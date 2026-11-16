Si è chiusa la prima querelle legale ma tra i due candidati alla presidenza della FIGC comincia il vero scontro elettorale: gli schieramenti sono già formati ma ci sono sorprese all’orizzonte

La prima battaglia legale è andata in archivio con la decisione di Adriano Galliani di ritirare il ricorso sulla candidatura di Giovanni Malagò, ma questo non significa che all’orizzonte non ci sia una battaglia che si preannuncia aspra e all’ultimo voto. E in questo momento le previsioni per il nuoto presidente della FIGC spingono dalla parte dell’ex presidente del Milan, con conseguenze evidenti anche per l’Italia di Mancini.

Galliani rinuncia al ricorso

La prima querelle legale va in archivio. Adriano Galliani ha infatti deciso di non proseguire lo scontro relativo all’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò evitando un braccio di ferro che avrebbe avuto i contorni di un vero e proprio scontro elettorale. Una decisione che l’ex presidente del Milan ha spiegato con un comunicato sostenendo che la scelta “è determinata dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale, mentre il sistema calcio ha bisogno di credibilità, serenità e compattezza”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica di Malagò

A colpi di comunicati è arrivata anche la risposta del commissario Giovanni Malagò che “accoglie favorevolmente la decisione di Adriano Galliani di non impugnare il provvedimento di ammissione della sua candidatura. Una scelta di buon senso perché un’ulteriore iniziativa contenziosa avrebbe soltanto alimentato tensione delle quali il calcio italiano non ha alcun bisogno. Già la contestazione, sollevata senza neppure richiedere un chiarimento che sarebbe stato semplice fornire, ha generato inutili allarmismi in un clima fin troppo teso. Il richiamo alla responsabilità e alla serenità è apprezzato e condivisibile ma la coerenza con questi obiettivi si misura nella capacità di evitare polemiche e iniziative pretestuose”.

Gli schieramenti a un mese dal voto

Il presidente della FIGC verrà eletto il prossimo 14 dicembre ma a differenza di quanto accaduto nella prima elezione di Malagò, la battaglia stavolta sarà decisamente più serrata. E in questo momento a essere favorito potrebbe essere l’ex presidente di Milan e Monza. La candidatura di Galliani è infatti sostenuta dalla Associalciatori, dalla Assoallenatori e dai club di serie A dissidenti (Inter, Atalanta e Como) per un totale che si aggira intorno al 32% dei voti disponibili. Dal canto suo Malagò ha solo il 10% dei voti disponibili in questo momento con le firme degli 11 club di serie A che lo supportano.

Numeri che fotografano una situazione in costante evoluzione e che sarà molto più equilibrata all’atto del voto. Resta innanzitutto da assegnare la grande maggioranza dei voti e un ruolo chiave lo riveste la Lega Nazionale Dilettanti che ha il 34% delle preferenze a sua disposizione. Abete e Malagò in passato non sempre sono stati sulla stessa lunghezza d’onda ma il presidente dei Dilettanti aveva fornito il suo appoggio nel corso dell’ultima elezione. Poi ci sono i voti di LegaPro (12%) e della serie B (6%). Ma non è detto che, così come succede per la serie A, anche le altre componenti decidano di votare in blocco. Di sicuro la posizione di Abete avrà un peso importante sull’esito finale ma da fino al 14 dicembre le cose possono cambiare costantemente creando una situazione di “guerra all’ultimo voto”.

Il rischio per Mancini

Tra le “contestazioni” che sono state mosse a Malagò c’è quello di aver preso alcune decisioni senza il coinvolgimento delle altre componenti del mondo del calcio, come segnalato in un’intervista anche da Renzo Ulivieri. Tra queste scelte ci sarebbe anche quella di Roberto Mancini su cui la serie A aveva posto un veto preferendo altre candidature (quella di Conte in prima battuta). E l’esito delle elezioni del prossimo dicembre avrà un peso anche sul futuro in panchina e sulla posizione dell’attuale commissario tecnico. E’ da escludere, ovviamente, un cambio in panchina nel caso di vittoria di Galliani con quest’ultimo che però di fatto dovrà convivere con un allenatore che non ha scelto.