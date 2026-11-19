Domingo Miotti è la grande novità dell'Italia in vista della sfida di Udine con le Fiji: 30 anni, 10 presenze con i Pumas, ma il richiamo del mentore Quesada è stato più forte. Ortombina sostituisce Ruzza

C’è un esordio “a passo di tango” nella nazionale azzurra che sabato a Udine (ore 17,40) contro Fiji spera di riuscire a sbloccarsi nel match della sesta giornata del Nations Championship. È quello di Domingo Miotti, 30 anni, nato a San Miguel de Tucumàn il 22 maggio del 1996, che dopo aver raccolto una decina di presenze con i Pumas tra il 2020 e il 2022 ha deciso di rendersi eleggibile per la nazionale italiana, convinto anche dalla presenza in panchina del suo mentore Gonzalo Quesada. Che lo ha lanciato nei Jaguares (ex franchigia argentina del Super Rugby) nel decennio passato, e che di fatto l’ha strappato alle grinfie del CT dei Pumas Felipe Contepomi che in estate aveva fatto sapere di aver provato a ricontattarlo.

Galeotto fu il messaggio: “Ho un nonno italiano…”

Perché Miotti, dopo una carriera segnata da problemi fisici, infortuni e qualche occasione non sfruttata a dovere, da un paio d’anni a questa parte sta facendo benissimo in Francia, al Montpellier, tanto da essere tornato in lizza per un posto nei Pumas. Lui però ha preferito scegliere di giocare per l’Italia, sfruttando il regolamento di World Rugby che prevede che un giocatore possa giocare per una selezione nazionale diversa da quella per la quale ha giocato in precedenza se siano passati almeno tre anni dall’ultima presenza e se sia nato in quel Paese, o lo abbiano fato i genitori o i nonni (nel caso di Miotti, proprio il nonno materno, originario di Lucca).

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“Sono felice e contento di esordire con la nazionale azzurra, è una grande emozione avere l’opportunità di far parte di questo gruppo”, le prime parole (rigorosamente in italiano) del nuovo numero 10. “Non è da tanto che ho cominciato a parlare l’italiano, ma ci sono molte similitudini con la lingua spagnola, quindi mi viene abbastanza facile. Sappiamo che quella con Fiji è una partita importante, loro uniscono grande imprevedibilità a una fisicità importante, quindi dovremo farci trovare pronti.

Quanto ha influito la presenza di Quesada nella mia scelta? Gonzalo è una persona profondamente umana, mi diede fiducia ai tempi dei Jaguares, facendomi esordire contro i Bulls sudafricani in un’annata che ci vide arrivare in finale contro i Crusaders. Quando divenne CT gli mandai un messaggio per complimentarmi, dicendogli che avevo un nonno italiano. Era una battuta, ma col tempo s’è rivelata determinante per aprire questa strada…”.

Quesada spiega: “Nessuna bocciatura per Garbisi”

Quesada quel messaggio l’ha preso molto sul serio, e non s’è fatto troppi problemi quando c’è stato da farlo presente ai vari Garbisi, Allan o Da Re. “Non è una bocciatura per nessuno, avevamo parlato di questa cosa da tempo e tutti erano al corrente del fatto che contro Fiji avrebbe giocato Miotti, ma non sapevamo se dall’inizio o in corso d’opera.

Vista la situazione precaria del reparto ali, con diversi elementi fuori (Lynagh, Faissal, Pani, e Trulla), abbiamo pensato di lasciare Capuozzo all’ala, Allan estremo e quindi di promuovere Miotti all’apertura, considerando che Garbisi aveva giocato le due partite precedenti e Da Re non sta vivendo un gran periodo di forma nelle Zebre, complice anche un problema fisico. La porta comunque non la chiudo a nessuno: Domingo nelle ultime tre settimane ha fatto il suo bel percorso di inserimento nel gruppo e merita questa opportunità”.

Miotti non è l’unico cambio di formazione rispetto al match perso in volata con i Pumas: “Giocherà Ortombina al posto di Ruzza, perché ci serve uno con la sua fisicità nelle touche. Per il resto, giocano gli stessi di Genova perché, al di là del risultato, la squadra ha risposto bene e lo staff tecnico ripone la massima fiducia in ognuno dei giocatori schierati. Abbiamo giocato come dovevamo giocare, creato e pressato tanto, ma purtroppo quando si commettono errori ci sta poi che gli avversari possano approfittarne e questo è successo. Ma le cose positive sono rimaste, anche al netto della sconfitta”.

Italia-Fiji verso una doppia sfida in una settimana

Italia e Fiji sono destinate ad affrontarsi due volte nel giro di una settimana. Perché gli azzurri sono già certi di chiudere all’ultimo posto nella classifica dell’Emisfero Nord, mentre le Fiji per superare il Giappone (attualmente penultimo nell’Emisfero Sud) dovrebbero vincere con il punto di bonus e sperare che i nipponici facciano veramente male contro la Scozia, ma oltre a ciò dovrebbero superarli nella differenza punti che attualmente è di -96 per il Giappone e -161 per le Fiij.

Insomma, praticamente la finale per l’11° e 12° posto è già segnata, e quello di Udine sarà una sorta di antipasto. “Pressione del dover vincere a ogni costo? Noi vogliamo vincere sempre quando andiamo in campo”, ha concluso Quesada. “Le vittorie arrivano se fai le cose giuste nel modo giusto, e con l’Argentina siamo stati all’altezza del compito che c’eravamo prefissati. Partire con l’idea di vincere per forza non aiuta, ti crea solo aspettative potenzialmente dannose. Pensiamo solo a fare il nostro, il risultato dovrà solo essere una conseguenza del lavoro”.

Il XV azzurro che sfiderà le Fiji a Udine

15 Tommaso ALLAN

14 Ange CAPUOZZO

13 Paolo ODOGWU

12 Leonardo MARIN

11 Monty IOANE

10 Domingo MIOTTI

9 Stephen VARNEY

8 Lorenzo CANNONE

7 Manuel ZULIANI

6 Ross VINTCENT

5 Alessandro ORTOMBINA

4 Niccolò CANNONE

3 Simone FERRARI

2 Giacomo NICOTERA

1 Danilo FISCHETTI

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI

17 Muhamed HASA

18 Marco RICCIONI

19 Federico RUZZA

20 Enoch OPOKU GYAMFI

21 Samuele LOCATELLI

22 Alessandro GARBISI

23 Federico MORI