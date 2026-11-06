Italia, Mancini abbatte l’ultimo tabù del Como e inventa la formula “ti chiamo, ti osservo e te ne vai”

Il Ct azzurro convoca Cissè, Lontani e i due gioiellini di Fabregas: Liberali e Cassano. Il nuovo metodo del Mancio

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Ecco i miei gioielli. Roberto Mancini, evocando Cornelia dei Gracchi, chiama a sé i talenti nascenti del calcio italiano, confermando la politica della linea verde per ricostruire la nostra Nazionale che affronterà giovedì 12 la Francia e domenica 15 il Belgio per la Uefa Nations League. I volti nuovi sono quelli di Simone Lontani del Parma, Alphadio Cissè del Milan e Mattia Liberali e Riccardo Cassano del Como. Per Cissè e Liberali è una sorta di rimpatriata avendo giocato insieme lo scorso anno nel Catanzaro di Aquilani che sfiorò la promozione in Seria A.

Quel ramo sul lago di Como che volge all’azzurro

Prima qualificazione in Champions: ce l’ho. Prima vittoria in Champions: ce l’ho. Primato assoluto di gol in Champions: ce l’ho. Al Como di Fabregas mancava solo l’ultimo tassello per completare il puzzle del momento magico: la prima convocazione in Nazionale di un proprio giocatore. Mancini rompe l’ultimo tabù in riva al lago e ne convoca addirittura due: Liberali e Cassano. Una vera e propria rarità in una squadra formata e composta in grande maggioranza da stranieri. Per Mattia Liberali un premio che segue all’emozione del suo primo gol in Champions League nella serata da record del Como da 9 in pagella a Lens.

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Cassano, chi è costui

Non se ne vorrà il più celebre Cassano della storia del Calcio se in Nazionale è tornato un suo omonimo che potrebbe apparire come un Carneade. Nessun legame di parentela, ma solo una affinità prospettica di talento giovanissimo scuola Inter e cresciuto nelle Giovanili del Como. Un imprimatur certamente lusinghiero quello di Fabregas che nella scorsa stagione lo fece assurgere a rango di prima squadra notando le sue caratteristiche di centrocampista tecnico ed elegante. L’identikit perfetto per inserirsi nelle trame armoniose della mediana lariana. Intanto lo ha condotto a sé il Mancio, che ha sempre avuto una sensibilità spiccata verso la virtù della nouvelle vague calcistica, anche ispirato dalla memoria sempre viva del suo istinto di campione precoce.

Guarda, lavora e impara

E sempre sull’onda delle generazioni emergenti, Roberto Mancini ha creato una originale formula di inserimento graduale, alla stregua di uno stage in presenza, per la nuova leva calcistica. Quella che non deve aver paura di tirare un calcio di rigore, ma nemmeno di debuttare in Nazionale. E’ proprio il caso di Riccardo Cassano, ma anche di Simone Lontani attaccante del Parma di 17 anni. Cresciuto nel Milan, è esploso in questo inizio di stagione con gli emiliani segnando tre reti, due in Coppa Italia contro il Catania e poi il primo gol in assoluto in Serie A contro il Cagliari alla prima giornata di Serie A. I due ragazzi di pregiate speranze si alleneranno alla guida di Mancini che li osserverà da vicino con occhio attento, ma poi torneranno nell’Under 21. Insomma, dimmi che giochi con l’Italia senza dirmi che giochi con l’Italia. Un modo per respirare l’aria della Nazionale maggiore in attesa di crescita e consacrazione. Guarda e impara. Mancio et labora..