Il talento dell’Udinese lascia di nuovo Coverciano, questa volta per “motivi personali”. Un copione che ricorda quello del figlio d’arte, lontano dall’Italia da Euro 2024

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Una riga stringata nel lungo comunicato in cui sono riportate le dichiarazioni di Cisse e Liberali. È lo spazio che il sito della FIGC ha dedicato a una notizia data quasi sotto traccia: Nicolò Zaniolo “ha lasciato il ritiro per motivi personali”. Niente Francia né Belgio. E l’azzurro della Nazionale che inizia a diventare quasi una sorta di maledizione, un tabù da sfatare. Proprio come per Federico Chiesa.

Zaniolo lascia la Nazionale: cosa è successo a Coverciano

La Federazione si è limitata a informare i media che il numero 10 dell’Udinese ha salutato compagni e ct “per motivi personali”. Da Coverciano non sono arrivati ulteriori chiarimenti su quanto successo né il diretto interessato ha – al momento in cui scriviamo – fatto chiarezza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In attesa che Zaniolo spieghi le ragioni che lo porteranno a saltare i prossimi due – decisivi – impegni contro la Francia di Zidane e i Diavoli Rossi di De Bruyne, la speranza è che non sia accaduto nulla di grave. Premesso ciò, va analizzato il rapporto del talento di Massa con la Nazionale.

Maledizione azzurra: Zaniolo e il rapporto complicato con l’Italia

L’ultima presenza di Zaniolo con la Nazionale risale all’ottobre 2024, quando fu convocato da Luciano Spalletti per la partita contro Israele senza però scendere in campo. L’ultima apparizione effettiva, invece, resta quella del marzo precedente, nell’amichevole vinta 2-0 contro l’Ecuador. Da allora, nonostante il rilancio con l’Udinese e una stagione molto positiva dopo annate complicate, Nicolò era rimasto fuori dai piani di Gattuso, che non lo aveva chiamato neppure per il doppio impegno dei playoff mondiali contro Irlanda del Nord e Bosnia, seppur invocato a furor di popolo.

Mancini gli aveva restituito l’azzurro a settembre, inserendolo tra i convocati per le prime quattro gare della sua nuova gestione. Ma il ritorno si è trasformato in un’altra occasione mancata: escluso dalla lista dei 23 per la sfida con il Belgio, il 27enne ha poi lasciato il ritiro per un problema muscolare.

Mancini il primo a convocarlo e quel precedente con Kean

Chi ricorda la prima convocazione di Zaniolo? Fu una scommessa in pieno stile Mancini. Già, nel settembre 2018 il ct lo inserì tra i convocati per le partite di Nations League contro Polonia e Portogallo. Aveva appena 19 anni, era arrivato alla Roma nell’affare Nainggolan e non aveva ancora esordito in Serie A.

Una chiamata che sorprese anche per la rapidità con cui il giovane talento era passato dalla Primavera dell’Inter alla Nazionale maggiore. L’investitura, però, non cancellò le difficoltà caratteriali emerse l’anno successivo. All’Europeo Under 21 del 2019, Zaniolo e Moise Kean furono puniti da Di Biagio dopo essere arrivati in ritardo a una riunione tecnica.

Zaniolo come Chiesa: la maglia della Nazionale è diventata un tabù

Il parallelo con Federico Chiesa è sicuramente frutto di un percorso diverso, ma comunque segnato da una lunga assenza dalla Nazionale e da un ritorno che continua a sfuggire. Il figlio d’arte del Liverpool non gioca con l’Italia dagli ottavi di Euro 2024 contro la Svizzera. Dopo i tanti no a Gattuso, nel marzo 2026 l’ex Fiorentina e Juventus aveva finalmente raggiunto Coverciano per i playoff mondiali, salvo poi lasciare il ritiro quasi subito per un problema fisico.

Nell’ultima conferenza stampa, Mancini ha confermato di averlo sentito: “In questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo possa tornare con noi al più presto”. Parole che non chiudono al ritorno, ma che hanno anche il sapore di un ultimatum.