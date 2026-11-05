Italia, Mancini sorprende ancora. Le novità sui convocati per Francia e Belgio

Il ct prepara le convocazioni per le sfide contro Francia e Belgio, puntando ancora sui giovani. Attesi anche alcuni rientri importanti

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia di Roberto Mancini si prepara a una nuova tornata di convocazioni in vista degli appuntamenti decisivi di Nations League contro Francia e Belgio. La lista degli azzurri, attesa per domani, dovrebbe confermare la linea verde intrapresa dal commissario tecnico, sempre più intenzionato a dare spazio ai talenti emergenti del calcio italiano. Tra le novità più interessanti spicca il nome di Cisse, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Milan e già autore di sette reti. L’attaccante, capace di giocare sia da prima sia da seconda punta, ha attirato l’attenzione del ct per la propria versatilità e per la capacità di incidere negli ultimi metri. Insieme a lui potrebbe trovare spazio anche Koleosho, mentre sono attese conferme per altri giovani già entrati nel giro della Nazionale.

Kayode, Ahanor, Doumbia e Romano: confermata la linea verde

Tra i profili destinati a rimanere nel gruppo azzurro figurano Kayode, Ahanor, Doumbia e Romano, quattro giocatori sui quali Mancini sembra intenzionato a investire anche in prospettiva futura. A questi dovrebbero aggiungersi Pisilli e Koleosho, inizialmente rimasti a disposizione dell’Under 21 per gli impegni della selezione guidata da Silvio Baldini. Da valutare anche la possibile convocazione di uno tra Lulli e Bartesaghi, mentre Ndour potrebbe restare ancora con gli azzurrini. Non ci sarà invece Samuele Inacio, diciottenne che il ct dell’Under 21 intende accompagnare gradualmente nel proprio percorso di crescita. L’obiettivo di Mancini è costruire un gruppo capace di coniugare talento, freschezza atletica ed esperienza, senza rinunciare alla possibilità di lanciare immediatamente qualche nuovo protagonista.

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Zaniolo e Retegui tornano in azzurro, ma gli infortuni pesano

Accanto alle novità, la lista dovrebbe comprendere anche alcuni ritorni importanti. È atteso quello di Nicolò Zaniolo, assente dalla Nazionale dal 24 marzo 2024, quando scese in campo contro l’Ecuador negli Stati Uniti. Mancini lo aveva già convocato nel 2018, prima ancora del suo debutto in Serie A, e ora potrebbe offrirgli una nuova opportunità, valutandolo anche nel ruolo di centravanti. In lista dovrebbe esserci anche Mateo Retegui, altra conoscenza del primo ciclo del commissario tecnico, che a settembre non era ancora nelle migliori condizioni fisiche. Tra i possibili convocati figura inoltre Bryan Cristante, destinato a contendersi il ruolo di riferimento centrale del centrocampo con Tonali e Romano. Le scelte saranno però condizionate da una lunga lista di indisponibili: non ci saranno Kean, Raspadori, Scamacca e Di Lorenzo, oltre a Locatelli, Buongiorno, Chiesa e Leoni.

Italia, doppia sfida con Francia e Belgio: in palio i quarti di Nations League

Le convocazioni saranno ufficializzate tra giovedì e venerdì, con Mancini atteso alla selezione di un gruppo composto da 26-28 giocatori, meno numeroso rispetto alle precedenti chiamate. Il calendario propone due appuntamenti fondamentali: Italia-Francia del 12 novembre a Milano e Belgio-Italia del 15 novembre a Bruxelles. Dopo le due vittorie contro la Turchia e il pareggio in Francia a settembre, gli azzurri si trovano davanti a un passaggio decisivo per il proprio cammino nella competizione. Nel girone, con la Turchia ancora ferma a zero punti, la qualificazione ai quarti si gioca soprattutto con francesi e belgi. Vincere a Bruxelles nell’ultima giornata garantirebbe all’Italia il passaggio del turno, anche in caso di sconfitta precedente contro la Francia. La Nazionale cerca dunque risultati immediati, ma anche nuove certezze per costruire il proprio futuro.