S'interrompe dopo 7 partite la striscia di sconfitte dell'Italia di Quesada, che a Twickenham resiste al ritorno delle Fiji e porta a casa il primo punto per l'Emisfero Nord nelle finale di Nations Championship

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È la più dolce delle rivincite, sofferta fino all’ultimo secondo, ma dal vago sapore di liberazione. Perché la striscia più lunga di ko. della gestione Quesada è finalmente giunta a conclusione: l’Italia batte 23-21 le Fiji nella finale che metteva in palio l’11esimo posto della prima edizione del Nations Championship, utile però soprattutto per portare un punto alle squadre dell’Emisfero Nord. Sei giorni dopo la sconfitta patita a Udine, gli azzurri trovano il modo per resistere alla fisicità dei figiani, sfruttando un’ottima partenza (17-0) per poi stringere i denti nel concitato finale, con Varney che calcia l’ovale in tribuna dopo l’ultima mischia col cronometro abbondantemente rosso.

Grande partenza, ma è solo un’illusione

Dopo 7 sconfitte consecutive, striscia aperta dal ko. in Galles nell’ultimo match dello scorso Sei Nazioni e proseguita con i 6 ko. nelle 6 giornate di Nations Championship, nel tempio del rugby britannico l’Italia ha saputo risorgere in qualche modo dalle sue stesse ceneri. E lo ha fatto in coda a una partita che è andata proprio come molti si aspettavano che sarebbe potuta andare, cioè giocata nei primi 20’ con una netta superiorità a livello tecnico che ha prodotto un 17-0 di vantaggio meritato e abbastanza rassicurante, firmato dalle mete di Mori e Nicotera, quest’ultimo appena subentrato all’infortunato Di Bartolomeo (entrambe convertite da Allan) e dal piazzato che lo stesso Allan ha intramezzato tra una marcatura e l’altra.

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Le Fiji hanno sofferto un po’ la partenza sprint dell’Italia, che rispetto alla partita di Udine di sabato scorso s’è mostrata però più lucida nelle scelte e attenta anche ai dettagli, limitando al minimo gli errori. Passata la metà della prima frazione, al solito però sono riaffiorati vecchi problemi mai sopiti, con Loganimasi che al primo vero affondo nei 22 italiani ha trovato la meta che ha rimesso nuovamente la formazione del Pacifico sulla cartina del match.

Gli azzurri ricadono nei soliti errori (Allan sbaglia un calcio per andare nei 5 metri a giocare una touche, come già fatto da Garbisi con l’Argentina nel finale di partita di due settimane fa…), ci si mette anche un palo colpito da Allan su un piazzato non impossibile, e così il 17-7 all’intervallo non sembra per nulla rassicurante.

Fiji nel finale mette anche la freccia, poi il lieto fine

Quesada in fondo sapeva che i secondi 40’ sarebbero stati di pura sofferenza. E dopo una manciata di minuti di pressione italiana, all’8 le gambe dei figiani si mettono in moto con una bella azione che trova colpevolmente scoperta la difesa azzurra, con Allan che si ritrova a fronteggiare (senza chance) lo sgusciante Dakuwaga che va a schiacciare sotto i pali per il 17-14 con più di mezzora da giocare.

Si capisce fin troppo bene che l’inerzia è passata dalla parte delle Fiji, tanto che Allan piazza per riportare l’Italia quasi sopra al break (20-14) e interrompere il diugiuno che durava da quasi un tempo esatto. Ma in fase di avanzamento non c’è più la spinta della prima parte di gara e quando Salawa trova il modo per andare a marcare in mezzo ai pali il sorpasso è realtà (20-21) con 25’ da giocare. La partita diventa una battaglia senza esclusione di colpi, con gli azzurri che provano a reagire con la forza dei nervi, perché le gambe dopo tre settimane di lotta senza sosta non riescono a tenere adeguatamente.

La mischia però funziona e si guadagna il piazzato col quale Allan al 28’ riporta l’Italia avanti (23-21). Il punteggio non si muoverà più, ma il finale sarà di pura sofferenza, con Lorenzo Cannone che recupera un ovale salvifico a 2’ dalla fine, “quasi” vanificato dalla fretta di voler giocare al piede nei 22 avversari. L’ultimo pallone è nelle mani dei figiani, ma una touche storta fa felice l’Italia, che vincono l’ennesima mischia e liberano per l’agognata vittoria.