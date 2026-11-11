Italia, Mancini fa “mercato” anche per la nazionale: non solo Tresoldi, il ct va in cerca di oriundi

Il ct allarga il raggio d'azione e guarda anche oltre i confini italiani per costruire il nuovo gruppo azzurro. Da Nicolò Tresoldi a Matteo Palma

Il ‘mercato’ di Mancini non si ferma. Non ci sono soltanto le convocazioni, le nuove gerarchie da stabilire e i giovani da lanciare. Per Roberto Mancini il lavoro da commissario tecnico passa anche da un’attività che somiglia sempre più a quella di scouting: il ct vuole allargare il bacino di selezione, senza rinunciare alla linea attuale che sta caratterizzando il suo nuovo corso. Non si tratta soltanto di pescare tra i giovani che militano in Serie A, ma anche di monitorare quei calciatori nati o cresciuti all’estero e che, grazie alle proprie origini familiari, possono rappresentare una risorsa per gli Azzurri. Chi sono i talenti su cui poter puntare in Nazionale.

Tresoldi, il centravanti che Mancini vuole convincere

Nicolò Tresoldi è probabilmente il nome più interessante della lista. Nato a Cagliari nel 2004, da padre italiano e madre di origini italiane e argentine, l’attaccante del Club Brugge è cresciuto calcisticamente in Germania e ha già vestito la maglia delle selezioni giovanili tedesche. Un profilo che piace particolarmente al commissario tecnico, soprattutto per le caratteristiche offensive e il potenziale ancora da sviluppare.

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Mancini ha confermato di aver parlato direttamente con lui, coinvolgendo anche Claudio Ranieri nel tentativo di convincerlo a scegliere l’Italia. Le parole del ct sono state incoraggianti: «Con Tresoldi ci ho parlato io e anche Ranieri. Essendo nato in Italia e con il papà italiano, secondo me ci sono delle possibilità». La decisione, però, spetta al calciatore, che non ha ancora sciolto definitivamente le riserve tra Italia e Germania. Un obiettivo importante per gli Azzurri, ma non ancora una certezza.

Matteo Palma, il nuovo rinforzo arriva dalla Germania

Un’altra operazione riuscita porta il nome di Matteo Palma. Diciotto anni, difensore centrale dell’Udinese, è nato a Berlino da padre italiano-austriaco e madre tedesca-camerunense. Dopo aver iniziato il proprio percorso con le selezioni giovanili azzurre, aveva proseguito con la Germania, arrivando a vestire la maglia dell’Under 16 e dell’Under 17.

La Federazione ha lavorato per riportarlo nell’orbita italiana e il via libera della Fifa per il cambio di nazionalità sportiva è arrivato nei giorni scorsi. Mancini lo ha così inserito nel gruppo dei convocati per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio. Un’operazione significativa: il ct si assicura un giovane difensore dal grande potenziale, evitando che il suo percorso internazionale prosegua definitivamente con un’altra nazionale.

Alessandro Romano, la scelta è già fatta

Tra i nomi sui quali Mancini ha lavorato c’è anche Alessandro Romano. Centrocampista classe 2006, cresciuto calcisticamente in Svizzera, possiede origini italiane grazie ai genitori e ha già scelto di rappresentare gli Azzurri. Dopo aver vestito le maglie delle selezioni giovanili elvetiche, ha completato l’iter per il cambio di nazionalità sportiva, ottenendo il via libera della Fifa.

Il suo profilo interessa particolarmente al commissario tecnico per le qualità in cabina di regia. Romano è un centrocampista capace di giocare davanti alla difesa, impostare la manovra e dare ordine alla squadra. Un tipo di giocatore che Mancini considera particolarmente utile, anche perché nella Nazionale attuale manca un interprete con caratteristiche simili a quelle di Jorginho. Non a caso, parlando dei giovani a disposizione, il ct ha indicato Riccardo Cassano come un possibile regista per il futuro.

Da Ahanor a Cisse, i giovani già entrati nel progetto

La ricerca non riguarda soltanto i calciatori ancora indecisi sulla propria nazionalità sportiva. Nel nuovo progetto azzurro sono già entrati diversi ragazzi con origini straniere o doppia cittadinanza, che rappresentano una risorsa importante per il presente e soprattutto per il futuro.

Tra questi c’è Honest Ahanor, già diventato italiano durante la precedente gestione tecnica e oggi inserito nel gruppo della Nazionale maggiore, Alphadjo Cisse, ieri protagonista in conferenza stampa, e Issa Doumbia, centrocampista dello Sporting CP già coinvolto nel nuovo corso azzurro.