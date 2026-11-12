Italia: Mancini punge Zidane e scherza con Sebastiano Esposito sul rigore fallito, Pio difende il fratello

Il c.t. si gode la vittoria sulla Francia, ma avverte: "In Belgio servirà un'altra vittoria". L'attaccante racconta la doppietta e le lacrime dopo la rete del 3-1

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia supera la Francia per 3-1 e si regala una serata da ricordare, interrompendo un digiuno casalingo che durava da 64 anni. A San Siro gli azzurri reagiscono allo svantaggio iniziale, ribaltano il risultato e conquistano una vittoria di grande valore. Nel dopopartita Roberto Mancini si gode la prestazione, pur tenendo alta l’attenzione in vista della trasferta in Belgio. Tra i grandi protagonisti c’è Pio Esposito, autore di una doppietta e del rigore che ha chiuso la partita dopo l’errore dal dischetto del fratello Sebastiano. Proprio il rapporto tra i due attaccanti ha regalato anche uno dei momenti più curiosi della serata, con una battuta del c.t. dalla panchina.

Mancini si gode l’Italia

“Grande prestazione, sono stati bravissimi”. Roberto Mancini non nasconde la soddisfazione per il 3-1 contro la Francia, una prova nella quale ha apprezzato soprattutto la reazione dell’Italia dopo l’errore che ha portato al vantaggio francese: “Il gol della Francia è stato un nostro errore, purtroppo queste cose accadono ma siamo rimasti tranquilli, abbiamo continuato a giocare e abbiamo meritato la vittoria”.

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Il c.t. si spinge anche oltre nell’analisi della partita, pungendo la Francia di Zinedine Zidane: “Cosa mi è piaciuto? Tutto, poteva finire anche con una goleada”. Una crescita importante, arrivata in poco tempo, che Mancini riassume così: “I ragazzi vogliono riscattarsi, piano piano arriveremo al traguardo”. La vittoria, però, non permette di abbassare la guardia: “Questa vittoria conta ma fino a un certo punto: ora dobbiamo comunque andare a vincere in Belgio”.

Mancini e la battuta a Sebastiano sul rigore sbagliato

C’è spazio anche per un siparietto che racconta il clima vissuto dagli azzurri durante la partita. Dopo l’errore dal dischetto di Sebastiano Esposito, con l’attaccante ormai comodamente seduto in panchina, è arrivata la battuta di Mancini: “Seba, vuoi andare a battere anche questo?”. Una provocazione bonaria, che ha strappato una risata a entrambi e ha contribuito a stemperare la tensione dopo il penalty fallito dal numero 7. Poco dopo, infatti, è stato Pio Esposito a presentarsi sul dischetto, trasformando il rigore del definitivo 3-1. Una scena particolare in una serata storica: l’Italia non batteva la Francia in casa da ben 64 anni.

Pio Esposito: “Indossare questa maglia è un onore”

Nove gol in 14 presenze con la Nazionale: il bilancio di Pio Esposito continua a crescere e la doppietta contro la Francia aggiunge un’altra pagina importante al suo percorso azzurro. “Mi rendono molto contento perché questa è una maglia molto importante, il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a pallone. Indossarla è un onore e mi spinge a dare il massimo ogni volta che la indosso”, ha raccontato l’attaccante. Particolarmente intense le emozioni dopo il rigore del 3-1, con le lacrime che hanno accompagnato la sua esultanza: “Avevo una responsabilità in più, perché dovevo cancellare l’errore di mio fratello”. Sul foglio dei rigoristi, del resto, c’erano entrambi: “Seba sa calciarli, è quello più preciso di tutta la squadra. Chiunque può sbagliare”.

Il rigore per cancellare Zenica: “Non potevo nascondermi tutta la vita”

Il penalty trasformato contro la Francia ha avuto un significato ulteriore per Pio Esposito, anche in relazione al ricordo di Zenica. “Sì, ma non potevo nascondermi tutta la vita per un errore, i rigori bisogna avere il coraggio di tirarli”, ha dichiarato l’attaccante, rivendicando la scelta di prendersi la responsabilità dal dischetto. Il centravanti guarda anche al percorso della Nazionale e ai quattro punti conquistati nei due confronti con la Francia: “Stiamo lavorando con calma, tolto il Belgio contro il quale eravamo ancora in rodaggio abbiamo fatto sempre bene e dobbiamo continuare con questo entusiasmo che è fondamentale”. Parole che si intrecciano con quelle di Mancini: la vittoria di San Siro dà fiducia, ma per completare il lavoro servirà un’altra prova convincente in Belgio.