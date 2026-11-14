Italia, Mancini col Belgio cambia ancora, tutte le novità di formazione. Gli azzurri all’esame del Parlamento di Bruxelles

Domani alle ore 20.45 allo Stadio Re Baldovino all’assalto della qualificazione. Le diverse scelte del Ct in tutti e tre i reparti

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Gli esami non finiscono mai. Nemmeno il tempo di godersi la splendida notte di San Siro che l’Italia dovrà nuovamente mettersi in gioco a distanza di 3 giorni. Dopo il test di francese, superato brillantemente, domani c’è l’esame di maturità davanti alla Commissione di Bruxelles. In uno stadio che mette soggezione e riverenza solo a sentirne il nome: Re Baldovino. Ma è con la stessa autorevolezza regale che l’Italia si presenta dinanzi alla corte fiamminga da prima in classifica e con l’ambizione legittima di qualificarsi ai quarti di Nations League e magari, perché no, vincere il Girone. Per farlo bisogna battere il Belgio, conquistare il terzo successo di fila e il quarto risultato utile consecutivo di questo sontuoso cammino azzurro.

La macchia da cancellare

Il Belgio rievoca brutti ricordi per Roberto Mancini. I diavoli rossi rovinarono il debutto del nuovo tecnico all’alba del suo secondo mandato come ct della Nazionale. Era il 25 settembre scorso, l’Italia esordì nel girone di Nations League all’Olimpico di Roma contro la squadra di Van Bommel e finì con una impietosa sconfitta per 2-0. Doveva essere il primo giorno della rinascita azzurra ed invece tutti ebbero la sensazione che fosse solo il prosieguo di un calvario. Ma fu solamente un passo falso prima di un percorso straordinario che ha condotto all’escalation in meno di due mesi con il doppio en plein con la Turchia, il pareggio con la Francia a Parigi, fino all’ultimo exploit contro il tronfio squadrone di Zidane. Domani Mancini vuole cancellare l’unica macchia sul suo abito azzurro. E lo dovrà fare cambiando ancora, perché tra infortuni e scelte tecniche la sua Nazionale avrà un nuovo volto.

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La Giovane Italia

La baby gang del Mancio ha messo a soqquadro le banlieue francesi con sugli scudi Cambiaghi, Pio Esposito, Vergara, Kayode, Scalvin, Calafiori. Solo parte del vasto campionario della Giovane Italia che Mancini sta plasmando a sua immagine e somiglianza. E domani potrebbe esserci ancora qualche new entry da attingere alla linea verde, considerata l’assenza forzata di Davide Frattesi, protagonista a San Siro con un gol classico del suo repertorio: inserimento e tiro fulmineo. Al suo posto potrebbe guadagnare la titolarità Issa Doumbia che contro la Francia giocò gli ultimi 20 minuti in maniera convincente. Il centrocampista dello Sporting Lisbona, nato in provincia di Bergamo, è un altro frutto del giardino che Mancini sta coltivando per il futuro azzurro. Ma potrebbe non essere l’unica variazione di formazione che sta valutando il ct azzurro…

Pio e Sebastiano separati in casa?

La Luci a San Siro hanno illuminato il volto fiero e i boccoli fluenti di Pio Esposito, ma hanno contestualmente messo nell’ombra il viso crucciato di Sebastiano Esposito. Per una notte sono stati fratelli diversi. Pio si è preso la copertina e anche l’Italia, con una doppietta che lo ha elevato a bomber di rango storico, iscrivendolo alla nobiltà pedatoria di ogni tempo con le sue 9 perle in 14 presenze. Sebastiano, invece, ha ingoiato solo polvere di stelle. Certo, il principe De Gregori direbbe un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. E lui il coraggio se l’è preso senza aver paura di tirare un calcio di rigore. E’ andata male, quello “yin e yang” che in un colpo solo ti dipingono la storia di bianco e nero. Certo è segno di personalità, ma Mancini non l’ha presa bene e non ha gradito nemmeno il gesto di generosità di Pio che ha lasciato il penalty al fratello.

Il tecnico azzurro ha sostituito subito dopo l’errore Sebastiano Esposito, facendo entrare Vergara che in un lampo ha conquistato il secondo calcio di rigore che, come ortodossia gerarchica stabilita dal ct, Pio Esposito ha calciato e segnato per il definitivo 3-1. In Belgio potrebbe essere proprio Vergara non a subentrare ma giocare dall’inizio al posto di Sebastiano che domenica per una volta potrebbe separarsi dal fratello nella casa azzurra.

Il Ministero della Difesa

Contro la Francia siamo partiti col piede sbagliato. Il piede di Donnarumma che dopo 10 minuti ha offerto l’assist a Olise che ha segnato il gol dell’1-0. Un tentativo di costruzione dal basso che sembrava tradursi in una distruzione dall’alto della forza dei francesi che non avevano certo bisogno di un aiuto. Ma poi, invece, la difesa azzurra ha tenuto alla grande la pressione avversaria e lo stesso Donnarumma, che Mancini dichiara con fermezza assoluto titolare, ha dimostrato di avere carattere nell’opporsi più volte all’impeto dell’attacco stellare di Zidane con parate di pregio assoluto. Si riparte da Gigio quindi e davanti a lui i tre pilastri Scalvini, Bastoni e Calafiori. Unico dubbio l’esterno basso a destra, al posto del velocissimo Kayode potrebbe giocare il più tecnico Palestra.

In mezzo conferma assieme a Barella e Tonali dovremmo vedere Doumbia dal 1′ (l’alternativa è Fagioli), davanti Cambiaghi non è al top e anche Sebastiano Esposito rischia: possibile l’ingresso di Vergara a destra mentre a sinistra potrebbe partire titolare Dimarco come esterno alto. Attenderemo domani le scelte di Mancini con la certezza che il Ministero della Difesa azzurra si presenterà in tutto la propria autorevolezza di fronte al Parlamento Europeo di Bruxelles.