La Nazionale di Franceschini chiude a punteggio pieno il girone dei Mondiali in Qatar: brilla ancora il talento della Fiorentina, il regista convocato da Mancini espulso nella ripresa

L’Italia supera anche l’Uzbekistan e chiude a punteggio pieno la fase a gironi dei Mondiali U17 in Qatar. Con la qualificazione per i sedicesimi già in tasca, il c.t. Franceschini lascia a riposo alcune colonne della squadra, come i centrocampisti Gasparello e Okon e il centravanti Perillo, e lancia dal 1’ il regista Cassano, pupillo del c.t. della Nazionale maggiore Roberto Mancini. A fare la differenza sono è il tridente offensivo del 4-3-1-2: Casagrande, al debutto mondiale, segna di testa dopo 7’; poi al 30’ arriva il raddoppio di Croci, che guadagna e trasforma il rigore del 2-0 realizzando il suo terzo gol in Qatar. Nel recupero, prima dell’intervallo, Corigliano cala il tris su assist del solito Croci, il migliore in campo.

Nella ripresa l’Italia abbassa il baricentro ma resta attenta in difesa: a complicare il lavoro degli azzurri l’espulsione di Cassano per doppia ammonizione al 70’. L’Uzbekistan prende il controllo della gara e al 76’ va in gol con Sadirjanov, ma sul 3-1 l’Italia non corre grandi rischi: un brivido all’88’, quando una trattenuta di Del Fabro su Tokhirov porta l’arbitro a consultare la Var review, senza però concedere il penalty. L’Italia attende ora di conoscere il suo avversario nei sedicesimi, che prenderanno il via il 30 novembre.

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Top & Flop dell’Italia

Giammattei 7 – Meno coinvolto nel gioco per le abitudini di questa Nazionale, il tuttofare della Roma riesce comunque a incidere con l’assist al bacio per la testa di Casagrande. Suo anche il lancio panoramico per Croci che avvia l’azione del 3-0.

Meno coinvolto nel gioco per le abitudini di questa Nazionale, il tuttofare della Roma riesce comunque a incidere con l’assist al bacio per la testa di Casagrande. Suo anche il lancio panoramico per Croci che avvia l’azione del 3-0. Casagrande 6,5 – Impiega 7 minuti per sfruttare l’occasione datagli da Franceschini e segnare il suo primo gol ai Mondiali U17 sovrastando il suo difensore. Spreca la palla del 3-0.

Impiega 7 minuti per sfruttare l’occasione datagli da Franceschini e segnare il suo primo gol ai Mondiali U17 sovrastando il suo difensore. Spreca la palla del 3-0. Varali 6,5 – Fisico, veloce, deciso negli interventi: il centrale del Parma non fa rimpiangere Diallo.

– Fisico, veloce, deciso negli interventi: il centrale del Parma non fa rimpiangere Diallo. Albini 6,5 – Più attivo in fase offensiva rispetto alle precedenti uscite, il laterale del Como non smarrisce aggressività e concentrazione in difesa. Diffidato, esce nell’intervallo.

Più attivo in fase offensiva rispetto alle precedenti uscite, il laterale del Como non smarrisce aggressività e concentrazione in difesa. Diffidato, esce nell’intervallo. Corigliano 6 – Fascia di capitano, numero 10 sulle spalle e provenienza juventina: dal trequartista ci si aspetterebbero giocate illuminanti, invece galleggia pigramente tra le linee senza incidere. Il delizioso tocco per il 3-0 l’unico acuto della sua gara.

Fascia di capitano, numero 10 sulle spalle e provenienza juventina: dal trequartista ci si aspetterebbero giocate illuminanti, invece galleggia pigramente tra le linee senza incidere. Il delizioso tocco per il 3-0 l’unico acuto della sua gara. Donato 5,5 – Qualche piccola e inattesa sbavatura da parte del leader della difesa di Franceschini.

Qualche piccola e inattesa sbavatura da parte del leader della difesa di Franceschini. Cassano 5 – Titolare per la prima volta ai Mondiali, il regista che ha incantato Mancini si limita a governare il gioco senza particolari intuizioni. Ammonito per un fallo tattico nel primo tempo, commette un intervento ingenuo meritando l’espulsione nella ripresa.

Top & Flop dell’Uzbekistan

Sadirjanov 6,5 – L’esterno offensivo si impegna nei ripiegamenti difensivi nel primo tempo, dominato nell’Italia. Nella ripresa, quando l’Uzbekistan alza il baricentro, trova il gol di testa, giusto premio alla sua prestazione.

L’esterno offensivo si impegna nei ripiegamenti difensivi nel primo tempo, dominato nell’Italia. Nella ripresa, quando l’Uzbekistan alza il baricentro, trova il gol di testa, giusto premio alla sua prestazione. Shamuratov 6 – Incolpevole sui gol dell’Italia, il portiere uzbeko nega la doppietta a Casagrande e si mostra sicuro nelle uscite alte.

Incolpevole sui gol dell’Italia, il portiere uzbeko nega la doppietta a Casagrande e si mostra sicuro nelle uscite alte. Abduraimov 5,5 – Il centravanti uzbeko impegna fisicamente i centrali azzurri, ma poi in area non incide: grave l’occasione del pari fallita nel primo tempo.

Il centravanti uzbeko impegna fisicamente i centrali azzurri, ma poi in area non incide: grave l’occasione del pari fallita nel primo tempo. Ruziboev 5 – Pronti via e Casagrande lo batte in occasione dell’1-0 azzurro, in bambola anche nelle combinazioni nello stretto dell’Italia.

Pronti via e Casagrande lo batte in occasione dell’1-0 azzurro, in bambola anche nelle combinazioni nello stretto dell’Italia. Anvarov 4,5 – L’altro centrale fa ancora peggio di Ruziboev: bruciato da Croci sul rigore, regala un’occasione che Casagrande non sfrutta. Rischia anche l’espulsione.

Il migliore in campo: Croci

Croci 7,5 – Un pericolo costante grazie alla qualità tecnica e alla sfacciataggine con cui punta la difesa avversaria: guadagna il rigore con un primo tocco da campione, poi trasforma con freddezza. Poco dopo firma l’assist per Corigliano. Una certezza.