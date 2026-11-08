Mancini ha già in testa l’Italia anti-Francia: la probabile formazione

Il Ct azzurro prepara la sfida di San Siro. Gli unici dubbi riguardano il tridente offensivo, anche alla luce dell'indisponibilità di Kean.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Roberto Mancini ha già iniziato a delineare le mosse in vista di Italia-Francia, appuntamento in programma giovedì 12 novembre a San Siro e valido per la quinta giornata della Nations League. Il commissario tecnico azzurro ha diramato una lista di 31 convocati, puntando su un gruppo che mescola esperienza, giovani promesse e alcuni rientri importanti. L’obiettivo è conquistare punti preziosi contro la capolista del Gruppo 1 e avvicinare la qualificazione ai quarti di finale. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a Saint-Denis, l’Italia vuole sfruttare il fattore campo per provare a ribaltare le gerarchie. Intanto, le prime indicazioni sulla formazione lasciano intravedere diverse certezze, ma anche qualche ballottaggio da seguire con attenzione.

Mancini riparte dai giovani: quattro esordienti e il ritorno di Zaniolo

La nuova Italia di Mancini continua a guardare al futuro, come dimostrano le quattro prime convocazioni in Nazionale maggiore di Riccardo Cassano, Simone Lontani, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali. Il CT ha deciso di concedere una possibilità a profili giovanissimi, alcuni dei quali destinati a rappresentare possibili soluzioni anche in prospettiva. Non tutti, però, resteranno aggregati al gruppo per l’intero raduno: Cassano e Lontani raggiungeranno successivamente le rispettive selezioni giovanili. Tra le novità più interessanti c’è anche il ritorno di Nicolò Zaniolo, chiamato nuovamente dopo una lunga assenza e pronto a giocarsi le proprie chance. Da segnalare anche il recupero di Marco Palestra, mentre non figura tra i convocati Moise Kean, indisponibile per infortunio.

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Difesa, Scalvini favorito per affiancare Bastoni: out Mancini

Tra i pali non sembrano esserci particolari dubbi: Gianluigi Donnarumma dovrebbe partire titolare, con Carnesecchi e Vicario destinati inizialmente alla panchina. Sulla corsia destra Michael Kayode appare in netto vantaggio, mentre a sinistra Riccardo Calafiori dovrebbe conservare il proprio posto. Al centro, la candidatura più forte per affiancare Alessandro Bastoni è quella di Giorgio Scalvini, anche alla luce dell’indisponibilità di Gianluca Mancini, costretto a rinunciare alla convocazione per un problema muscolare. Il difensore dell’Atalanta rappresenta quindi una soluzione concreta per completare il reparto arretrato. Attenzione anche a Marco Palestra, che potrebbe offrire un’alternativa sulle corsie esterne.

Frattesi, Tonali e Fagioli: Barella verso la panchina?

Anche a centrocampo le scelte di Mancini sembrano indirizzate verso un terzetto ben definito. Sandro Tonali rappresenta un punto fermo della mediana, con Davide Frattesi e Nicolò Fagioli candidati a completare il reparto dal primo minuto. Una possibile esclusione eccellente potrebbe riguardare Nicolò Barella, che partirebbe così inizialmente dalla panchina nonostante il suo peso nello scacchiere azzurro. Il centrocampista dell’Inter rimane comunque una risorsa importante a disposizione del commissario tecnico, soprattutto per cambiare ritmo alla partita nella ripresa. Le alternative non mancano, con Doumbia, Pisilli e Ricci pronti a contendersi spazio nel corso della gara.

Pio Esposito sicuro del posto, Cambiaghi e Zaniolo in corsa

Il reparto offensivo è quello che presenta maggiori incognite, anche se una certezza sembra esserci: Francesco Pio Esposito dovrebbe guidare l’attacco azzurro dal primo minuto, complice anche l’assenza di Kean. Alle sue spalle e ai lati del centravanti si giocano le altre due maglie, con Nicolò Cambiaghi che arriva da un periodo particolarmente positivo e può sfruttare il proprio momento di forma. Attenzione anche a Sebastiano Esposito e al ritrovato Zaniolo, entrambi in corsa per una maglia da titolare. Più defilati, almeno inizialmente, i giovanissimi Cisse e Liberali, che potrebbero rappresentare interessanti soluzioni a gara in corso.

La possibile Italia anti-Francia dovrebbe quindi presentarsi con un 4-3-3:

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Zaniolo, Pio Esposito, Cambiaghi.