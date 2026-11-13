Italia: Mancini punisce Sebastiano Esposito, la bugia di Pio e l'intervento di Oriali

Il Ct rimprovera duramente Sebastiano dopo il rigore fallito. Oriali interviene, mentre Mancini chiarisce chi fosse il primo rigorista.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La vittoria contro la Francia non cancella il caso del rigore sbagliato da Sebastiano Esposito. Mancini non ha gradito la scelta dell’attaccante e lo ha rimproverato duramente davanti a tutti. A riportare la calma è intervenuto Lele Oriali, mentre nel post-partita Pio Esposito ha raccontato una versione che non coincide con quella del Ct. Il successo azzurro ha chiaramente ridimensionato la questione, che qualche strascico però lo ha comunque lasciato.

Mancini perde la pazienza con Sebastiano Esposito dopo il rigore sbagliato

Il rigore fallito da Sebastiano Esposito contro la Francia ha rischiato di trasformarsi in un caso all’interno dello spogliatoio azzurro. Sul punteggio di 1-1, l’attaccante ha deciso di presentarsi sul dischetto al posto del fratello Pio, ma la sua conclusione è terminata alta sopra la traversa. Una scelta che ha mandato su tutte le furie Roberto Mancini, consapevole dell’importanza di quel momento della partita. Il Ct si è subito rivolto verso la panchina, manifestando tutta la propria incredulità per quanto accaduto. Poco dopo, però, è arrivato il gol di Frattesi, che ha riportato avanti l’Italia sul 2-1.

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Lo scontro in panchina e l’intervento di Oriali per consolare Sebastiano

Immediatamente sostituito dopo l’errore, Sebastiano Esposito ha provato a spiegarsi con Mancini una volta raggiunta la panchina. Il tentativo di affrontare la situazione con un sorriso, però, non ha trovato la risposta sperata. Il commissario tecnico lo ha affrontato a muso duro: “Perché hai calciato tu? Non dovevi calciarlo tu“. L’attaccante ha provato a replicare, ma Mancini non sembrava intenzionato ad ascoltare giustificazioni. A quel punto è intervenuto Lele Oriali, che si è avvicinato al giocatore accompagnandolo lontano dal Ct e cercando di consolarlo. Anche altri componenti dello staff hanno provato ad alleggerire la tensione.

La bugia di Pio Esposito sul foglietto dei rigoristi: cosa aveva detto Mancini

A rendere ancora più curioso l’episodio è il retroscena sulla gerarchia dei rigoristi. Dopo la partita, Pio Esposito aveva raccontato che sul foglietto preparato da Mancini comparivano entrambi i fratelli, lasciando intendere che tutti e due potessero incaricarsi della battuta. Una versione che non trova conferma nelle parole dello stesso commissario tecnico. Interpellato proprio sulla scelta del rigorista, Mancini ha chiarito: “Pio era il primo e poi Sebastiano“. Una gerarchia precisa, dunque, che non prevedeva alcuna alternanza libera tra i due fratelli. Il Ct ha poi scherzato sull’accaduto, aggiungendo: “È stata una cosa di famiglia“.

Il secondo confronto a fine partita e la battuta di Mancini su Pio

La tensione tra Mancini e Sebastiano Esposito non si è esaurita con il primo confronto in panchina. Al termine della gara, dopo il successo azzurro per 3-1, l’attaccante ha provato nuovamente ad avvicinare il proprio allenatore: “Mister, ti posso spiegare?“. La risposta del Ct è stata però piuttosto fredda: “Sì, poi ne riparliamo“. Un modo per rimandare il chiarimento e ribadire che la questione non era ancora chiusa. Nel post-partita Mancini ha parlato anche delle prospettive di Pio Esposito, man of the match a San Siro, augurandosi che possa continuare a segnare e magari avvicinarsi al record di Gigi Riva, fermo a 35 reti con la Nazionale. “Abbiamo bisogno dei gol di Pio e anche degli altri, ma lui può segnarne tanti”, ha concluso il Ct.