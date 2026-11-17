“Un po’ siamo tornati sulla Terra, perché dopo il passo in avanti contro la Francia abbiamo fatto due passi indietro contro il Belgio. Dopo cinque partite, non sappiamo ancora quale sia il vero volto dell’Italia. Siamo probabilmente una squadra di seconda fascia, il quattordicesimo posto nel ranking FIFA, dietro Messico e Colombia è un po’ bugiardo, non siamo così scarsi, però è anche vero che da dodici anni collezioniamo fallimenti: tre Mondiali saltati e ora anche la mancata qualificazione ai quarti di Nations League, tutto ciò è piuttosto mortificante”.

Dopo la bella vittoria contro la Francia, per l’Italia è arrivata una sonora sconfitta nell’ultima partita del girone di Nations League contro il Belgio. Un netto 4-1 per gli uomini di Mark van Bommel che non lascia spazio a dubbi. Dopo l’iniziale e illusorio vantaggio siglato dal solito Pio Esposito , gli Azzurri si sono sciolti come neve al sole sotto i colpi di uno straripante Jeremy Doku che ha fatto a fette la nostra difesa.

In ogni caso, non è tutto da buttare via secondo Gentili.

“La ricostruzione è iniziata, anche piuttosto bene, le prospettive ci sono. Noi abbiamo la cattiva abitudine di esaltarci e di deprimerci nel giro di pochissimo tempo, non abbiamo equilibrio, non abbiamo il senso della misura. Prendiamo ad esempio Pio Esposito, secondo me è un buon centravanti, ma niente di più. Gioca a spalle alla porta, sa difendere molto bene il pallone, ha il senso del gol, ma con i piedi non è che sia un fenomeno. Sbagliamo a paragonarlo a Vieri e a Boninsegna, creiamo un’illusione. Facciamolo crescere, ha soltanto 21 anni. Cosa avremmo dovuto dire dei vari Vialli, Altobelli, Inzaghi, Riva, che erano giocatori extraterrestri rispetto a Pio Esposito. È tutto sbilanciato, dobbiamo essere un po’ più cauti nei giudizi, nei pareri”.

“La squadra l’abbiamo celebrata con squilli di tromba contro la Francia, abbiamo subito detto che era cominciata la rinascita e poi l’abbiamo demolita contro il Belgio. La verità in questi casi è sempre un po’ nel mezzo, Mancini è stato molto abile nel miscelare esperienza e freschezza, ha trasmesso fiducia ai giovani, li ha saputi stimolare. Ha saputo valorizzare tanto anche giocatori come Kayode, Doumbia, Cambiaghi, Vergara e ha dato anche una fisionomia alla squadra, bisogna trovare una certa continuità adesso, soprattutto sul piano del gioco, partendo da 7-8 punti fermi. Bisogna lavorare forse sugli esterni, trovare un centrocampista da affiancare a Tonali e a Barella e pensare magari a un sostituto di Bastoni che, come centrale nella difesa a 4, dal mio punto di vista non dà molto affidamento”.

Per chiudere, la strada per tornare ai fasti di un tempo è davvero così lunga?

“Questo è un discorso che riguarda un po’ tutto il nostro movimento calcistico, perché la Nazionale dipende da questo, dal campionato. Si deve ripartire dai settori giovanili, cambiando però il progresso tecnico di crescita, l’apprendimento, si deve ripartire dalla tecnica di base. Gli allenatori devono lasciare ai ragazzi iniziativa, liberare la loro fantasia e avere coraggio nello schierarli. Insomma, non tenerli in naftalina e in panchina, questo dobbiamo fare innanzitutto”, ha concluso Gentili a Virgilio Sport.