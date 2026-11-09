Italia, Mancini sente di aver convinto Tresoldi: il c.t. polemico su Calò, poi punge Palestra e invia un messaggio a Chiesa

In conferenza stampa il c.t. ha fatto capire di essere ottimista sull’approdo in azzurro del centravanti del Bruges

È un Roberto Mancini ottimista sulla questione Tresoldi quello che si presenta alla prima conferenza stampa del nuovo raduno dell’Italia. Davanti ai giornalisti il c.t. ha anche risposto con tono polemico alle domande sulla mancata convocazione di Giacomo Calò e poi inviato un messaggio sia a Marco Palestra che a Enrico Chiesa.

Italia, Mancini ottimista su Tresoldi

Raduno dopo raduno, Roberto Mancini aggiunge volti nuovi alla sua Italia, ma nel frattempo continua a corteggiare Nicolò Tresoldi, il centravanti italo-tedesco esploso nel Bruges e che non ha ancora scelto la nazionale con cui giocherà, dopo aver militato nelle varie Under della Germania.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Interrogato sull’argomento nella conferenza stampa che ha aperto il ritiro dell’Italia a Coverciano, il c.t. è apparso piuttosto ottimista sull’argomento. “Con Tresoldi ho parlato e ci ha parlato Ranieri – ha dichiarato Mancini – . Lui deve sentire il fatto di giocare per l’Italia: essendo nato in Italia e col papà in Italia, credo possano esserci delle possibilità”. Infine il messaggio diretto proprio a Tresoldi. “È il ragazzo che deve scegliere – ha detto Mancini – lui sa che per noi può essere importante”.

Mancini polemico sul no a Calò

La conferenza si è però aperta con la risposta polemica di Mancini a chi gli chiedeva perché tra le novità dell’Italia non rientrasse Giacomò Calò, leader del centrocampo del Frosinone tra le grandi rivelazioni della serie A. “Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento e il Frosinone ne ha tre o quattro bravi – la risposta di Mancini prima dell’affondo – Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase: quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore…”. Una replica chiara, inequivocabile, all’agente del centrocampista Vincenzo Pisacane che aveva criticato il c.t. per la scelta di lasciare il suo assistito a casa.

Mancini punge Palestra

Nella lista di Mancini è invece tornato Marco Palestra, che dopo l’infortunio sta comunque faticando a trovare spazio nel Chelsea. Mancini ha fatto capire che la chiamata serve principalmente a restituire fiducia all’esterno, ma nelle sue parole c’è anche un messaggio per il giocatore… “Palestra è un terzino offensivo che nel tempo potrà fare anche l’ala, ma per ora è un terzino offensivo e a noi va bene così – ha detto Mancini – Viene da un infortunio, avrà bisogno di un po’ di tempo per riprendere la condizione migliore. I giovani che sono qui ci hanno colpito tutti, ci hanno dato buone sensazioni”.

Tradotto: Palestra è un laterale di difesa o a tutta fascia, ruolo in cui al momento Michael Kayode pare inamovibile per il c.t.. Il giocatore dei Blues dovrà dunque recuperare e poi darsi da fare per riprendersi il posto.

Il messaggio a Chiesa

Ancora più complicata, invece, è la situazione di Federico Chiesa, che finora col Liverpool ha giocato appena 2’ con un’unica presenza. “Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente. Lui in questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo possa tornare con noi al più presto”, ha dichiarato Mancini, inviando un messaggio di speranza all’attaccante.