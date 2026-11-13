Dietro la vittoria con la Francia c’è scritto il futuro. Dalla notte magica di San Siro verso la conquista di Bruxelles. La Nazionale azzurra è tornata grande

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Non hanno vinto i migliori, ma i più bravi. Non c’era bisogni degli aruspici etruschi per comprendere quale fosse il divario di qualità e di valori tecnici tra Italia e Francia. Eppure la generazione di fenomeni di Mancini ha ribaltato non solo i pronostici ma anche la latente sicumera transalpina. Il gol di Olise a freddo avrebbe potuto far crollare gli intendimenti e l’impalcatura azzurra, anche per le modalità che lo hanno generato, con una papera di Donnarumma ormai in voga nel periodo sul versante anglofono. Ma l’Italia non ha perso la testa e neppure le gambe, anzi ha dato un saggio di solida e illuminata introspezione che ha abbattuto la sindrome dell’impostore. Un 3-1 più tondo dei numeri, cristallino, pulito, adamantino, sacrosanto e meritato. La laboriosità certosina e la strategia hanno superato ancora la “grandeur” e quel pizzico di spocchia endemica che accompagna e talvolta precede l’autostima francese. Dopo il pareggio di ottobre allo Stade de France, anche quello inatteso, stavolta sul ring di San Siro è arrivato il “Mancio” al mento che ha procurato il primo ko di Zidane con la corona di Ct, tramutandone le ambizioni in velleità. Adesso siamo a un passo dalla qualificazione che ci giocheremo domenica in Belgio. Ma ci si arriva davanti a tutti, con in alto i cuori azzurri e con la consapevolezza di una generazione di fenomeni che è stata capace di battere la Francia a casa nostra dopo 64 anni di storia e di tabù.

Quant’è bella giovinezza

Doppietta di Pio Esposito: 21 anni. Strapotere Cambiaghi: 25 anni. Numero e rigore di Vergara: 23 anni. Basterebbe questa cartolina per comprendere il rimescolamento molecolare che ha avuto la nostra Nazionale. Una onda verde che è diventata un’onda d’urto. Merito di Mancini che proprio alla vigilia del match coi francesi ha sottolineato che sin da quando si è insediato come ct, da tutte le parti lo esortavano a intraprendere la linea del ringiovanimento. Una vox populi che ha accolto con favore, dando seguito alla ricostruzione in maniera concreta e non solo come una affabulante propaganda di facciata. Qualcuno aveva disapprovato la scelta di lasciare fuori ieri le new entry quali Cissè, Liberali, Lontani, Palma e Pisilli. In realtà il tecnico azzurro ha mostrato coraggio e fiducia attingendo alla meglio gioventù, ma contestualmente è saggio nel predicare pazienza e disciplina evitando di mandare ragazzi allo sbaraglio con il rischio che la linea verde possa convertirsi in una frettolosa crociata da gioventù bruciata. Una tutela doverosa per una rosa con l’età più bassa di sempre: poco più di 24 anni. Chi vuol esser lieto sia.

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MVPio e la rivincita del derby con Maignan

Ha segnato 9 gol in 14 gare in azzurro. Meglio di Bobo Vieri all’inizio, in barba a chi riteneva dissacrante il paragone. Esposito è l’MVPio del match, ci rimette in piedi con un gol da attaccante rapace nel primo tempo e poi chiude la storia sul rigore del 3-1. Mostra i muscoli per due volte a Maignan prendendosi la rivincita del derby perso due settimane fa nella notte di Halloween. Pagelle sontuose e numeri iperbolici. Ha solo 21 anni, ma non è più il pulcino Pio. Chiamatelo bomber, vedrete che non arrossisce più.

