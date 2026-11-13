La doppietta contro la Francia consacra il bomber nerazzurro: 9 gol in 14 presenze con l’Italia, numeri da predestinato e tabù finalmente sfatato per gli Azzurri

Il numero 9 che l’Italia aspettava. Un predestinato del gol, già dalla Primavera fino al lancio in prima squadra con l’Inter. Ma c’è una frase di Chivu che resterà storica: “Ha avuto coraggio di venire in prima squadra anziché restare in Primavera e fare altri 30 gol”. E dopo anni trascorsi alla ricerca di un centravanti capace di garantire gol, fisicità e presenza in area di rigore, l’Italia ha finalmente trovato il suo numero 9: si chiama Francesco Pio Esposito, ha 21 anni e contro la Francia ha raggiunto una doppietta che sfata un tabù.

La crisi del centravanti sembra superata per gli Azzurri

Per anni il problema del centravanti ha rappresentato uno dei grandi crucci del calcio italiano. Una crisi prima silenziosa, diventata sempre più evidente poi con il passare delle generazioni e alimentata dal rimpianto di attaccanti dell’epoca d’oro come Vincenzo Montella e Filippo Inzaghi, numeri ‘9’ capaci di segnare a raffica sia nei rispettivi club che in Nazionale.

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Dopo di loro sono arrivate tante promesse, da Gilardino a Pazzini, passando per Balotelli, Immobile e Belotti, ma nessuno è riuscito a garantire continuità realizzativa e centralità nell’attacco azzurro per un periodo sufficientemente lungo. Anche i successi individuali nei campionati nazionali non sempre si sono tradotti in prestazioni altrettanto convincenti con la maglia dell’Italia.

Il risultato è stato un continuo alternarsi di soluzioni, esperimenti e aspettative spesso disattese, con la ricerca di un vero numero 9 diventata quasi una costante. Adesso, però, qualcosa sembra essere cambiato. L’esplosione di Pio Esposito, con la sua fisicità, la capacità di giocare per la squadra e soprattutto un fiuto del gol già straordinario, restituisce agli azzurri la speranza di aver trovato finalmente un centravanti attorno al quale costruire il futuro. Dopo tanti anni di attesa, il numero 9 sembra non essere più un problema.

Dal settore giovanile dell’Inter al sogno della prima squadra

La storia di Pio Esposito comincia a Castellammare di Stabia, nel rione Ciceron 94, dove muove i primi passi con il pallone insieme ai fratelli Salvatore e Sebastiano. Tutti e tre entrano nel settore giovanile dell’Inter quando Pio ha appena nove anni. Il suo percorso nelle giovanili nerazzurre è caratterizzato da una crescita costante, con numeri importanti soprattutto nelle categorie Under 17 e Primavera.

Nel 2021-22 realizza 21 gol in 24 partite con l’Under 17, mentre successivamente si mette in evidenza anche in Primavera, dove segna 15 reti in 30 incontri e conquista la fascia da capitano. Arrivano anche le prime soddisfazioni con le Nazionali giovanili, compreso il secondo posto al Mondiale Under 20.

La vera consacrazione passa però dalla Serie B. Nell’estate 2023 l’Inter lo manda in prestito allo Spezia, dove Esposito ha l’opportunità di confrontarsi con il calcio professionistico. Dopo una prima stagione di ambientamento, nel campionato successivo esplode definitivamente: 19 gol in 39 partite tra regular season e playoff, trascinando i liguri fino alla finale per la promozione in Serie A.

Il gol al River Plate che cambia tutto

Nell’estate 2025 il ritorno a Milano sembra destinato a essere soltanto temporaneo. L’idea iniziale è quella di concedergli un’altra esperienza in prestito, possibilmente in Serie A, per permettergli di accumulare minuti e completare il proprio percorso di maturazione.

Poi arriva il Mondiale per Club. Pio viene aggregato alla squadra di Cristian Chivu e trova subito spazio. Il 21 giugno debutta contro l’Urawa Red Diamonds, subentrando proprio al fratello Sebastiano. Quattro giorni più tardi arriva l’occasione che cambia il suo destino.

Il 25 giugno 2025, contro il River Plate, Esposito viene schierato titolare e al 72′ trova la sua prima rete con la maglia della prima squadra nerazzurra. Riceve il pallone da Sucic, si sistema la sfera sul destro e batte il portiere avversario con una conclusione precisa. Un gol che vale molto più di una semplice marcatura: convince l’Inter a puntare su di lui e mette fine alle ipotesi di una nuova partenza in prestito.

Da quel momento diventa una risorsa importante per Chivu, parte chiaramente alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma conquista progressivamente uno spazio sempre maggiore. La società decide anche di blindarlo, prolungando il contratto fino al 2032.

9 gol in 14 partite: meglio di Vieri, davanti soltanto Meazza

Se con l’Inter sta costruendo il proprio percorso, con la Nazionale, Pio Esposito, ha già cominciato a scrivere pagine importanti. La doppietta contro la Francia lo ha portato a quota nove gol in appena 14 presenze con la maglia azzurra, un bottino impressionante per un calciatore che ha soltanto 21 anni e quattro mesi.

Il dato assume un valore ancora maggiore se confrontato con quello dei grandi attaccanti della storia italiana. Esposito è diventato il primo giocatore a realizzare almeno nove reti nelle prime 14 apparizioni in Nazionale, superando anche il precedente riferimento di Christian Vieri.

Nella classifica dei marcatori più precoci in azzurro, soltanto Giuseppe Meazza aveva fatto meglio alla stessa età: il leggendario Balilla aveva già raggiunto quota 11 gol. Alle spalle di Pio ci sono invece nomi che hanno scritto capitoli fondamentali del calcio italiano. Gianni Rivera, Silvio Piola, Gigi Riva, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero non avevano ancora raggiunto le sue cifre a 21 anni e quattro mesi.

La doppietta alla Francia gli ha permesso inoltre di entrare nella Top 50 dei migliori marcatori di sempre della Nazionale, raggiungendo quota 42 nella graduatoria all-time. Con nove reti ha eguagliato Omar Sivori e Francesco Totti, quest’ultimo arrivato allo stesso bottino dopo ben 58 presenze.

Quanto vale Pio Esposito? L’Inter parte da 80 milioni

La crescita tecnica e realizzativa del centravanti si riflette inevitabilmente anche sulle valutazioni di mercato. Dopo le ottime stagioni allo Spezia e l’affermazione con la prima squadra nerazzurra, il suo valore è aumentato sensibilmente. Oggi una stima compresa tra i 60-70 di euro appare plausibile, considerando l’età, il rendimento e soprattutto i margini di crescita ancora a disposizione.

Diverso, invece, è il discorso relativo al prezzo di vendita. Ma l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello e dà un valore da 80 milioni. Per il momento, però, Chivu e i nerazzurri si godono un talento che sembra avere tutte le caratteristiche per diventare un punto fermo del presente e del futuro del club… E soprattutto dell’Italia!