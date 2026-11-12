Italia-Francia, perché Mancini è l'anti-Zidane, da ct vuol prendersi le gioie in azzurro che non ha mai avuto

Stasera a San Siro duello tra due ex numeri 10 di talento, storia di rivincite, vendette, sogni e conti ancora aperti: il rock contro il crooner

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Sono stati due magnifici 10. E adesso che si ritrovano in giacca e divisa su una panchina, sembrano supereroi in borghese. Ognuno alla ricerca della kryptonite dell’altro. Roberto Mancini e Zinedine Zidane sono stati storia, letteratura, poesia e romanzo di un Football senza tempo e oggi quel tempo vorrebbero riafferrarlo cercando ciò che non hanno ancora raggiunto. Stasera si affrontano per la seconda volta, a San Siro per Italia-Francia, una sfida che ha sempre un significato che va oltre il terreno di gioco. La loro prima volta si è consumata lo scorso 3 ottobre, finì 1-1 e l’emoticon del sorriso fu solo del Mancio. Perché Zidane voleva la sua terza vittoria consecutiva da neo Ct e perché la nostra Nazionale sembrava essere solamente un sol boccone succulento e facile da azzannare. E invece prova di carattere e squadra che ha già cominciato a prendere la fisionomia di Mancini, l’ultimo Ct che ha portato in Italia un trofeo: l’Europeo del 2000.

Così simili ma così diversi

Mancini e Zidane hanno in comune un talento calcistico sublime ma le loro storie sono completamente diverse. Più proletario e anticonformista il Mancio, affascinato dalle sfide impossibili, il front man che ha vinto laddove sembrava un azzardo anche solo pensarci. Due scudetti “epici” alla Sampdoria nel 1991 e alla Lazio nel 2000. Ma con la Nazionale da giocatore non è mai scattato l’amore. La maglia azzurra forse andava stretta per il suo estro anarchico, leader rivoluzionario, poco convenzionale e così bohemien. Il Mancio aveva bisogno di una squadra che lo facesse respirare, da guidare fideisticamente in prima linea. E con l’Italia ci è riuscito solo prendendosela come allenatore. Se Roby è rock, Zizou è un crooner. Uno che a Woodstock preferisce l’Opera e la musica da camera. In carriera ha vinto tutto con la Juventus e con la Francia da fiero capitano. Due dimensioni nobili, adatte al suo stile elegante, suadente e anche un po’ narciso, con quella sicurezza mista a protervia che incarna in pieno l’indole d’oltralpe. Zidane adesso vuole ripetere le gesta da calciatore anche come Ct. La strada è affascinante, ma anche lunga e impervia. E domani davanti c’è il Mancio. Una storia che si ripete.

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La pioggia di Perugia nell’Era dei millennials

Il momento più iconico della sfida tra Mancini e Zidane come calciatori è certamente quella del 14 maggio del 2000. Lazio e Juventus si giocano all’ultima giornata il primo scudetto del Millennio. Ma non è uno scontro diretto. La Juve va a Perugia, la Lazio all’Olimpico incontra la Reggina. La Juve è davanti di due punti e se vince è campione d’Italia. Ma succede il finimondo in quella che ancora oggi è ricordata come la “pioggia di Perugia”. Un nubifragio sul Curi fa sospendere la partita. Ma dopo il diluvio, si aprono le acque. L’arbitro Collina fa riprendere la partita, il Perugia segna con Calori e la Juventus perde 1-0. La Lazio vince 3-0 e l’Olimpico festeggia con un’ora di ritardo alla radio. Per Zidane una delle più grandi delusioni della sua avventura bianconera. Per Mancini invece arrivò il suo trionfo maturo, proprio nell’ultima stagione da calciatore prima di intraprendere la strada da allenatore.

Lo spinoff di Materazzi

Proprio in quella partita da tregenda del Curi a Perugia, appare per la prima volta con evidenza un personaggio che avrebbe rappresentato uno spinoff della vita calcistica di Zidane: Marco Materazzi. Al tempo era il difensore centrale del Perugia ed è nitida la cartolina degli ultimi secondi della gara dove Materazzi mantiene il pallone sull’out sinistro per far scorrere i secondi prima poi di esultare al fischio finale con le braccia alzate in segno di grande gioia, nonostante il Perugia fosse già salvo nelle giornate precedenti. Zidane forse non avrà fatto caso quel pomeriggio allo spirito guerrier che ruggiva dentro al suo avversario, ma se ne sarebbe accorto con certezza 6 anni dopo a Berlino. Finale mondiale e immagine negli occhi di tutti: testata di Zizou a Materazzi che chiude in maniera ingloriosa la carriera del campione francese. La sua ultima partita coincide con il nostro ultimo acuto al Mondiale. Dopo quell’episodio sgradevole non ci furono mai scuse di Zidane a Materazzi, anzi i francesi ne fecero pure un monumento intitolato “Le Coup de Tetè”. Una statua che raffigurava la testata di Zizou a Materazzi, innalzata al Centre Pompidou di Parigi e che destò molte polemiche per aver celebrato un gesto violento, dandogli addirittura i connotati di un fregio.

Di nuovo tu, Mancio e Zizou all’ultimo duello

Italia-Francia si replica stasera a San Siro ad un mese dal pareggio dello Stade de France. Le ambizioni del nuovo corso di Mancini che ha lanciato la linea verde per rifondare un Sistema che sta sprofondando, contro le aspirazioni di Zidane che anche da tecnico vuole entrare nella leggenda francese. Due giganti ancora uno davanti all’altro. Il rock contro il crooner, Woodstock contro l’Opera, la rivoluzione contro la nobiltà. Due magnifici 10 all’ultimo duello. E quel sogno mai domato del Mancio di riprendersi da commissario tecnico quell’Italia che da calciatore non ha mai avuto…