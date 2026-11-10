Italia: Mancini ha trovato la formula giusta, un po' ct e un po' tecnico di club. Porte aperte a (quasi) tutti in azzurro

L'allenatore della Nazionale sta trovando il mix vincente per interpretare il ruolo, mentre lancia giovani, sperimenta soluzioni e inventa nuovi ruoli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Se sarà una formula vincente lo dirà il tempo ma l’impressione è che Mancini abbia spezzato l’antico dualismo tra ct e allenatore di club, un handicap che – ad esempio – è costato caro a Spalletti che non sempre è riuscito a calarsi appieno come selezionatore, ragionando sulla panchina azzurra ancora da tecnico da lavoro quotidiano. Il Mancio aveva già la doppia esperienza e sta trovando una sintesi intrigante. Resta attentissimo a cosa propone il campionato comportandosi da ct, ma modella i giocatori secondo le sue idee dopo averli chiamati in azzurro.

Il doppio binario del Mancio

Un doppio binario che potrebbe fare le fortune dell’Italia: oggi che non esistono più i blocchi di un tempo come quando dalla Juve uscivano i nove/undicesimi della Nazionale, un selezionatore deve pescare da qua e da là, deve saper aspettare i tempi giusti, deve tenere le porte aperte (che restano tali, a sentirlo parlare, anche per i Bernardeschi, Chiesa e Cristante), deve monitorare i baby talenti dal doppio passaporto e convincerli (Palma è in, Tresoldi forse), deve avere uno zoccolo duro di esperti (da Donnarumma a Tonali) ma deve assumersi anche le responsabilità di ogni singola scelta (il no momentaneo a Calò, il caso Palestra).

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Cassano regista del futuro

Poi i ruoli, quelli li decide lui. E così per quest’Italia sempre più camaleontica ecco che Zaniolo ne può fare tre (l’esterno, il centravanti e la mezzapunta), Cisse almeno due (di fascia o punta centrale ma prima vuol studiarlo bene di persona), Riccardo Cassano la speranza di domani: “E’ un ragazzino ma è un regista di centrocampo ma ha il gioco in testa e gioca in una squadra dove giocano a calcio e pensano allo stesso modo”. Nella testa di Mancini può diventare quel Jorginho che non c’è e che Tonali prova a sostituire.

Quella che manca, ed è un bene, è la fretta di voler fare tutto e subito: Mancini non intende sacrificare il suo progetto a lunga scadenza sull’altare della Nations League, ad esempio. La qualificazione è possibile e si proverà a centrarla ma senza cambiare metodo e a costo anche di qualche figuraccia: “La strada comunque resta lunga e c’è tanto da lavorare. Il campionato mi sta dando una mano con i giovani? Non mi sembra. La situazione è più o meno la stessa di prima; idem la percentuale di giovani che vanno in campo. Qualcuno li fa giocare, altri no. Noi però abbiamo l’obbligo di cercarli, di conoscerli, soprattutto i ragazzi che hanno qualità tecniche e che nel giro di poco tempo possano diventare bravi”. Zitti, forse l’Italia ha davvero trovato la persona giusta al momento giusto.