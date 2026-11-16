Italia: ora sotto con le qualificazioni agli Europei, quando c’è il sorteggio, la formula

Archiviata la Nations League dopo il 4-1 in Belgio, gli Azzurri di Mancini guardano a Euro 2028: il 6 dicembre a Belfast il sorteggio, Italia in prima fascia

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La notte di Bruxelles ha cancellato tutto in novanta minuti. Dopo la vittoria sulla Francia, che aveva portato l’Italia in testa al Gruppo 1, gli Azzurri sono passati in vantaggio con Pio Esposito. Poi il Belgio ha rimontato con De Cuyper, Ngoy, Doku e Moreira e ha chiuso sul 4-1. La classifica finale vede la Francia prima con 13 punti, il Belgio secondo con 12 e l’Italia terza con 10. A marzo quindi la Nazionale di Roberto Mancini guarderà gli altri giocarsi la Final Four, e tutta l’attenzione si sposta sul cammino verso Euro 2028.

Euro 2028, il sorteggio di Belfast e le fasce

Il terzo posto lascia comunque qualcosa di positivo. Con 10 punti l’Italia è tra le due migliori terze e resta in Lega A senza dover passare dallo spareggio contro la retrocessione. Soprattutto, si presenterà da testa di serie al sorteggio delle qualificazioni europee. Il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2028 si terrà domenica 6 dicembre 2026 all’International Convention Centre di Belfast. Le fasce dipendono dalla Nations League: le teste di serie sono le prime tre di ciascun gruppo della Lega A. In prima fascia ci saranno quindi Italia, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Grecia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Danimarca, Norvegia e, quasi certamente, la Croazia. Gli azzurri eviteranno le big, ma dalla seconda fascia possono arrivare avversarie insidiose come Svezia, Bosnia e Svizzera, e in terza c’è la Macedonia del Nord, che ai tifosi italiani evoca ricordi pessimi.

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C’è poi una particolarità legata alla Nations League. Le otto squadre qualificate ai quarti verranno sorteggiate con una doppia opzione, cioè ciascuna in due gironi alternativi, e la loro collocazione definitiva si saprà solo a fine marzo. Chi andrà alla Final Four finirà in un girone da quattro squadre, perché a giugno sarà impegnato con la Nations, mentre chi perderà il quarto potrà finire in un girone da cinque. L’Italia non ha di questo problema, a meno che non venga sorteggiata proprio in uno degli otto gironi con la doppia opzione: in quel caso conoscerà la composizione definitiva del suo gruppo solo dopo i quarti di marzo.

Come funzionano le qualificazioni

Le qualificazioni si giocano da marzo a novembre 2027 e prevedono dodici gironi da quattro o cinque squadre. Vanno direttamente all’Europeo le dodici vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde. Due posti sono riservati ai Paesi ospitanti meglio piazzati che non si siano già qualificati da primi o tra le migliori seconde. I posti che restano si assegnano con gli spareggi di marzo 2028, dove arrivano da due a quattro seconde escluse insieme a squadre che passano dalla Nations League. Il formato cambia in base a quanti posti sono ancora liberi: si va da due percorsi a eliminazione con otto squadre a quattro doppi confronti, passando per tre percorsi con dodici squadre.

Per l’Italia il conto è semplice. Con il primo posto, e quasi sempre anche con il secondo, si va all’Europeo senza passare dagli spareggi. In questa edizione, però, gli azzurri non avranno la rete di sicurezza che garantisce la vittoria del girone di Nations League, e dovranno quindi conquistare la qualificazione sul campo.

Euro 2028: date, Paesi ospitanti e stadi

La diciottesima edizione dell’Europeo si giocherà dal 9 giugno al 9 luglio 2028 in Inghilterra, Scozia, Galles e Repubblica d’Irlanda. L’Irlanda del Nord era nella candidatura ma non ospiterà partite. Le 24 squadre saranno divise in sei gironi da quattro e agli ottavi passeranno le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. La fase a gironi va dal 9 al 21 giugno, gli ottavi dal 24 al 27, i quarti si giocano il 30 giugno e l’1 luglio, le semifinali il 4 e il 5 luglio. La finale è il 9 luglio alle 18, mentre durante il torneo le partite si giocano alle 15, alle 18 e alle 21.

Gli stadi che ospiteranno le partite saranno nove. La partita inaugurale si gioca al National Stadium of Wales di Cardiff, mentre semifinali e finale sono a Wembley. Gli altri impianti sono la Dublin Arena, Hampden Park a Glasgow, St James’ Park a Newcastle, il Manchester City Stadium, l’Everton Stadium a Liverpool, Villa Park a Birmingham e il Tottenham Hotspur Stadium a Londra.