In attesa del sorteggio per le qualificazioni agli Europei gli azzurri torneranno in campo solo nella primavera del prossimo anno, il ct deve tirare le somme

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Archiviata la delusione per la batosta in Belgio, che ha riportato un po’ tutti sulla terra, ed aspettando il sorteggio delle qualificazioni agli Europei di dicembre, in cui saremo testa di serie, Mancini sta tirando le somme di questi suoi primi mesi di lavoro. Gli esperimenti non sono ancora finiti ma più si va avanti più si comincia a fare sul serio.

La formula senatori più baby

Nelle sei partite della Nations League il ct ha alternato quasi tutti i tanti babytalenti assieme ai senatori come i vari Donnarumma, Barella, Tonali e Pio Esposito che da promessa è già diventato certezza ma ovviamente avrebbe avuto bisogno di più tempo per amalgamare i nuovi e capire dove possono essere più utili.

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Se qualche “mancinata” è andata bene (la fiducia a Kayode, il ruolo di Vergara, la scommessa di Cambiaghi) ed altre no (Pisilli esterno, il debutto infelice di Romano nella gara più difficile, ovvero la prima, il lancio di Fagioli) adesso è il momento di tirare una riga.

Rebus in attacco

Su chi vale la pena insistere? Sebastiano Esposito è un titolare o ce ne sono altri che sgomitano dietro e meritano più spazio? Se Pio è inamovibile sugli attaccanti esterni c’è ancora da provare. Intriga l’idea di vedere dall’inizio ad esempio un tridente Cisse-Pio-Zaniolo, così come non ci si può dimenticare di Kean e Scamacca.

Quelli che sperano

In mezzo avrà qualche chance Calò del Frosinone? Difficile, se non è stato chiamato ora che c’era la possibilità di fare esperimenti è probabile che non accadrà mai ma le porte restano aperte per tutti. Dai numerosi Under 21 che non hanno ancora fatto il salto ai vari Liberali e Riccardo Cassano del Como, Palma dell’Udinese, Lontani del Parma, Ghilardi della Roma. Il problema è che il tempo sarà sempre meno. L’Italia tornerà a giocare tra 4 mesi, non per la Nations che guarderà solo in tv, ma per le ultime due amichevoli prima che si parta con le qualificazioni per gli Europei.

Mancini in questo lasso di tempo studierà nuovi profili, aspetterà qualche sì dai naturalizzabili (da Tresoldi a Robinho jr), osserverà tutto ciò che offre il nostro campionato e quello degli altri, poi dovrà iniziare a formare un gruppo più o meno stabile. Per il ct e per tutti quelli che sognano l’azzurro sono i quattro mesi decisivi. Ora o mai più.