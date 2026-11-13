Il ct perde uno dei giocatori più positivi di questo nuovo ciclo: contro il Belgio c’è Doumbia che scalpita per una maglia da titolare ma anche Romano potrebbe avere una chance

La notizia che non ci voleva. L’Italia perde uno dei giocatori più positivi di questo nuovo ciclo targato Roberto Mancini: Davide Frattesi è stato infatti costretto a lasciare il ritiro della nazionale a causa di un risentimento muscolare con il ct che dovrà trovare un’alternativa in vista della sfida decisiva contro il Belgio.

Brutte notizie per Mancini

Una tegola vera e propria per Roberto Mancini in vista della sfida decisiva di Nations League contro il Belgio. Davide Frattesi ha lasciato il raduno della nazionale a causa di un infortunio muscolare che non gli permetterà di scendere in campo a Bruxelles. Un infortunio che il centrocampista ha rimediato nel corso del match di San Siro contro la Francia dove ha lasciato il segno con un gol prima di uno scontro con Doué che potrebbe essere alla base del suo problema fisico.

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Doumbia favorito, opportunità per Romano

Ora tocca a Roberto Mancini riuscire a trovare la soluzione giusta per la sfida con il Belgio. Agli azzurri basterebbe un pareggio per riuscire a conservare il primo posto nel girone e avanzare alla fase successiva della Nations League e in questo momento il commissario tecnico non vuole disperdere quest’ondata positiva con gli azzurri che sembrano essersi messi alle spalle la delusione di Zenica e del mancato mondiale. Frattesi, sia con la nazionale che con la Lazio, è uno dei giocatori più in forma di questa prima fase della stagione e il “Mancio” dovrà trovare delle soluzioni per sostituirlo. In prima fila c’è Issa Doumbia anche se il calciatore dello Sporting ha caratteristiche diverse rispetto a Frattesi. Ma non sono escluse diverse con Tonali ad agire nel ruolo di mezzala e il giovane Alessandro Romano davanti alla difesa. E tra le possibili alternative ci sono anche Fagioli e Ricci.

Gattuso in ansia per Frattesi

Un po’ di preoccupazione filtra anche in casa Lazio. Frattesi sembra aver cambiato marcia dopo il suo arrivo in casa biancoceleste, sotto la guida di Rino Gattuso il centrocampista è diventato un giocatore fondamentale al punto da aiutare la squadra a un avvio di stagione che nessuno si aspettava. La scelta di lasciare il ritiro della Nazionale potrebbe essere avvenuta a puro scopo precauzionale ma le condizioni del giocatore saranno più chiare solo dopo gli esami strumentali dei prossimi giorni.