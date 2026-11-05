Italia, Ranieri rivela quale è il suo vero compito in azzurro e confessa di non aver letto il progetto di Maldini

L'ex tecnico romano a A 100 giorni dalla sua nomina a presidente del club Italia racconta in cosa consiste il suo lavoro, l'importanza dei ragazzini e dei loro maestri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era la domanda che un po’ tutti si erano posti sin dal primo giorno: ma esattamente cosa fa Claudio Ranieri nel club Italia? Quale è il suo ruolo operativo? Collabora con Mancini? Incide nelle scelte tecniche e nelle convocazioni? A 100 giorni dalla sua nomina l’ex tecnico della Roma rivela in cosa consiste la sua figura di presidente del Club Italia parlando a Sky Sport.

Il compito di Ranieri

Sir Claudio si riallaccia alle sue prime parole, alla volontà di agevolare bambini e ragazzini a scegliere il pallone e a rimanerci, Racconta di aver incontrato tutte le componenti, dalla Serie A al settore giovanile e scolastico per portare avanti un progetto pilota, che partirà dai primi di gennaio fino a giugno, per poi essere pronti con la nuova annata, di avere le giornate piene perché il progetto è minuzioso e necessita di persone idonee, non solo maestri di calcio”.

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Partendo dalla Primavera (“giocano ragazzi già grandi, ma per me devono arrivare a 18 anni”) Ranieri indica una strada. In Serie C c’è il minutaggio: proviamo a introdurlo anche in Serie B. I ragazzi che hanno finito la Primavera devono fare il salto, non so come, ma dobbiamo aiutarli”.

Il progetto di Maldini e Leonardo

L’ex allenatore ammette di non aver neanche mai letto il progetto di Maldini e Leonardo: “Non l’ho letto, sono sincero. Quando entri nei meandri del calcio vuoi avere la tua visione e il tuo modo di operare. E poi non sono solo, mi avvalgo di persone importanti: da solo non sarei riuscito a fare nulla, devo ringraziare Zola, Viscidi e Milani. Il progetto è valido, può partire: Maldini parlava di 8-10 anni e io condivido. Noi possiamo guardare a quello che ha fatto il tennis: io vorrei allenare i formatori di base”.

Il talento in Italia c’è ancora per Ranieri: “Io penso di sì, ma va sviluppato. Se nelle scuole calcio si gioca pensando soltanto alla tattica e alla posizione in classifica, per poter dire di essere bravi, si sbaglia. Ad andare avanti deve essere il bambino: dobbiamo lasciarlo libero e aiutarlo. Poi, man mano che l’età cresce, puoi indirizzarlo nella tattica di reparto, poi di squadra. Vorrei che tutto quello di cui abbiamo parlato sia sul campo. Sarebbe la cosa più bella che potessi aver fatto”.