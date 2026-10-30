Italia Under 15 da incubo in World Cup: il Messico schiaccia gli azzurrini 7-0, ko anche con la Polonia

Brutta figura della nazionale giovanile del ct Battisti che in Azerbaigian viene travolta nella semifinale per determinare i piazzamenti dal 9° al 12° posto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Reduce dalla vittoria sul Venezuela per 3-2 l’Italia Under 15 incappa in una sconfitta da record, travolta per 7-0 dal Messico – anagraficamente più grande di un anno – a Baku, nella semifinale per determinare i piazzamenti dal nono al 12esimo posto del livello A della fase a torneo della FIFA U-15 World Cup & Festival, in corso in Azerbaigian e perde anche la finale per l’11esimo posto con la Polonia.

Gara a senso unico

Non c’è stata mai partita, già dopo trenta secondi gli azzurrini erano sotto di un gol, realizzato da Marcelo Villareal Gonzalez, ala del Chivas, e al 6′ il punteggio recitava già 2-0 in virtù del raddoppio di Loyo, che non sbaglia con il destro su assist di Soria. Al 12′ partita già in ghiaccio con il 3-0 realizzato da Soria. Nella ripresa il Messico non si ferma e dilaga con le doppiette di Aarón Fernando Munoz Vázquez, centrocampista dell’América, in gol al 23’ e al 24’, e Romualdo Aguirre, centravanti del Monterrey, a segno prima al 31’ e poi al 37’.

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La delusione del ct Battisti

“Purtroppo non c’è molto da dire – dichiara il tecnico Enrico Battisti –, perché abbiamo fatto una brutta prestazione sotto tutti i punti di vista, dando quasi l’impressione di non essere proprio scesi in campo. Abbiamo preso gol dopo appena 30 secondi e siamo stati poco determinati, poco presenti e poco pronti a ribattere colpo su colpo. La superiorità tecnica, l’esuberanza fisica e la maggiore determinazione del Messico hanno fatto sì che il risultato diventasse, purtroppo, così pesante”.

L’Italia è tornata in campo stamattina (ore 6), per disputare la finale valida per l’assegnazione dell’11° posto, contro la Polonia, ed ha perso di nuovo per 3-1 chiudendo malissimo l’avventura.

Il tabellino

ITALIA-MESSICO 0-7 (0-3 pt)

Italia (3-3-1): Galliera; D’Eletto, Chirico, Vian; Tambaro, Turrini, Musella; Reguig, Brigante , Carpi, Criscito, Ferraro, Koite. All.: Enrico Battisti.

Messico (2-4-1): Jaimes; Mason, Bermúdez; Torres, Soria, Munoz, Villarreal; Loyo, Gutiérrez, González, Muro, Aguirre, Escobedo. All.: Marvin Cabrera.

Marcatori: PT 1′ Villarreal (MEX), 6′ Loyo (MEX), 12′ Soria (MEX), ST 23′ Munoz (MEX), 24′ Munoz (MEX), 31′ Aguirre (MEX), 37′ Aguirre (MEX).

Note: ammonito D’Eletto (ITA) al 26’. Recupero 1’pt, 0’st.