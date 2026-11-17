La prova dell’arbitro Goncalves al Picchi di Livorno nell’amichevole tra Under 21 analizzata al microscopio, il fischietto portoghese ha ammonito 6 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova difficile per l’arbitro Goncalves: a dispetto della natura amichevole del match la tensione in campo c’è stata sin dalle prime battute con scaramucce, minirisse e polemiche ma non sempre il fischietto portoghese è riuscito a calmare gli animi e ha risparmiato troppi cartellini dopo i primi 4 gialli. Dubbi anche sul primo gol azzurrro.

Italia-Belgio U21, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo all’8’, è per Lipani per un intervento in ritardo. Dubbi al 25′ sul vantaggio azzurro: Pieklak respinge il tiro di Inacio sui piedi di Lipani che parte da posizione dubbia e infine è Cherubini a trovare il tap-in. Al 27′ disattenzione della difesa azzurra: Lulli tiene tutti in gioco e Mirisola pareggia i conti. Al 32′ ammonito Sagrado che stende Inacio.

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Gara nervosa

Al 31′ graziato Comuzzo che strattona Minisola e lo mette giù: il duello ruvido si ripete poco dopo ma l’azzurro evita sempre il giallo. La gara si innervosisce. Al 31′ graziato Comuzzo che strattona Minisola e lo mette giù: il duello ruvido si ripete poco dopo ma l’azzurro evita sempre il giallo. Proteste e spintoni fra tutti che vedono protagonista Bartesaghi, ammonito. Al 45′ ammonito anche Noubi che interviene in ritardo netto su Inacio.

Quanta tensione in campo

Prima del riposo imbucata per Camarda che si allunga e con la punta tocca in acrobazia: palla fuori per millimetri. Valido al 52′ il gol del Belgio con Mirisola. Al 54′ ancora qualche scaramuccia in campo: c’è del nervosismo. Al 60′ fallo durissimo su Lipani che finisce giù, ma l’arbitro continua a non ammonire. Finale vibrante, Daffara evita più volte il tris belga poi scoppia una nuova rissa: tensione a bordo campo in seguito a una palla vagante e un contatto troppo irruento di Mane. Ammoniti Ekhator e Bassette. All’84’ Ekhator finisce a terra in area dopo essersi liberato in mezzo a due, ma per l’arbitro non c’è nulla nonostante le proteste azzurre, tre minuti dopo acora Ekhator, anticipa il portiere e conquista un rigore, che poi trasforma per il 2-2 finale blindato da un’altra prodezza di Daffara.

Chi è l’arbitro Goncalves

Classe ’91, portoghese Ferreira Goncalves ha il cartellino facile, viaggia a 5,22 gialli a partita, sopra la media dell’archivio (4,17 su 243.472 partite misurate). Negli ultimi 12 mesi, dal 16 novembre 2025, ha diretto 30 partite: 18 in Primeira Liga, 9 in Liga Portugal 2, 2 in Conference League e 1 in Champions League. In tutto 74 match in carriera.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Pereira e Martins con Galipò IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Lipani, Sagrado, Noubi, Bartesaghi, Ekhator e Bassette