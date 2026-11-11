Italia, Zaniolo: i tormenti del giovane Nicolò, l’ultimo atto di una carriera in altalena

L’attaccante dell’Udinese ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali. Le parole di Mancini e un nuovo capitolo discusso di una storia controversa

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Solo pochi giorni fa Roberto Mancini gli aveva teso la mano con fare paternalistico: “Da Zaniolo mi aspetto che esprima la sua qualità e che possa diventare decisivo in campo. Può fare la differenza perché è cresciuto e non è più un ragazzino”. E invece sembra che il tempo delle mele per Nicolò non sia mai finito. L’attaccante dell’Udinese ha lasciato il ritiro azzurro. La Federazione ieri in un laconico comunicato parla di “motivi personali”. E lo stesso Zaniolo ha tenuto a precisare sul suo profilo Instagram che lui tiene moltissimo alla maglia azzurra, che la scelta è legata alla sua sfera privata e va rispettata, evitando ricostruzioni che non appartengono al suo comportamento. Un comportamento che però in passato ha dato adito a varie polemiche, liti, capricci, imprevisti, infortuni e colpi di testa.

I tormenti del giovane Nicolò

Zaniolo, dunque, lascia il ritiro dell’Italia. E proprio la Nazionale segnò il primo caso della sua carriera. Nel giugno del 2019, durante un ritiro con l’Under 21, Zaniolo in compagnia di Kean si presentò in ritardo alla seduta di allenamento prima della semifinale degli Europei col Belgio. Il Ct del tempo Gigi Di Biagio decise di escluderlo dalla rosa a seguito non solo di quell’episodio specifico ma per una serie di atteggiamenti non in linea col regolamento interno. Una provvedimento che fece rumore perché Zaniolo era anche nel giro della Nazionale maggiore che era allenata proprio da Roberto Mancini. Non se ne fece nulla. Il Ct non lo convocò per Euro 2020. Nicolò aveva appena 20 anni. La precocità non gli mancava e non solo nel talento…

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Il vizio Capitale

Eppure quando fu ingaggiato dalla Roma ad appena 18 anni sembrava avesse il mondo ai suoi piedi. In due stagioni segna 14 reti e gioca con continuità mostrando numeri di alta classe. Ne parlano tutti come il nuovo crack del calcio italiano, ma il crack arriva al ginocchio. A settembre del 2020 si rompe il legamento del ginocchio sinistro e salta praticamente una intera stagione.

Amore e odio con Mou

Al suo rientro in rosa nell’estate 2021 trova Josè Mourinho come allenatore. Lo Special One lo coccola e lo protegge come un padre. Mou punta molto sul suo talento e Nicolò lo ripaga con la sua prima tripletta in carriera contro il Bodo Glimt nel quarto di finale di Conference League terminato 4-0. Ed è proprio nella finale di Conference che arriva l’exploit di Zaniolo. Sua la rete decisiva in Roma-Feyenoord che il 25 maggio del 2022 consegna il trofeo ai giallorossi. E’ il punto più alto dell’esperienza di Zaniolo nella Capitale e del suo legame con Mourinho. Ma non durerà molto, perché i rapporti col tecnico si rompono pochi mesi dopo. A gennaio l’attaccante chiede la cessione attirato da sirene estere. Il Mou taglia corto e lo lascia solo con una dichiarazione esplicita: “Zaniolo non vuole giocare con la Roma, io desidero solo gente felice di stare qua, chi non vuole questa maglia può andarsene”. E Nicolò se ne va al Galatasaray. Ma prima viene messo ai margini della rosa, subendo anche una durissima contestazione dei tifosi.

I fischi e la rivincita sull’Olimpico

Zaniolo a Roma ci torna da avversario il 2 dicembre del 2024 come avversario con l’Atalanta. Nicolò entra nella ripresa e pochi minuti dopo segna il gol del 2-0 e va ad esultare sfrontatamente sotto la Curva dell’Olimpico, rispondendo così ai fischi. Gesto che innervosisce non solo i tifosi ma che provoca anche una mini rissa in campo e che fa arrabbiare persino il suo allenatore Gasperini. Anche in seguito a varie intemperanze proprio il Gasp decide di cederlo nel mercato di gennaio alla Fiorentina.

Sentimento e pentimento

Proprio su quella esperienza a Roma, Zaniolo è tornato alcuni mesi fa esprimendo il suo rammarico per aver esultato in quel modo. L’attaccante rivela di aver sbagliato e di essersi pentito di alcuni suoi comportamenti e di aver commesso tanti errori nella sua carriera che vorrebbe cancellare. Una dichiarazione a cuore aperto, una notte dell’Innominato che sembra aprire ad un sincero pentimento. La vita è fatta anche di seconde occasioni. E a Zaniolo gliela concede Roberto Mancini che nel suo nuovo corso da Ct della Nazionale lo inserisce tra i convocati dandogli una importante investitura. “A 27 anni deve dimostrare il suo talento, non è più un ragazzino, mi aspetto molto da lui, può fare la differenza”. Differenza, ma non con il passato. Nicolò lascia il ritiro della Nazionale per motivi personali. Solo l’ultimo atto di una carriera tormentata.