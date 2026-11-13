Italia-Francia, moviola: l’arbitro vede due rigori ma non i rossi, graziato Frattesi

La prova dell’arbitro Kovacs a San Siro in Nations League analizzata ai raggi X da Calvarese, il fischietto rumeno ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alti e bassi per l’esperto fischietto rumeno Kovacs che vede bene sui due rigori concessi all’Italia ma non convince con la gestione dei cartellini. Vediamo cosa è successo a San Siro in Nations League.

Italia-Francia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare all’11’ il gol di Olise dopo l’errore di Donnarumma. Primo giallo al 13′, è per Jacquet per una trattenuta evidente ai danni di Pio Esposito: il francese ha rischiato anche il rosso. Al 26′ non è uscita la palla-assist di Cambiaghi per il pari di Pio, gol valido. Al 39′ ammonito il bomber dell’Inter per avere allontanato con rabbia il pallone dopo un fallo fischiatogli contro.

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I due rigori per gli azzurri

Al 59′ Cambiaghi salta Malo Gusto che lo stende in area, per l’arbitro è rigore ma Seba Esposito sbaglia. Valido al 63′ il gol del sorpasso di Frattesi su assist di Dimarco. Al 69′ gomitata di Frattesi su Doué. L’arbitro l’ha giudicata involantaria, tanto che ha fischiato fallo per Frattesi che era stato sbilanciato dall’attaccante della Francia. Al 69′ ammonito Bastoni, era diffidato e salterà la gara col Belgio. Al 74′ guizzo di Vergara che va a terra dopo un contatto con Upamecano: secondo penalty di serata per gli azzurri per l’arbitro e stavolta arriva il gol con Pio Esposito. Al 93′ ammonito Kroupi, dopo 4′ di recupero finisce 3-1.

La sentenza di Calvarese

Lapidario il parere dell’ex arbitro Calvarese sui due penalty concessi all’Italia. Sul suo profilo social scrive: “Entrambi sono netti: sia quello per l’intervento di Malo Gusto su Cambiaghi che quello assegnato per il fallo di Upamecano su Vergara”

Chi è l’arbitro Kovacs

István Kovács, la scelta per Francia-Italia, è arbitro internazionale dal 2010, ha diretto a Monaco per Psg-Inter in Champions la sua terza finale di una competizione UEFA per club dopo aver arbitrato la finale di Europa League del 2024 a Dublino (Repubblica d’Irlanda) tra Atalanta BC e Bayer 04 Leverkusen e la finale di Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord a Tirana (Albania). Nella scorsa stagione aveva arbitrato sette partite di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain. Insegnante di educazione fisica, il fischietto rumeno è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite. Ha diretto l’Italia in un precedente poco piacevole: Irlanda del Nord – Italia 0-0, valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, al Windsor Park di Belfast. Fu l’ultima e decisiva partita del girone. A causa del pareggio a reti bianche, gli Azzurri di Roberto Mancini mancarono la qualificazione diretta ai Mondiali, venendo superati in classifica dalla Svizzera e condannati ai successivi (e sfortunati) playoff.

I precedenti tra Italia e Francia

Nei 42 precedenti tra le due nazionali 20 successi azzurri, 10 pareggi e 12 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Szabolcs Kovacs IV uomo, l’olandese Higler al Var e Popa all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Jacquet, Pio Esposito, Bastoni, Kroupi.