Italia, Mancini non perdona: Sebastiano Esposito spedito in tribuna, cambia tutto

Il ct esclude l'attaccante che aveva tirato il rigore con la Francia contravvenendo alle disposizioni: non è al top, convocato invece Cisse

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Lui dirà che si tratta di normale turnover, che la scelta è caduta su parecchi altri giocatori in queste gare di Nations League e che fisicamente accusa qualche fastidio ma è difficile non collegare la decisione di spedire in tribuna Sebastiano Esposito per la gara di stasera contro il Belgio a Bruxelles all’insubordinazione dell’attaccante che aveva deciso autonomamente di tirare (sbagliando) il rigore contro la Francia.

La rabbia del Mancio

Il rigorista era Pio Esposito, che infatti ha calciato (segnando) il rigore successivo, mentre sul primo si era fiondato il fratello Sebastiano facendo infuriare il ct. Dopo l’errore Mancini lo ha subito sostituito, zittendone i tentativi di spiegazione del giocatore ed anche a fine gara, nonostante la gioia per la vittoria, il Mancio non ha fatto sconti ricordando all’attaccante quali erano le disposizioni a muso duro.

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Cisse torna in gioco

Sebastiano Esposito va dunque in tribuna per la sfida di stasera contro il Belgio, mentre ci sono sia Alphadjo Cissé che Mattia Liberali che assieme a Vergara (favorito) si giocano i due posti di partner di Pio, punta centrale. Ufficialmente comunque l’esterno del Sassuolo non ha pienamente recuperato dal problema fisico e quindi rimarrà stasera in tribuna insieme a Ricci, Gatti e Palma.

Questi i convocati per il Belgio

Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.

Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.

Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara, Alphadjo Cissé