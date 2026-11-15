Italia, Mancini è chiamato all’impresa: il Belgio è più forte, guai a pensare di essere diventati una big

La Nazionale azzurra Bruxelles per cancellare la macchia della sconfitta di Roma e prendersi la leadership del Giron

Professionista dal 2005, specializzato in calcio e sport, con esperienza anche in cultura e spettacolo. Attività redazionale presso agenzie di stampa, quotidiani e testate digitali. Competenze nella gestione di contenuti web e nelle attività di ufficio stampa

Battere la Francia ci ha insegnato due cose: è giusto credere nella forza di questa nuova Italia che sta fiorendo, ma anche che non bisogna essere presuntuosi. La Nazionale di Zidane è arrivata a casa nostra con un alone di sicurezza e di autocompiacimento ai limiti della prosopopea, intimamente certa della vittoria. Poi il campo ha detto tutt’altro ed ha prevalso la squadra più tenace e umile nell’approccio. Adesso questa lezione serve a noi, perché andare in Belgio stasera pensando che si tratti di un ostacolo meno complicato dei francesi, sarebbe autolesionismo, soprattutto ad un passo dalla qualificazione. Lo sa bene Mancini, che forte di una esperienza pluridecennale, disse prima del match con la Francia: “La qualificazione ce la giocheremo in Belgio”, ma non con atteggiamento di superiorità e nemmeno di ostentata sfida, solo come monito di un match che era ed è tuttora cruciale. E va affrontato con lo stesso “low profile” e identica intensità che hanno contraddistinto gli azzurri in questi ultimi due mesi di Nation League.

Quel precedente che ci deve far riflettere

Battere la Francia, non ci ha fatto diventare automaticamente più forti del Belgio. La proprietà transitiva nel calcio non esiste, ogni partita ha la sua storia e non è solo un adagio stereotipato, ma la faccia misteriosa e affascinante dello sport. Per guardare avanti, spesso bisogna voltarsi indietro per capire da dove proveniamo. E proprio il Belgio deve essere un monito se pensiamo a nemmeno un mese fa, ovvero allo scorso 25 settembre. Era prima giornata di Nations League ma soprattutto il debutto di Mancini nel nuovo corso azzurro. All’Olimpico di Roma la Nazionale di Van Bommel venne a dominare, soprattutto nel primo tempo, vincendo 2-0 ma mettendoci sempre sotto. Sembrava non fosse cambiato nulla dall’ultimo disastro tecnico che ci aveva escluso dal terzo Mondiale di fila. E invece da quella gara partì la più incisiva e concreta rifondazione azzurra.

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L’inarrestabile ascesa

Sono passati 51 giorni da quella sconfitta, che resta l’unica dell’Italia nel Girone di Nations League. In meno di due mesi la bonifica di Mancini ha portato frutti freschi e risultati immediati. Il Ct azzurro ha aperto le porte al nuovo che avanza, convocando tutti i giovani talenti che il nostro campionato potesse esprimere. Una manovra coraggiosa che come tutte le rivoluzioni poteva avere tante incognite. E invece sono arrivati solo punti esclamativi: la doppia vittoria con la Turchia, il pareggio a Parigi e la vittoria di tre giorni sui transalpini per 3-1. Quella è stata la svolta.

La marcia verso Bruxelles

Dalla sera di San Siro, l’Italia ha capito che qualcosa è cambiato. Nel tessuto molecolare di una squadra che ha ritrovato un DNA vincente che sembrava remoto e dimenticato. Con a corredo lo splendore di tanti gioiellini messi in vetrina e che hanno un futuro luminoso all’orizzonte. Futuro ma anche presente, come Kayode, la freccia di Borgomanero, Vergara, lo scugnizzo napoletano che ha spaccato il match di San Siro, Doumbia autorevole come un veterano e poi Pio Esposito: l’attaccante dell’Inter è diventato il nuovo front man della Nazionale, con 9 gol in 14 partite. Score da accenti storici da fuoriclasse. E’ tutto vero e meraviglioso, ma ricordiamoci da dove veniamo. Il Belgio ha qualità da esportare e solo 51 giorni fa ci ha fatto tremare i polsi. Diventare forti significa anche restare umili. Dal Belgio al Belgio. L’Italia stasera va a Bruxelles per certificare la propria crescita e mettere l’ultimo punto esclamativo nel Girone. Sarebbe l’epilogo più eloquente di due mesi azzurri che potrebbero cambiare la storia.