Benvenuti in casa Esposito

Natalia Ginzburg lo chiamerebbe lessico famigliare. Dopo un’ora di gioco a San Siro rigore per noi. Sebastiano e Pio la risolvono davanti al focolare domestico. Il fratellone più grosso ma più piccolo di età ha già segnato, quello maggiore ha bisogno di affetto. Tiralo tu Seba. Mancio da padre di famiglia finge di non vedere, ma il rigore di Sebastiano lo vedono tutti finire in cielo. E’ il suo ultimo tiro della partita. Mancio lo sfila via dal campo, come se fosse uno scappellotto. Ma arriva la Provvidenza. Entra Vergara con la V di vendetta. Magia immediata e ancora rigore. Il dischetto torna in casa Esposito. Stavolta ce n’è uno solo. Pio segna e non mostra solo i muscoli ma anche il cuore con le lacrime che lavano l’errore di Zenica contro la Bosnia che ci costò, tra le altre sciagure, il terzo Mondiale del disonore.

Cambiaghi ci prende “Gusto”

Se Pio è stato il braccio, Nicolò è stata la mente. Cambiaghi è probabilmente l’uomo simbolo della ricostruzione di Mancini. Ieri ha mostrato tutto il proprio talento mettendo a ferro e fuoco la difesa francese, sovrastando il suo dirimpettaio Malo Gusto, nomen omen nella notte di San Siro. Nicolò lo salta e scappa via a sinistra prima di mettere in mezzo la palla per Pio dell’1-1. Poi magie a ripetizione fino alla seconda esplosione: progressione verso l’area irresistibile, Malo Gusto lo stende per disperazione. Il terzino transalpino non l’ha mai preso. E Zidane lo toglie dopo un’ora per non fargli rischiare il TSO. Mentre Nicolò è sempre più l’idea geniale del Mancio. Tanto per Cambiaghi.

Frattesi 10 e lode

Nel primo tempo Mancini lo ha imbeccato più volte, per quella sua posizione ballerina tanto deliziosa in fase offensiva, tanto delicata e ibrida in fase di copertura, non certo la specialità della casa. Ma Davide Frattesi sa sempre come inserirsi sul più bello. Dopo il rigore sbagliato da Sebastiano, Mancio indovina la mossa vincente e gli accende la miccia, inserendo Di Marco. Sull’onda dall’amarcord nasce l’azione collaudata che rievoca i fasti nerazzurri. Cross di Dimas e raid in area di Frattesi che segna il 2-1 firmando il decimo gol in azzurro a conferma del suo momento magico anche nella Lazio. Poi a fine gara si scrolla di dosso una fastidiosa etichetta: “Voglio dimostrare che non so solo segnare ma anche giocare per la squadra”. Dieci e lode.

Il tribunale di Bruxelles

Mancini non ne ha sbagliato una, ma non solo ieri. La sua Italia è prima nel girone, impensabile fino a un mese fa, davanti a Francia, Belgio e Turchia. Laddove sembrava una mission impossible, la nuova generazione di fenomeni azzurri ha conquistato 4 punti nella doppia sfida con la Francia scavalcandola in classifica. Un altro smacco per Zidane che continua a masticare amaro contro il Mancio, prima da calciatore e adesso da allenatore, subendo la sua prima sconfitta da Ct in Patria. Adesso il verdetto finale ce lo darà il Tribunale di Bruxelles. Mancini lo aveva detto: “Per qualificarci dobbiamo battere il Belgio”. In questo caso ci basterebbe pure un pareggio.

Mancio l’uomo del destino

Dopo la magica notte di San Siro, qualcosa è cambiato. L’orizzonte azzurro non è più nebuloso, ma si dirada verso uno Zenith segnato forse dal destino. Roberto Mancini prese l’Italia nel suo “prime” da commissario tecnico dopo la rovinosa sconfitta della Nazionale di Ventura contro la Svezia nel novembre del 2017 che ci costò il Mondiale. E da lì il Mancio aprì un ciclo che ci portò al trionfo dell’Europeo. Adesso un’altra ricostruzione dalle macerie e un nuovo progetto che sta nascendo sotto la buona stella. Se il futuro è scritto nel nostro passato, l’Italia ha ancora una volta l’uomo giusto, nel momento giusto. Nel posto giusto.