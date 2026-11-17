Dalla collaborazione con Baldini alla crescita di Pio Esposito, passando per le scelte tattiche contro il Belgio: il bilancio del nuovo corso azzurro dopo Francia e Belgio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Inutile girarci intorno: per chi è all’inizio di un nuovo ciclo, la Nations League è stata soprattutto un laboratorio in cui sperimentare, provare soluzioni e lanciare nuovi giocatori. Vale per l’Italia di Mancini come per la Francia di Zidane, la Germania di Klopp e l’Olanda di Xavi, capace di rifilare sette gol alla Grecia e di subirne cinque subito dopo proprio dai tedeschi, a loro volta alla ricerca dell’identità smarrita. Così si spiegano i 43 calciatori (più due stagisti) convocati dal nuovo ct azzurro nelle sei partite della competizione, conclusa con una beffa: il mancato accesso ai quarti di finale.

Tra i meriti di Mancini c’è sicuramente quello di aver restituito credibilità a una Nazionale uscita a pezzi dalla finale dei playoff mondiali persa ai rigori contro la Bosnia ed Erzegovina. Certo, il percorso è stato altalenante, con alti e bassi anche evidenti. Ma dopo aver toccato il fondo con il terzo Mondiale di fila mancato, l’impressione è che sia finalmente cominciata la risalita. Quanto sarà veloce lo dirà il campo, giudice supremo. Intanto, al netto di qualche errore e di una qualificazione sfumata, il ct ha dato il via all’agognato cambio di rotta.

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I meriti di Mancini: quel feeling con Baldini che fa bene a tutti

Attorno all’Italia si respira aria nuova. A generare questo clima di fiducia contribuisce anche il rapporto che si è instaurato tra la Nazionale Under 21 e quella maggiore, con un continuo scambio di giocatori che finisce per favorire entrambe le selezioni. L’Italia era arrivata alla notte di Zenica con gli uomini contati: dopo le convocazioni di Gattuso per conquistare il pass mondiale, sembrava non ci fossero più alternative a cui attingere.

Mancini, invece, anche grazie alla collaborazione con Baldini, ha allargato la platea dei calciatori a disposizione della Nazionale. Abbiamo visto Cisse, Koleosho, Inacio e Kouadio – solo per citarne alcuni – passare da una selezione all’altra. Perché il nuovo corso poggia sì su uno zoccolo duro, ma guarda soprattutto al futuro. La missione Mondiale 2030, infatti, passa anche dalla capacità di costruire oggi il gruppo che dovrà provarci domani.

Cosa lasciano all’Italia le due partite contro Francia e Belgio

Le note positive sono tante. Chiudere il girone con 10 punti, di cui 4 conquistati contro la Francia, in un raggruppamento impegnativo completato da Belgio e Turchia non era affatto scontato dopo il disastro di fine marzo. Significa che Mancini ha restituito morale e certezze a un gruppo che sta provando a rialzare la testa dopo l’ennesimo schiaffo subito. Senza dimenticare il flop a Euro 2024 con Spalletti, un’altra ferita ancora aperta. Il ct sta sperimentando, com’è giusto che sia all’inizio di un nuovo ciclo, ma senza perdere di vista il gioco. Ecco, l’Italia ha ripreso a giocare. E ha dimostrato anche di avere coraggio e carattere, ribaltando la Francia dopo essere andata in svantaggio per un errore del suo uomo simbolo, capitan Donnarumma. Lo stesso Gigio si è poi riscattato a Bruxelles, nonostante la sconfitta, con una serie di parate pazzesche.

Un’altra intuizione di Mancini si è rivelata vincente: davanti le gerarchie sono definite, il centravanti titolare è Pio Esposito. Il giovane attaccante dell’Inter sta ripagando la fiducia del ct a suon di gol: due contro la Francia, uno contro il Belgio. E a 21 anni e 4 mesi è diventato il secondo giocatore più giovane a raggiungere quota 10 reti in azzurro, alle spalle soltanto di Giuseppe Meazza. Qualcuno, invece, ha storto il naso per l’esclusione del fratello Sebastiano dalla decisiva trasferta di Bruxelles, dopo il rigore sbagliato a San Siro. Ufficialmente non è stata una punizione. Chiamiamola allora una lezione, anche meritata. Perché in un gruppo nuovo, ancora in costruzione, è importante che tutti conoscano le regole.

Gli errori di Mancini: sperimentare sì, ma senza esagerazioni

Lo diciamo subito, a scanso di equivoci: il bicchiere è assolutamente mezzo pieno. Ma errare humanum est. E contro il Belgio Mancini ha osato troppo. Pisilli schierato fuori ruolo sulla fascia destra e Fagioli preferito alla fisicità di Doumbia sono state scelte che non hanno pagato. Non a caso, già all’inizio della ripresa il ct ha provato a correre ai ripari, intervenendo sull’assetto della squadra.

C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione: la difesa ha incassato almeno un gol in tutte e sei le partite di Nations League. Le tre reti subite dai Diavoli Rossi in appena 11 minuti devono spingere il tecnico di Jesi a riflettere. È vero che contro la Francia l’Italia ha mostrato carattere, ma a Bruxelles sono emerse anche le sue fragilità. Bastoni ha confermato di non trovarsi a suo agio nella difesa a quattro, ma il problema riguarda più in generale tutto il reparto arretrato, chiamato a trovare maggiore solidità e sicurezza.