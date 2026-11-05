Ancora una volta il ct azzurro potrebbe sorprendere oppure scegliere una strategia graduale di inserimento consolidando un gruppo plasmato secondo due direttrici fondamentali

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L’Italia rinnovata non sarebbe di per sé sufficiente a garantire punti e risultati indispensabili al superamento dello sbarramento decisivo. La Nations League ha un suo perché, se inseriamo la competizione in un quadro più ampio a garanzia di un obiettivo abbordabile. Il ct azzurro, Roberto Mancini, deve portare risultati graditi contro Francia e Belgio e intraprendere una linea giovane. Tra i papabili il milanista Alphadjo Cisse, autentica rivelazione di inizio stagione con i suoi quattro gol in campionato più tre in Europa League con la maglia del Milan. Poi, per cercare nuove soluzioni nel ruolo di regista, il ct pensa a Lorenzo Amatucci, 22enne scuola Fiorentina, che sta facendo molto bene nel Deportivo La Coruna. Saranno loro le principali novità in vista delle sfide contro Francia e Belgio, mentre Nicolò Tresoldi e Samuele Inacio rimarranno ipotesi.

Le convocazioni di Mancini per Francia e Belgio

Nel Mancini bis si arriverà, con le convocazioni di venerdì 6 novembre, a un primo gruppo di 27-28 giocatori, compreso Palestra, escluso lo scorso settembre per un problema. Ma Tresoldi e Inacio, che non figurano con certezza in questo elenco, che ruolo avranno nella nuova Italia? Posti gli indisponibili Kean, Raspadori e Raimondo (che senza infortunio avrebbe ricevuto la sua prima chiamata) e il ritorno di Scamacca i rumors spingono per Retegui ma si è fermato anche lui. Mancini potrebbe contemplare un piano per Zaniolo, anche per valutarne le condizioni fisiche senza però inserire l’attaccante dal doppio passaporto.

I dubbi legittimi su Tresoldi e Inacio

Forse l’unica risposta ragionevole, in un simile momento storico, risiede nella garanzia che Nicolò ha ricevuto e che non intende sprecare per la maglia della Nazionale azzurra. Una ragione plausibile, che non trova evidenza se non nei fatti.

Diversa la motivazione della plausibile esclusione di Inacio, pilastro dell’Under21 di Silvio Baldini che si è goduto finora anche Pisilli e Koleosho più maturi del diciottenne. L’Italia che ha in testa, probabilmente, Mancini potrebbe avere questa configurazione:

Donnarumma; Palestra (Kayode), Mancini, Bastoni, Calafiori; Pisilli (Barella), Tonali, Doumbia; Zaniolo (Seba Esposito), Pio Esposito, Cisse.

Undici che non “vede” Tresoldi e attende Inacio, protetto per via della giovane età e messo al riparo dalle critiche e dalle pressioni a cui la Nazionale maggiore è esposta, inevitabilmente in questa nuova fase della Nations.