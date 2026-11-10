Italia-Francia, l'arbitro scelto da Rosetti fa tornare gli incubi a Mancini e a tutti gli interisti

Non avrà fatto salti di gioia il ct della Nazionale Roberto Mancini nell’apprendere la scelta del designatore dell’Uefa Rosetti per la gara di Nations League Italia-Francia di giovedì. A fischiare a San Siro sarà il rumeno István Kovács che evoca brutti ricordi sia al ct che a tutti i nerazzurri in rosa, da Bastoni a Barella.
- La squadra arbitrale al completo
- La finale di Champions
- Chi è l'arbitro Kovacs
- I precedenti tra Italia e Francia
La squadra arbitrale al completo
Kovacs sarà coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Szabolcs Kovacs IV uomo, l’olandese Higler al Var e Popa all’Avar. Per il fischietto rumeno sarà solo la seconda volta con gli azzurri in campo ma l’unico precedente è poco piacevole. Kovacs infatti diresse il 15 novembre 2021 la partita Irlanda del Nord – Italia 0-0, valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, al Windsor Park di Belfast. Fu l’ultima e decisiva partita del girone. A causa del pareggio a reti bianche, gli Azzurri di Roberto Mancini mancarono la qualificazione diretta ai Mondiali, venendo superati in classifica dalla Svizzera e condannati ai successivi (e sfortunati) playoff.
La finale di Champions
Ancor più brutto il ricordo di lui che hanno gli interisti: Kovacs fu l’arbitro della finale di Champions col Psg, persa malamente per 5-0. Ci furono un paio di episodi dubbi in quella gara ma lo strapotere dei parigini non legittimò alcuna protesta.
Chi è l’arbitro Kovacs
István Kovács, la scelta per Francia-Italia, è arbitro internazionale dal 2010, ha diretto a Monaco per Psg-Inter in Champions la sua terza finale di una competizione UEFA per club dopo aver arbitrato la finale di Europa League del 2024 a Dublino (Repubblica d’Irlanda) tra Atalanta BC e Bayer 04 Leverkusen e la finale di Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord a Tirana (Albania). Nella scorsa stagione aveva arbitrato sette partite di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain. Insegnante di educazione fisica, il fischietto rumeno è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite.
I precedenti tra Italia e Francia
Nei 42 precedenti tra le due nazionali 20 successi azzurri, 10 pareggi e 12 sconfitte