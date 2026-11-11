Italia, Pagliuca in esclusiva: “So cosa ha in mente Mancini e cosa è successo a Donnarumma”

La linea verde imposta subito da Mancini può dare frutti immediati, per seminare un terreno che è diventato arido e brullo? “Era ora che si facesse un lavoro del genere, azzerare tutto e ricominciare dai giovani talenti. Siamo fuori dal Mondiale da tre quadrienni, una punto mai raggiunto nella storia del nostro calcio. Bisognava assolutamente cambiare mentalità. Roberto è l’allenatore ideale per questa ricostruzione e lo ha dimostrato in passato sia come tecnico di Club che nella sua precedente avventura in Nazionale”.

E’ contento del ritorno di Mancini come Ct ? “Mancio è la persona giusta per guidare la nostra Nazionale. E’ un uomo di grande equilibrio e competenza. Conosce e studia uomini e dettagli e poi ha sempre avuto una apertura per i giovani, quello che oggi serve al nostro calcio per risalire dal baratro”

Conosce il Mancio come pochi al Mondo. Gianluca Pagliuca ha vissuto con Roberto Mancini una straordinaria avventura umana e sportiva che resta nella storia. Otto anni insieme nella magica Sampdoria del Presidente Mantovani, culminati con il fantastico scudetto del 1991. E poi ancora compagni di squadra in Nazionale. Proprio ai fasti di un tempo lontano ormai sbiadito, Mancini vuole riportare l’Italia. Lui che sa come si vince, avendo trionfato da Ct nell’Europeo del 2021. Gianluca Pagliuca benedice il ritorno del suo amico Roberto sulla panchina azzurra e profetizza un orizzonte sempre più azzurro in esclusiva per Virgilio Sport.

Cissè, Lontani, Liberali, Romano, Palma, Vergara, Riccardo Cassano. C’è un’ampia vetrina di talenti in cerca d’autore. C’è uno dei volti nuovi che l’ha colpita di più?

“Non mi piace fare il nome di un singolo giocatore, anche perché tutti questi ragazzi che ha convocato Mancini li ho visti e li ammiro. Ognuno di loro ha delle qualità individuali che poi dovrà mettere a disposizione della squadra. E sono certo che Roberto alla fine saprà far crescere tutti portandoli al massimo delle loro potenzialità”.

Domani c’è Italia-Francia, non rievocano ricordi felici per Pagliuca i rigori che ci eliminarono ai quarti di finale dei Mondiali del 1998 allo Stadio di Saint-Denis. Che partita sarà questa di giovedì?

“Sicuramente nel 1998 fu una serata molto triste per noi. Per fortuna poi l’Italia del 2006 ci riscattò prendendosi la rivincita. Questa è una partita diversa, si gioca a San Siro e comunque si tratta di Uefa Nations League, c’è molto meno tensione e certamente potrà essere dato il giusto spazio ai nuovi arrivati in nel gruppo azzurro che potranno esprimersi senza quella pressione che ti danno partite di attenzione e richiamo superiore”.

Pensa che questo ringiovanimento del gruppo possa durare a lungo, oppure ci sarà una selezione in un tempo determinato?

“Adesso Roberto ottimizzerà questo ciclo di partite un po’ più soft per sperimentare vari calciatori e gradualmente costruire il gruppo col quale affrontare al meglio gli Europei. Sicuramente, a un certo punto, farà un corretto mix tra gioventù ed esperienza, perché su palcoscenici di livello internazionale c’è anche bisogno di calciatori esperti che abbiamo un valore e uno storico importante”.

Avrà seguito le vicende che hanno visto protagonista Donnarumma in Inghilterra con il Manchester City. Polemiche e contestazioni: cosa sta succedendo al nostro portiere?

“Io dico che molto spesso si esagera nei giudizi di un portiere, figuriamoci per un campione come Gigio. Oggi basta che due o tre tifosi alzino la voce o facciano una ripresa col telefonino e diventa un caso di dominio pubblico. Nell’era dei social si ingigantisce tutto. Ecco, si tratta più che altro di una polemica mediatica”.

Infatti immagini di Donnarumma che affronta un gruppetto di tifosi del Liverpool sono diventate virali sui social.Le è mai capitato ai suoi tempi di scontrarsi con qualche tifoso avversario?

“Di queste vicende in passato tra calciatori e tifosi ne capitavano spesso. Adesso magari con centinaia di telecamere di ogni tipo che riprendono ogni angolo del campo e dello stadio, tutto assume contorni esagerati. Il mondo è cambiato ed è cambiato anche il mondo del calcio. Adesso bisogna stare attenti ad ogni minimo gesto altrimenti ti ritrovi a fare il giro della rete”.

Donnarumma è ancora una certezza, oppure vede qualche altro portiere crescere alle sue spalle?

“Sicuramente Gigio ultimamente ha fatto qualche errorino, lo abbiamo visto tutti e lui stesso credo ne sia consapevole. Ma stiamo parlando di un portiere di statura mondiale e che ancora oggi è irraggiungibile come qualità. Poi è chiaro che abbiamo sempre avuto un’ottima scuola in Italia. Oggi Vicario e Carnesecchi sono assolutamente all’altezza di vestire la maglia di portiere dell’Italia e ho notato anche altri giovanissimi che vengono su bene. Però al momento Donnarumma non si discute, è lui il numero 1”.