Italia, Mancini indica la strada e avverte San Siro: “Basta fischi a Donnarumma, vogliamo vincere e giocare bene”

Il Ct azzurro in conferenza alla vigilia del match con la Francia punta al successo e a una concreta possibilità di qualificazione. E formula gli auguri a Zidane

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La qualificazione ai quarti di Uefa Nations League la ritiene possibile e concreta ma la definisce anche insperata all’inizio del torneo. Roberto Mancini alla vigilia del match con la Francia, rivendica anche con un pizzico di orgoglio la bontà del suo lavoro di ricostruzione e punta decisamente al successo sin da domani sera a San Siro. “Abbiamo conquistato 7 punti sinora e abbiamo altre due gare da giocare. Abbiamo la possibilità di qualificarci e all’inizio sembrava un obiettivo molto complicato”. Il ct azzurro vede la gara decisiva: “La qualificazione ce la giocheremo a Bruxelles contro il Belgio, ma tutti i match hanno un peso anche per la nostra crescita”.

Contro la Francia come in Francia

Mancini spera in una prova di carattere e determinazione come quella allo Stade de France di un mese fa. “Disputammo una buona partita, conquistando un pareggio meritato, l’obiettivo di domani è vincere ma soprattutto giocare bene seguendo le nostre idee. Ci sono degli aspetti migliorabili che speriamo di mettere in atto domani in campo”. Sulle assenze che lamenta Zidane: “Anche se gliene mancassero 6 di calciatori, la Francia ha una rosa talmente ampia di calciatori che ne entrerebbero altri 6 all’altezza. Quindi a livello di qualità mancherà poco ai nostri avversari”. Anche se una battuta alla fine scappa: “Io consiglierei di non rischiare Mbappè, poi se viene un raffreddore a Olise non sarebbe male”: Risata generale e un auspicio: “Scherzi a parte è affascinante giocare partite di questo livello e speriamo di essere all’altezza di una grande squadra quale è la Francia”

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Io a San Siro ho già vinto. Basta fischi per Gigio

Quando gli ricordano che l’Italia negli ultimi tre precedenti nello Stadio di Milano ha perso, Mancio risponde secco: “Io l’ultima gara qui l’ho vinta e non era nemmeno semplice perché affrontavamo l’Inghilterra”. E a proposito di San Siro, come accoglierà il pubblico Donnarumma? “Io spero non ci saranno fischi né malumori. Quello che è successo anni fa è passato. Domani ritengo che tutto lo Stadio tiferà per l’Italia e spetterà a noi metterci in condizione di farci sostenere esprimendo un bel gioco”. Donnarumma è titolare inamovibile. “Carnesecchi e Vicario sono due portieri importanti e sono una sicurezza nel caso dovessimo aver bisogno. Ho un trio di portieri molto forti dietro i quali in questo momento è difficile inserirsi”

Auguri a Zizou e focus sui giovani talenti

Mancini non si sottrae alla rivalità, prima in campo e adesso in panchina, con Zidane, ma allo stesso tempo manifesta parole di affetto e rispetto. “ Zizou mi sembra che abbia iniziato molto bene, conosce i giocatori a fondo. è stato un grande campione, ha un grande passato al Real Madrid, credo che farà una grande carriera anche da Ct della Nazionale. Infine una battuta sulla linea verde: “Tutti hanno chiesto a viva voce l’impiego dei giovani talenti, l’ho letto e sentito ovunque e questo mi sembra logico. Però allo stesso tempo ci sarà il momento in cui serviranno giocatori ’’esperienza. Per adesso il focus è sui giovani perché per un ragazzo emergente allenarsi con calciatori affermati aiuta a crescere”