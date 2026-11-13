Il crollo a San Siro ha rimesso in luce i problemi in attacco di Zidane, che attende il rientro di Mbappé contro la Turchia. Rabiot ammette il calo nella ripresa

La Francia è uscita con le ossa rotta dal confronto con l’Italia a San Siro. Sfortunata, ma anche sciupona, la Nazionale di Zidane è stata beffata dalla rimonta azzurra e sorpresa dall’intraprendenza di Cambiaghi e compagni. A fine partita Zizou ha rivelato di dover risolvere i problemi in attacco, ha ammesso di aver fatto riposare Mbappé per tenerlo fresco per la Turchia, mentre Rabiot si è complimentato con gli azzurri.

Zidane e i motivi dell’assenza di Mbappé

Zinedine Zidane e la Francia si leccano le ferite dopo il clamoroso crollo a San Siro. La sconfitta contro l’Italia nasconde i soliti problemi per i blues: in primo luogo l’inefficacia sotto porta. Un gol regalato dagli azzurri, due pali, ma anche troppi fronzoli davanti alla difesa avversaria, che hanno consentito a Donnarumma e compagni di rimanere aggrappati alla partita e di vincerla.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’assenza di Mbappé si è avvertita, il peso specifico in attacco della stella del Real Madrid è mancato alla Francia. Zidane si è affidato a Doué, ma non è stata la stessa cosa. Ed ecco che il rientro del Pallone d’Oro mancato è il primo obiettivo di Zizou in vista dell’ultima partita della fase a gironi di Nations League, contro la Turchia fanalino di coda.

La stella del Real per puntare al primo posto

La Francia si gioca il primo posto e allora il ritorno di Mbappé è fondamentale: “Io spero che giochi”, ha dichiarato Zidane. Il ct francese ha rivelato il piano d’azione: “Doveva riposarsi con l’Italia e giocare domenica”. Dunque non resta che attendere.

Intanto c’è da risolvere il problema in attacco: “Abbiamo creato grandi occasioni, ma ci è mancata l’efficacia. Abbiamo anche colpito due pali, è andata così… Non siamo stati abbastanza bravi senza palla, dobbiamo correggere questo aspetto per la prossima partita”, ha commentato Zidane che sembra aver perso la spocchia.

I complimenti di Rabiot all’Italia

Lucido anche il commento di Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan ha parlato di “incidente di percorso”, alleggerendo il peso della pressione, ammettendo che “non è niente di grave”. La delusione rimane soprattutto per il cambio di passo avvenuto dopo l’intervallo: “Ci sono state cose fatte bene e altre meno bene, soprattutto nel secondo tempo”.

Poi i complimenti all’Italia: “È stata brava a sfruttare i nostri errori. Donnarumma? È stato bravo, lo sappiamo tutti che è il migliore portiere al mondo. Ma tutta l’Italia ha disputato un’ottima partita. Hanno giovani forti, sapevo che sarebbe stato difficile. Sono in una fase di ricostruzione e questa vittoria gli darà tanta fiducia”, ha concluso il centrocampista rossonero.