Italia, Palma da record: è italiano da pochi giorni e va già in Nazionale, il ct lo chiama al posto di Mancini

Il difensore italotedesco classe 2008 dell'Udinese sta vivendo un momento d'oro dopo essere diventato anche il marcatore più giovane della serie A di quest'anno

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Da piccolo indossava per gioco entrambe le maglie, quella bianca della Germania e quella azzurra dell’Italia: Matteo Palma, nato a Berlino il 13 marzo 2008 da papà Luca, italo-austriaco e mamma Tamara tedesca-camerunese (ha anche un fratello calciatore, Leonard, classe 2005, che gioca sempre da difensore centrale nella Triestina in Serie C mentre Andrea, il fratello più grande, non ha scelto la via del pallone) ora però non ha più dubbi, vestirà solo l’azzurro Italia.

La chiamata di Mancini

Dopo il via libera della FIFA per il cambio di nazionalità sportiva, il Ct Roberto Mancini ha infatti deciso di chiamarlo per i match con Francia e Belgio, ultimi due impegni per l’Italia nel girone di Nations League in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

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Il forfait di Gianluca Mancini

Non potrà infatti invece rispondere alla convocazione Gianluca Mancini: il difensore della Roma, costretto a dare forfait a causa di un infortunio, resterà presso il club di appartenenza per seguire le terapie del caso. Per le sue origini e il suo percorso giovanile, Palma poteva essere selezionato dalle nazionali di Italia, Germania e Austria (ha giocato nelle selezioni giovanili sia dell’Italia U15 che della Germania U16/U17) e ora il dato è tratto.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Hertha Berlino, è arrivato all’Udinese nel 2022, firmando il suo primo contratto da professionista nel 2024 e debuttando in prima squadra. “Le cose sono cambiate l’anno scorso – spiegava dopo il debutto – quando sono entrato stabilmente in prima squadra e sono passato dal giocare con gente della mia età a giocare con chi fa il professionista da anni. Anche nella mia vita è tutto diverso: prima ero un ragazzo qualsiasi che inseguiva un sogno, ora sono qui. Non sono ancora arrivato però, cerco di dare il massimo ogni giorno. In Italia non ho mai tifato per nessuna squadra, in Germania tifo Hertha Berlino. In camera ho ancora adesso il poster di Van Djik”.

Le caratteristiche di Palma

La prima grande gioia quest’anno nel 2-5 dell’Udinese con la Roma, il suo primo gol in Serie A con la maglia dei friulani, il quale lo ha reso il marcatore più giovane della Serie A 2026/27 a 18 anni, 7 mesi e 18 giorni, ora la convocazione in azzurro. Finora ha già collezionato 12 presenze in Serie A con la maglia dell’Udinese, 5 in Coppa Italia e 11 in Serie B con la maglia della Sampdoria. Finora Palma è stato schierato da braccetto destro ma anche centrale nella difesa a tre, ma è disposto a ricoprire qualunque ruolo nel reparto arretrato: mezzi fisici impressionanti visti i 195 centimetri (per 82 Kg) di altezza che fanno di lui il 2008 più alto in Europa, nonostante le lunghe leve, Palma è dotato di grande gamba, resistenza e velocità.