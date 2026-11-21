Contro le Fiji arriva la sesta sconfitta su 6 gare del Nations Championship per un'Italia che va a sprazzi e si spegne troppo presto. Venerdì a Twickenham la sfida per l'11esimo posto, sempre con le Fiji

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Siamo la Cenerentola del rugby mondiale. Almeno del nuovo ordine, quello di cui l’Italia sente di far parte per meriti acquisiti sul campo. Ma la prima campagna di Nations Championship della storia azzurra si trasforma prima ancora dell’ultimo atto (a Twickenham nel prossimo week-end, dove andrà in scena il rematch contro Fiji) in una piccola Caporetto. Che la sconfitta di Udine contro la selezione figiana rende ancora più pesante. Perché doveva essere la partita per chiudere un cerchio aperto rovinosamente a marzo con la sconfitta in Galles, la prima di una serie arrivata oggi a quota 7 partite. Perché l’Italia ha fatto quello che doveva fare solo per un tempo, prima di sfaldarsi e mostrare ancora crepe insospettabili fino a pochi mesi fa.

Lorenzo Cannone illude, l’Italia dura solo un tempo

Dopo i segnali incoraggianti arrivati contro i Pumas, la battuta d’arresto contro le Fiji è un ritorno nel medioevo rugbystico. Perché matura in un pomeriggio nel quale gli azzurri hanno avuto il match in controllo per un tempo, salvo concedersi con eccessiva facilità a un avversario che si sapeva essere temibile, bravo a esaltarsi quando si presenta l’occasione per trovare un pertugio e andare a schiacciare l’ovale al di là dei pali.

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Alla nazionale del Pacifico è bastato andare a ondate, nello specifico a metà del primo tempo e nei 15’ iniziali della ripresa, dopo che l’Italia era partita col piede premuto sull’acceleratore, trovando la meta dopo pochi minuti con Lorenzo Cannone (ma la giocata che spariglia le carte la fa Ortombina) e poi un piazzato con Allan che ha permesso a Quesada di mettersi nelle condizioni di gestire le operazione (10-0). Ma gli errori si fanno pressanti e al 18’ capitan Ikanivere accorcia (con Volavola che calcia in mezzo ai pali), anche se la seconda parte della prima frazione è a tinte azzurre, producendo però solo un piazzato di Allan per il 13-7 col quale si va al riposo.

Allan non basta: 10′ di blackout costano cari

Che qualcosa non stia funzionando a dovere (al netto di qualche commento evidentemente troppo “di parte” che vorrebbe il punteggio troppo poco gratificante per quanto visto nei primi 40’) lo si capisce meglio nei primi minuti di una ripresa che vede Fiji dominare in avanzamento, con Ikanivere che trova la meta con la quale mette la freccia e Salawa che al 13’ sfrutta un errore al piede di Marin, regalandosi una comoda meta sotto i pali.

Con il debuttante Miotti costretto a uscire (problema muscolare), l’Italia si ritrova oltre il break di svantaggio (13-21) e comincia ad avvertire il peso della posta in palio. Non riesce praticamente mai a entrare con convinzione nei 22, trovando però un calcio dalla distanza di Allan per riaprire la contesa (16-21 con 16’ da giocare). Ma tanti errori alla mano e poca lucidità non permettono mai al Bluenergy Stadium di spingere gli azzurri verso la linea di meta.

È una sconfitta che fa male: venerdì (ore 17,40) c’è la rivincita che mette in palio l’11esima posizione finale nel torneo, ma se le premesse son queste sarà dura riuscire a far meglio, per giunta in un teatro neutrale. E dopotutto l’Italia è l’unica delle 12 squadre a non aver mai vinto nelle 6 giornate di gare. Un dato che qualcosa vorrà pur dire.