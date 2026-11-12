Italia-Francia, Materazzi svela la retromarcia di Zidane sulle scuse per la testata, poi esagera: “Ho rischiato come De Miguel”

L’ex difensore della Nazionale torna sul celebre episodio della finale dei Mondiali 2006 raccontando un retroscena su Zizou

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Assistere a Italia-Francia significa rievocare la finale dei Mondiali 2006 e l’episodio chiave di quella partita, la testata rifilata da Zinedine Zidane a Marco Materazzi: l’ex difensore ha commentato le ultime dichiarazioni di Zizou rivelando un retroscena di qualche anno fa. Poi s’è paragonato al compianto Jesùs De Miguel: “Ho rischiato di finire come lui”.

Italia-Francia, è ancora Materazzi contro Zidane

Qualche giorno fa, rievocando la finale tra Italia e Francia ai Mondiali 2006, Zinedine Zidane si era detto dispiaciuto ma senza rimorsi per la testata rifilata a Marco Materazzi, episodio chiave della gara che diede per la quarta volta la Coppa del Mondo alla nostra Nazionale. Oggi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore azzurro ha commentato quella dichiarazione di Zizou: “Quella frase mi sembra un po’ un controsenso, no?”, ha detto Matrix, andando poi ben oltre.

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Materazzi e il retroscena delle scuse di Zidane

Materazzi ha criticato Zidane per non aver mai chiesto scusa pubblicamente per quell’episodio, magari giustificandosi col fatto di essere stato provocato. “Lui sarebbe passato per un gran signore e Materazzi per il ‘solito cretino’, quello che l’aveva fomentato a modo suo. Ne sarebbe uscito meglio, ma ognuno la pensa a modo suo”, ha detto Matrix, che poi ha rivelato un retroscena su un successivo incontro con Zidane risalente al 2010, in un hotel milanese alla vigilia di Milan-Real.

“Esco dall’albergo dopo aver salutato Mourinho, lui (Zidane, ndr) sta parcheggiando l’auto sul retro – ha raccontato Materazzi -. Quando mi vede è un po’ titubante, si volta anche per tornare indietro, ma io lo affronto, gli stringo la mano: ‘Sono contento che ci incontriamo qui, dove non ci vede nessuno’. Lui mi risponde: ‘Non ti preoccupare: cose che capitano, cose passate’. Peccato che poi abbia rinnegato tutto, dicendo che pensava che io fossi un tifoso”.

Materazzi e il paragone con De Miguel

Parlando ancora della testata ricevuta da Zidane nel 2006, Materazzi ha sorprendentemente affermato di sentirsi ancora infastidito nel rivedere quell’episodio. A farlo riflettere, in particolare, è stata la morte di Jesùs De Miguel, il calciatore spagnolo deceduto dopo un violento scontro di gioco con il portiere avversario Jesus Owono nella partita Tenerife-Andorra. “La morte di Jesùs de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio che non fosse successo nulla – ha detto Materazzi paragonandosi all’attaccante spagnolo – Per quel portiere si parla di omicidio colposo per un intervento di gioco: e se fosse successo a me?”.