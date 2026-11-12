Italia-Francia, Antonelli in versione tifoso fa impazzire San Siro: l’offesa alla Marsigliese rovina il pre-partita

Il neo-campione del mondo della Formula 1 scatena l’entusiasmo della tribuna del Meazza. Prima del via i fischi all’inno dei transalpini

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Fuori dal campo, è stato Kimi Antonelli il grande protagonista di Italia-Francia: il neo-campione della Formula 1, presente a San Siro da tifoso, ha scatenato l’entusiasmo della tribuna attirando l’attenzione degli spettatori che l’hanno accerchiato per chiedergli foto e autografi. A rovinare l’atmosfera di festa del pre-partita, i fischi alla Marsigliese provenienti da una parte dello stadio.

Italia-Francia, Antonelli fa impazzire San Siro

Anche senza il casco e un bolide di Formula 1 da guidare Kimi Antonelli si conferma un vincente: presente a San Siro da tifoso, il neo-campione del mondo con la Mercedes ha portato fortuna all’Italia di Roberto Mancini e scatenato l’entusiasmo del pubblico, che l’ha preso d’assalto prima del fischio d’inizio e durante l’intervallo. Tanti i fan che hanno chiesto ad Antonelli una foto o un autografo, col pilota che ha faticato a muoversi in tribuna ma che alla fine è riuscito a godersi la vittoria della Nazionale sulla Francia.

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Antonelli ospite di Malagò

“Speriamo che l’Italia vinca, è anche la mia prima volta a San Siro – aveva dichiarato Antonelli a Sky Sport prima della partita, senza nascondere una certa emozione – Sarà un’esperienza bellissima e tiferò per tutti gli azzurri”. Al Meazza Antonelli non aveva però i capelli tinti col tricolore, un vezzo che si era concesso per celebrare la vittoria del Mondiale. “L’ho fatto ieri, li ho dovuti togliere ma probabilmente ritornerà”, ha spiegato Kimi, precisando di essere stato invitato allo stadio dal commissario della Figc Giovanni Malagò, anch’egli presente a San Siro.

Kimi è rimasto fino circa all’85’, prima di lasciare lo stadio con qualche minuto di anticipo: una mossa dovuta per evitare di restare intrappolato a causa dell’entusiasmo dei tifosi.

I fischi alla Marsigliese

A fare da contraltare alle belle immagini legate alla presenza di Antonelli, prima della gara, l’offesa rivolta da parte di un settore del Meazza alla Francia al momento dell’esecuzione degli inni nazionali: bordate di fischi si sono infatti abbattuti sulla Marsigliese. Un episodio di cui, però, non si è reso protagonista l’intero pubblico di San Siro: al termine dell’inno francese lo stadio si è prodotto in un lungo applauso. Un modo, da parte di una larga fetta dei tifosi, per dissociarsi dai fischi a dir poco ineleganti.