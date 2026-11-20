Bel debutto ai Mondiali per gli azzurrini, trascinati dal talento della Fiorentina che firma una doppietta in 15’. Il centrocampista della Dea tra i migliori, quello della Roma segna in sforbiciata

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Partenza lanciata per l’Italia ai Mondiali U17, gli azzurrini – campioni d’Europa in carica – travolgono la Giamaica nella gara d’esordio del girone E col punteggio di 6-0. La Nazionale del c.t. Franceschini, schierata col 4-3-1-2, pressa alto e sblocca la gara già al 7’ con il tap-in di Croci, talento della Fiorentina dotato di cinismo da bomber e classe da numero 10. Lo stesso Croci poi raddoppia al 15’ su assist di Gasparello, dominatore del centrocampo, ma prima dell’intervallo arrivano anche il gol di testa di Perillo (34’) su assist di Landi, anch’egli tra i migliori, e l’autogol di Nolan sugli sviluppi di un’altra incornata del centravanti dell’Italia (43’).

Nell’intervallo Franceschini inserisce forze fresche – in campo anche Cassano, pupillo del c.t. della Nazionale maggiore Mancini – e l’Italia continua a spingere trovando il 5-0 con una fenomenale sforbiciata di Giammattei (56’) e il 6-0 con Corigliano (79’), appena entrato dalla panchina.

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L’Italia tornerà in campo lunedì 23 novembre alle ore 15:30 italiane per affrontare la Costa d’Avorio nella 2a giornata del girone E.

Top & Flop dell’Italia

Gasparello 7 – Con fisico, tecnica e personalità l’atalantino comanda a centrocampo, senza disdegnare inserimenti pericolosi sulla trequarti. Serpentina e verticalizzazione per Landi avviano l’azione dell’1-0, dal suo secondo affondo nasce l’assist per il raddoppio.

Con fisico, tecnica e personalità l’atalantino comanda a centrocampo, senza disdegnare inserimenti pericolosi sulla trequarti. Serpentina e verticalizzazione per Landi avviano l’azione dell’1-0, dal suo secondo affondo nasce l’assist per il raddoppio. Giammattei 7 – Mette polmoni e intensità nel pressing a disposizione della squadra, ma anche la tecnica non è male: entusiasmante l’azione al 20’, quando salta quattro avversari in dribbling portando Landi al tiro, strepitosa la sforbiciata che vale il 5-0.

Mette polmoni e intensità nel pressing a disposizione della squadra, ma anche la tecnica non è male: entusiasmante l’azione al 20’, quando salta quattro avversari in dribbling portando Landi al tiro, strepitosa la sforbiciata che vale il 5-0. Donato 7 – Con la sua aggressività tiene alta la linea difensiva e favorisce un gran numero di recuperi nella metà campo della Giamaica. Bravo anche a rimediare a qualche sbavatura di Diallo. Sfiora il gol.

Con la sua aggressività tiene alta la linea difensiva e favorisce un gran numero di recuperi nella metà campo della Giamaica. Bravo anche a rimediare a qualche sbavatura di Diallo. Sfiora il gol. Landi 6,5 – Più che un trequartista, una punta che parte dietro Croci e Perillo: colleziona scatti a ripetizione per attaccare la profondità, facendo ammattire la difesa giamaicana. Il destro è educato, come dimostra l’assist per il 3-0 di Perillo. Instancabile.

Più che un trequartista, una punta che parte dietro Croci e Perillo: colleziona scatti a ripetizione per attaccare la profondità, facendo ammattire la difesa giamaicana. Il destro è educato, come dimostra l’assist per il 3-0 di Perillo. Instancabile. Perillo 6,5 – Lotta su ogni pallone, rendendosi anche pericoloso con le sue percussioni, ma in avvio manca di cattiveria in area di rigore: si rifà al 34’ con l’incornata del 3-0, poi provoca anche l’autogol del 4-0.

Lotta su ogni pallone, rendendosi anche pericoloso con le sue percussioni, ma in avvio manca di cattiveria in area di rigore: si rifà al 34’ con l’incornata del 3-0, poi provoca anche l’autogol del 4-0. Albini 6 – Emozionato in avvio, rimedia un giallo ingenuo per un’entrata in ritardo.

Top & Flop della Giamaica

White 6,5 – Il portiere giamaicano si presenta con un uscita fuori area da brividi, poi respinge corto su Landi favorendo l’1-0 di Croci. Nei minuti seguenti cresce e piazza almeno cinque grandi parate, non può nulla sugli altri gol azzurri.

Il portiere giamaicano si presenta con un uscita fuori area da brividi, poi respinge corto su Landi favorendo l’1-0 di Croci. Nei minuti seguenti cresce e piazza almeno cinque grandi parate, non può nulla sugli altri gol azzurri. Lyle 5,5 – L’esterno brevilineo è l’unico a creare qualche preoccupazione agli azzurrini con la sua frequenza di passo: arrivato in area, però, si perde.

L’esterno brevilineo è l’unico a creare qualche preoccupazione agli azzurrini con la sua frequenza di passo: arrivato in area, però, si perde. K. Brown 5 – Fisico impressionante per un classe 2010, ma manca della tecnica necessaria per controllare i palloni sporchi che spiovono tra Diallo e Donato. Spara su Galliera l’unica occasione da gol della gara.

Fisico impressionante per un classe 2010, ma manca della tecnica necessaria per controllare i palloni sporchi che spiovono tra Diallo e Donato. Spara su Galliera l’unica occasione da gol della gara. Burgher 4,5 – Dalle sue parti giostrano Gasparello e Croci e per lui sono mal di testa.

Il migliore in campo: Croci

Croci 7,5 – Impiega 7’ per siglare in tap-in il primo gol dell’Italia ai Mondiali U17, poi con personalità firma il 2-0 preferendo la conclusione all’appoggio a centro area: cinismo da bomber e tecnica raffinata per il talento della Fiorentina, che influisce anche sul 3-0 con la verticalizzazione per Landi.