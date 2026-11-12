È il giorno dell’attesissima sfida tra la Nazionale azzurra e la Francia di Zinedine Zidane, partita valida per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. All’andata, un gol di Alessandro Bastoni consentì all’Italia di tornare da Parigi con un importantissimo punto e un pieno di ottimismo per il futuro.
Adesso, però, ci sono in ballo i quarti di finale della competizione e il commissario tecnico Roberto Mancini non ha nessuna intenzione di fare strada ai cugini d’Oltralpe. Insieme a un manipolo di giovani calciatori che sono pronti a prendersi la scena.
Di questo, e molto altro, abbiamo parlato con un giornalista, una voce inconfondibile, che ha accompagnato gli Azzurri per oltre venti anni attraverso Mondiali ed Europei attraverso i microfoni di Radio Rai: Riccardo Cucchi.
“Credo sia assolutamente doveroso puntare sui più giovani, specialmente in un calcio italiano nel quale lo spazio per loro è sempre più limitato. Ci sono addirittura calciatori che non hanno mai collezionato nemmeno una presenza nel campionato maggiore, eppure sono stati convocati in Nazionale. Un altro dato estremamente interessante, e forse sottovalutato da troppi, è che tra i convocati da Mancini ce ne sono ben otto che giocano fuori dall’Italia, in altri campionati. Questo vuol dire, evidentemente, che il CT ha uno sguardo molto attento anche fuori dai nostri confini”.
“È un compito molto difficile quello di ricostruire il tessuto tecnico della Nazionale, Mancini lo sa benissimo, soprattutto perché gli uomini che ha a disposizione sono questi. Il calcio italiano soffre di una malattia da molto tempo, ha perso talento, ha perso qualità tecnica, e quindi sarà un percorso molto difficile. Oggi ho l’impressione che non siamo più capaci ad allenare il talento e questo è un discorso che coinvolgerebbe un ragionamento molto ampio legato ai settori giovanili e a come vengono gestiti”.
Tra quelli che sono attualmente protagonisti con l’Italia, quale giocatore la stuzzica maggiormente?
“Io mi sento un privilegiato e a volte faccio difficoltà a parlare di Nazionale. Perché ho i capelli bianchi e perché ho raccontato per vent’anni l’Italia in altri tempi. Dopo aver visto giocare in maglia Azzurra fenomeni come Roberto Baggio, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Cannavaro, Nesta, Buffon, potrei citarne tantissimi, faccio molta fatica a fare paragoni con il passato. O meglio, se li dovessi fare, purtroppo sarebbero paragoni che sono decisamente negativi per la squadra italiana e per i ragazzi che oggi vanno in campo”.
Tornando alla stretta attualità, come detto oggi si torna in campo in una sorta di derby tra Nazionali con i ‘Galletti’: che partita si aspetta?
“Un bel test, soprattutto a luce di quello che è successo all’andata. Credo che la Francia sia una delle squadre più forti in assoluto al mondo, ma scopro l’acqua calda. Quindi, se la prestazione fosse positiva, certamente ne deriverebbe un segnale molto positivo. Sul piano psicologico, sul piano della prospettiva futura, ma soprattutto della consapevolezza dei propri mezzi. È un match davvero molto importante, e non dovremmo sicuramente rammaricarci o puntare l’indice contro qualcuno se dovessimo uscire sconfitti, perché la possibilità c’è”.
Chiudiamo col nostro condottiero in panchina, Roberto Mancini: pensa che sia l’uomo giusto al posto giusto per cercare di riportare l’Italia a lottare per titoli importanti?
“Lui ha vinto un Europeo, non possiamo dimenticarlo. In condizioni molto difficili, con una squadra non fortissima, ma molto brava a gestire quella competizione. Quindi non possiamo che essergli grati. Certo, siamo rimasti tutti molto amareggiati dall’addio (estate 2023, pochi giorni dopo divenne il CT dell’Arabia Saudita, ndr), che non ci aspettavamo, legato a prospettive puramente economiche. Ma credo che non si possa condannare per sempre. Quindi, prendiamo per buono questo suo ritorno”.
“Però, vorrei anche dire che il compito di un commissario tecnico in questo momento è più difficile. Per qualunque commissario tecnico oggi prenda in mano la Nazionale, e quelli che hanno preceduto lo hanno dimostrato, hanno fallito tutti. Il problema non è il CT, ma la qualità di questi giocatori. L’allenatore può fare quello che può, mettere in campo gli uomini migliori, ma se non c’è la qualità, alla fine contro avversari più forti paghi sempre dazio”, ha concluso Cucchi a Virgilio Sport.