegue e ha bisogno di un successo per completare il sorpasso. Gli Azzurri possono contare sul fattore campo e sulla fiducia derivante dal pareggio dell’andata, risultato che ha permesso loro di restare in corsa. Calcio d’inizio alle 20:45, con diretta televisiva su Rai 1 e streaming su RaiPlay.

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Mancini punta sui fratelli Esposito e conferma Barella

Mancini sceglie il 4-3-3 con Donnarumma a difesa dei pali e una linea arretrata composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. In mezzo al campo spazio a Frattesi, Tonali e Barella, con il centrocampista dell’Inter chiamato a garantire qualità e dinamismo nella zona nevralgica. Le principali novità riguardano il reparto offensivo, dove il commissario tecnico punta sui fratelli Sebastiano e Pio Esposito, affiancati da Cambiaghi. Vergara parte inizialmente dalla panchina, così come Dimarco, mentre Scamacca rappresenta un’altra alternativa a gara in corso.

Francia, Zidane senza Mbappé: le scelte in attacco

Zidane deve rinunciare ancora a Kylian Mbappé, assente dopo aver saltato anche la gara d’andata, oltre a Dembelé e Marcus Thuram. Il commissario tecnico francese si affida a Maignan tra i pali e a una difesa composta da Gusto, Jacquet, Upamecano e Truffert. A centrocampo Da Cunha e Rabiot avranno il compito di dare equilibrio alla squadra, mentre sulla trequarti agiranno Olise, Cherki e Barcola. Il riferimento offensivo sarà Doué, chiamato a raccogliere l’eredità realizzativa del capitano assente. Tra le alternative a disposizione di Zidane figurano anche Zaire-Emery e Camavinga.

Italia-Francia: le formazioni ufficiali