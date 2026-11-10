Italia, Mancini ha deciso quale sarà il tridente anti-Francia ma ha tre soluzioni

Gli Azzurri si preparano alla sfida di San Siro contro la Francia di Zidane. Il ct ha provato la difesa a quattro e tre tridenti offensivi diversi alternati.

Prove di Italia sotto la pioggia battente di Coverciano. La Nations League torna protagonista con gli ultimi due appuntamenti della fase a gironi: giovedì 12 novembre, alle ore 20:45, l’Italia ospiterà la Francia allo stadio San Siro di Milano, in una partita che potrebbe indirizzare il cammino delle due nazionali verso i quarti di finale. Per gli Azzurri sarà quindi fondamentale conquistare un risultato positivo prima dell’ultimo confronto con i belgi, in programma domenica prossima. Intanto, il CT Mancini sta già testando tre soluzioni diverse d’attacco per affrontare gli uomini di Zidane. Le probabili formazioni di Italia-Francia e le curiosità dal ritiro degli Azzurri.

Mancini punta sulla continuità, ma studia diverse soluzioni

Il commissario tecnico azzurro non sembra intenzionato a stravolgere l’assetto della squadra. I sette punti raccolti nelle prime quattro giornate hanno già garantito all’Italia un risultato importante in ottica qualificazioni agli Europei del 2028: la certezza di essere inserita tra le teste di serie. Adesso, però, l’obiettivo principale è conquistare un posto tra le migliori otto della Nations League.

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Mancini può contare su un gruppo numeroso, composto da 32 convocati, con Gatti aggregato alla selezione. Tra i pali non sembrano esserci discussioni: Donnarumma resta il punto fermo. In difesa Kayode, protagonista di ottime prestazioni nelle precedenti uscite, potrebbe trovare nuovamente spazio dal primo minuto. Con lui sono favoriti Scalvini, Bastoni e Calafiori, anche se Dimarco rappresenta un’alternativa importante sulla corsia mancina.

A centrocampo le indicazioni portano verso un reparto composto da Barella, Tonali e Frattesi. È soprattutto in attacco che il ct sta valutando le diverse possibilità. I fratelli Sebastiano e Pio Esposito sono tra i principali candidati per una maglia da titolare, mentre Cambiaghi sembra avere buone possibilità di completare il reparto. Restano comunque da considerare le candidature di Zaniolo e Vergara, pronti a inserirsi nelle scelte del commissario tecnico.

Le prove di Mancini sotto la pioggia: i nuovi esperimenti

Le condizioni meteorologiche non hanno impedito alla Nazionale di proseguire il lavoro in campo. Nonostante la pioggia, Mancini ha fatto svolgere regolarmente il riscaldamento ai suoi giocatori, prima di concedere una parte della seduta in palestra a chi era stato impiegato dal primo minuto nella giornata precedente. Nel corso dell’allenamento il ct ha dedicato particolare attenzione alla linea difensiva a quattro. Sulla fascia destra si sono alternati Palestra e Kayode, mentre al centro sono stati provati Scalvini e Palma sul versante destro, Ghilardi e Gatti su quello sinistro. A sinistra, invece, spazio a Calafiori, Ahanor e Dimarco. Davanti alla difesa sono stati testati Tonali, Ricci e Cassano nel ruolo di registi.

Interessanti anche le indicazioni arrivate dalle prove offensive: nel tridente sono stati alternati Cissé, Pio Esposito e Scamacca nel ruolo di centravanti, con Vergara, Zaniolo e Liberali a destra e Sebastiano Esposito, Koleosho e Cambiaghi sulla corsia opposta. Un ventaglio di soluzioni che conferma come le gerarchie nel reparto offensivo siano ancora in fase di definizione.

Francia, Zidane si affida a Mbappé e alle stelle della Serie A

Sul fronte francese, Zidane ha convocato 23 giocatori e non sembra intenzionato a proporre particolari rivoluzioni. Tra i calciatori provenienti dalla Serie A figuravano inizialmente sei elementi, ma Kalulu ha successivamente dovuto rinunciare alla convocazione.

Tra i possibili protagonisti a San Siro ci saranno Maignan e Rabiot, entrambi legati al Milan, oltre a da Cunha, centrocampista del Como. In avanti il riferimento principale sarà naturalmente Mbappé, chiamato a guidare un tridente completato da Olise e Doué. La novità nella lista del ct francese è rappresentata da Pablo Pagis, inserito al posto di Lepaul. Una soluzione aggiuntiva per un reparto offensivo che può contare su qualità, velocità e grande capacità di incidere negli ultimi metri.

Le probabili formazioni di Italia-Francia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Vergara. All. Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Yoro, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. All. Zidane.

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