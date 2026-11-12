È il giorno dell’attesissima sfida tra la Nazionale azzurra e la Francia di Zinedine Zidane, partita valida per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. All’andata, un gol di Alessandro Bastoni consentì all’Italia di tornare da Parigi con un importantissimo punto e un pieno di ottimismo per il futuro.

Adesso, però, ci sono in ballo i quarti di finale della competizione e il commissario tecnico Roberto Mancini non ha nessuna intenzione di fare strada ai cugini d’Oltralpe. Insieme a un manipolo di giovani calciatori che sono pronti a prendersi la scena.

Di questo, e molto altro, abbiamo parlato con un giornalista, una voce inconfondibile, che ha accompagnato gli Azzurri per oltre venti anni attraverso Mondiali ed Europei attraverso i microfoni di Radio Rai: Riccardo Cucchi.

“Credo sia assolutamente doveroso puntare sui più giovani, specialmente in un calcio italiano nel quale lo spazio per loro è sempre più limitato. Ci sono addirittura calciatori che non hanno mai collezionato nemmeno una presenza nel campionato maggiore, eppure sono stati convocati in Nazionale. Un altro dato estremamente interessante, e forse sottovalutato da troppi, è che tra i convocati da Mancini ce ne sono ben otto che giocano fuori dall’Italia, in altri campionati. Questo vuol dire, evidentemente, che il CT ha uno sguardo molto attento anche fuori dai nostri confini”.

“È un compito molto difficile quello di ricostruire il tessuto tecnico della Nazionale, Mancini lo sa benissimo, soprattutto perché gli uomini che ha a disposizione sono questi. Il calcio italiano soffre di una malattia da molto tempo, ha perso talento, ha perso qualità tecnica, e quindi sarà un percorso molto difficile. Oggi ho l’impressione che non siamo più capaci ad allenare il talento e questo è un discorso che coinvolgerebbe un ragionamento molto ampio legato ai settori giovanili e a come vengono gestiti”.